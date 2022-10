Mãe da Bia Miranda critica filha na Fazenda: ‘Tudo por dinheiro’

Jenny Miranda, que é a mãe da Bia Miranda, usou as redes sociais para falar sobre o comportamento da filha no reality rural da Record TV.

Jenny Miranda, a mãe da Bia Miranda, se pronunciou nas redes sociais após falas polêmicas da filha no reality da Record TV. Durante a última formação de roça, na terça-feira, 11 de outubro, a neta de Gretchen revelou que foi abusada na infância e cresceu sem educação por não ter apoio de mãe e pai. O relato de Bia incomodou a mãe, que acusou a filha de fazer “tudo por dinheiro” na televisão.

Jenny, a mãe da Bia Miranda, critica a filha na internet

Depois das falas polêmicas da filha, a mãe da Bia Miranda revelou que se sentiu traída pela herdeira. Ela contou que, antes de entrar na Fazenda 2022, seu relacionamento com a filha era “mil maravilhas”, mas que as falas de Bia Miranda na formação da roça revelam o contrário. “Há dois meses, eu era a melhor mãe”, lembrou.

Jenny Miranda contou que o tratamento que Bia recebe na família é o mesmo do restante das crianças e destacou: “Para mim, filhos são eternas crianças”. “Hoje ela estaria ganhando presente de dia das crianças também… E quem ganhou só desgosto, injustiças e mentiras fui eu”, lamentou a irmã de Thammy Miranda.

A mulher ainda revelou que vem recebendo cada vez mais mensagens de pessoas cobrando seu pronunciamento sobre acusações feitas por Bia Miranda, como o fato da mãe ter ignorado um abuso sexual sofrido pela filha. “Eu estou me sentindo acorrentada”, declarou Jenny, que completou: “Sem palavras para as notícias que estão chegando até mim sobre a Bia”.

“Ela vai ter que provar”

Jenny Miranda, a mãe da Bia Miranda, contou que – ao contrário do que disse a filha no confinamento – ela não ignorou nenhum tipo de abuso sexual sofrido pela filha aos 6 anos de idade. “Antes de entrar na Fazenda, ela me contou [sobre o abuso], por mensagem, do nada. Não entendi o porquê dela falar isso somente agora, sendo que em 2016 eu dei uma entrevista contando sobre os abusos que eu tinha sofrido e sobre os cuidados que eu tomava para que isso não acontecesse com ela também”, explicou.

Para deixar os seguidores mais por dentro da conversa, Jenny contou que, mesmo depois da mensagem da filha, em nenhum momento ela duvidou ou ignorou o relato da filha. Ela contou que perguntou quem fez e quando aconteceu o abuso, mas que Bia não revelou. “Desde então, estou indo até o inferno para descobrir quem fez, pois essa pessoa irá pagar muito caro. Não sei do que sou capaz de fazer com um abusador”, disse.

É claro que não duvidei [do abuso], mas questionei a minha filha no dia em que ela contou. Perguntas óbvias sobre quem foi, pois estamos falando de algo extremamente sério. Estou tomando todas as providências legais para essas falas serem esclarecidas porque quero saber quem fez isso com ela e onde foi.

Apesar de contar que acolheu o relato da filha, a mãe da Bia Miranda disse que vai fazer a filha provar que ela realmente é essa pessoa que ela está falando no reality show. “Sobre a covardia que está sendo feita comigo, em que ela diz que eu não dei atenção a um caso tão grave, ela vai ter que provar. Assim como terá que provar outras falas e mentiras ditas a meu respeito”, completou.

Jenny Miranda falou também sobre como é a convivência com Bia Miranda em casa e disparou: “Ela não respeita ninguém”. “Já brigamos muito por ela ter exatamente em casa esse comportamento que vocês estão acompanhando no programa. Sempre foi assim! Me enfrentando como mãe assim como enfrenta as pessoas lá dentro: sem respeito algum”, disse.

Como assistir a Fazenda 2022?

Para ver na TV, só é preciso sintonizar um aparelho televisor na Record TV – emissora dona do reality. No horário combinado, depois da novela Amor Sem Igual, o programa começará a ser exibido e mostrará todos os principais acontecimentos e decisões do programa.

No entanto, também é possível assistir na internet. Para isso, basta ter uma conta no PlayPlus, o serviço de streaming oficial da Record TV. No formato gratuito da plataforma, que precisa de uma conta criada com nome e e-mail, o internauta pode assistir ao mesmo sinal da TV aberta ao clicar na aba “No Ar”. Assim como na TV, todas as principais decisões são transmitidas nesse formato.

Para os fãs do programa, a Record TV disponibiliza também uma assinatura mais completa do PlayPlus, que custa a partir de R$ 15,90 ao mês e dá acesso aos sinais exclusivos e 24 horas de câmeras espalhadas dentro da sede. O grande diferencial do formato é a possibilidade de acompanhar os peões a qualquer momento, podendo inclusive ver a interação dos confinados durante os intervalos da TV aberta.

Assista a cobertura da Fazenda 2022 no DCI.