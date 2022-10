Ker escolhe e Tati é quem sobrou no resta um A Fazenda 2022

Veja quem sobrou no resta um A Fazenda 2022 desta semana e entenda os próximos passos dos peões até a próxima eliminação do reality

Vini Buttel, Bia Miranda, Bárbara Borges e Tati Zaqui estão na roça desta semana em A Fazenda 2022 e um deles deixará o confinamento e dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão na próxima quinta-feira, 13 de outubro. Ser quem sobrou no resta um a Fazenda 2022 é um dos maiores medos dos participantes do reality na formação da berlinda, já que nenhum deles quer acabar na votação popular por falta de apoio dos colegas dentro da casa: veja como foi a dinâmica da semana.

Quem sobrou no resta um A Fazenda 2022

No programa ao vivo desta terça-feira, 11 de outubro, Tati Zaqui foi quem sobrou no resta um A Fazenda 2022 e acabou a noite na berlinda, correndo o risco da eliminação. Bárbara estava na baia e, depois de ser puxada para a berlinda, foi responsável por começar a dinâmica do resta um desta semana. Ela salvou André, que salvou Iran, que salvou Lucas. Todos os participantes que ainda não estavam na roça participaram da dinâmica e, ao final do processo, Tati Zaqui foi quem sobrou no resta um e ocupou o quarto banco da roça.

Veja a ordem de salvamentos que definiu quem sobrou no resta um A Fazenda 2022:

Babi salvou no resta um: André Marinho

André salvou no resta um: Iran

Iran salvou no resta um: Lucas Santos

Lucas salvou no resta um: Deolane

Deolane salvou no resta um: Moranguinho

Moranguinho salvou no resta um: Pétala

Pétala salvou no resta um: Tiago Ramos

Tiago salvou no resta um: Pelé Milflows

Pelé salvou no resta um: Deborah

Deborah salvou no resta um: Shayan

Shayan salvou no resta um: Ruivinha

Ruivinha salvou no resta um: Kerline

Kerline salvou no resta um: Thomaz

O nome que sobrou no resta um A Fazenda 2022 desta semana foi o último confirmado na 4ª roça do reality rural da Record TV. Por ocupar essa posição, foi quem sobrou no resta um quem teve a chance de vetar um dos concorrentes da Prova do Fazendeiro. Vini levou a pior e foi escolhido para ir direto para a votação popular.

A roça da semana foi formada de maneira turbulenta, com discussões ao vivo e troca de acusações na TV. Primeiro, Adriane Galisteu pediu para que o Fazendeiro da semana, Alex Gallete, justificasse seu voto e revelasse quem seria o primeiro roceiro da vez. O influenciador votou em Vini Buttel, que foi a roça direto.

Então, os demais moradores da sede e da baia tiveram que votar uns nos outros. Com 9 votos totais, Bia Miranda ocupou a posição de participante mais votado da vez, indo para a roça, no segundo e mais temido banquinho da dinâmica. Depois, foi feita a puxada da baia e Bárbara Borges foi a azarada da vez. Ela perdeu a Prova de Fogo, transmitida no programa de segunda-feira, 10, virou moradora da baia e acabou na berlinda.

Apesar de também estar na roça, ela foi quem começou os salvamentos que terminaram na revelação de quem sobrou no resta um A Fazenda 2022 desta semana.

Quem não vai fazer a Prova do Fazendeiro?

Por ser quem sobrou no resta um A Fazenda 2022 nesta semana, Tati ganhou uma decisão importante na formação da berlinda da vez – a quarta da temporada. Como aponta o regulamento do reality, quem sobrou no resta um A Fazenda 2022 é quem define qual participante fica de fora da Prova do Fazendeiro.

Depois de pensar, a quarta roceira optou por tirar Vini da disputa. Sendo assim, o participante é o primeiro nome confirmado na votação popular pela eliminação, que será aberta logo depois da coroação do novo fazendeiro.

A Prova do Fazendeiro está prevista para ser disputada durante o programa ao vivo desta quarta-feira, 12 de outubro, na Record TV e PlayPlus. Alex Gallete, o atual Fazendeiro do programa, passará o chapéu para o vencedor ao vivo, em uma cerimônia simples comandada por Galisteu depois da dinâmica.

Logo depois da oficialização do novo fazendeiro do reality, a votação popular para definir quem será o 4º eliminado do programa será aberta e os roceiros da semana terão a chance de pedir votos para os fãs. Na quinta-feira, 13 de outubro, quem recebeu menos votos será eliminado.

Além da emoção de vencer a Prova do Fazendeiro, o novo comandante da sede escapa da berlinda, ganha algumas regalias dentro do confinamento, é quem determinará a atividade de cada um dos participantes do programa e ainda terá que mandar um dos concorrentes direto para a roça da semana que vem.

A Fazenda 2022 – Assistir a Prova do Fazendeiro ao vivo

A Prova do Fazendeiro está marcada para esta quarta-feira, 12 de outubro, às 23h00 (horário de Brasília), na Record e no PlayPlus. Bia Miranda, Bárbara Borges e Tati Zaqui disputam o chapéu de maior autoridade no programa e um deles vai escapar da roça ao vivo e ir direto para o comando do reality.

Assim como quem sobrou no resta um A Fazenda 2022, a dinâmica de quem será o novo fazendeiro do programa pode ser visto tanto na TV quanto na internet. Para ver na TV, não tem segredo, é só sintonizar no canal aberto da Record TV e esperar que o programa seja exibido, depois da novela “Amor Sem Igual”.

Na internet, é preciso de uma conta no PlayPlus, que pode ser criada, gratuitamente, usando nome e e-mail. No formato gratuito, clicando na aba “No Ar”, o público tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta. Além disso, existe uma conta paga do streaming. Com planos a partir de R$ 15,90 mensais, o assinante pode assistir o sinal de 9 câmeras exclusivas, espalhadas pela sede da Fazenda 2022, além de toda a programação da Record TV.

A vantagem do formato pago do PlayPlus é a possibilidade de acompanhar também a interação entre os participantes nos intervalos da TV e até escolher o que assistir no programa.

