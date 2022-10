O que tem na Fazenda hoje? Peões ganham festa após tensão na madrugada

Tati Zaqui foi eliminada da Fazenda 2022 e, como já é de costume, os participante do reality rural da Record TV não têm tempo para chorar a saída de um colega. Já nesta sexta-feira, 14 de outubro, os participantes têm uma agenda para cumprir e prometem dar o que falar no reality: veja o que tem na Fazenda hoje e saiba como assistir ao reality a partir das 23 horas ao vivo.

O que tem na Fazenda hoje: é dia de festa no reality

Depois da eliminação de Tati Zaqui, que deixou o confinamento da Record TV no programa da última quinta-feira, 13 de outubro, os peões e peoas do reality rural mal esperam para o que tem na Fazenda hoje: festa! Eles vão afogar as mágoas (ou comemorar) a decisão do público em um evento regado à comida, comida e música que dura a noite inteira.

A festa da Fazenda hoje terá o tema “roller disco”, onde os peões vão entrar no clima da discoteca na quinta balada da temporada de um jeito bem lúdico, colorido e moderno. O cenário, com direito a mesa de pinball, e também os figurinos vão se inspirar nessa atmosfera dançante.

Semanalmente, as festa em A Fazenda 2022 ganham temas e decorações especiais, o que anima os participantes. O tema escolhido para esta semana ainda não foi divulgado pela Record TV, mas o público espera ainda mais brigas entre os grupos A e B no reality – ainda mais considerando que já virou tradicional, pelo menos, uma discussão no pós-festa.

O evento será iniciado por Adriane Galisteu, ao vivo, durante o programa desta sexta-feira, 14 de outubro. A Fazenda 2022 está prevista para começar às 23h00 (horário de Brasília), depois da novela “Amor Sem Igual”, e mostrará o começo da festa.

Além disso, o programa que fecha a semana mostra toda a repercussão da eliminação de Tati Zaqui nesta semana, incluindo a reação dos participantes com o resultado e discussões que aconteceram madrugada à dentro.

Como assistir a Fazenda 2022 ao vivo

Além de o que tem na Fazenda hoje, todas as demais atividades do reality da Record TV podem ser vistas na TV e na internet. Na TV, não tem segredo e o fã só precisa sintonizar no canal aberto da emissora, no horário marcado, que o programa começará. A Fazenda 2022 é fixa na grade da emissora e é atração garantida na programação da Record.

Para ver na internet, é preciso de uma conta no PlayPlus – o serviço de streaming oficial da Record TV. No formato gratuito da plataforma, o internauta tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta ao clicar na aba “No Ar”. Assim como na TV, todas as principais atividades – como o que tem na Fazenda hoje – são transmitidas nesse formato.

No entanto, para os amantes do programa, ainda existe uma maneira mais “completa” de assistir o reality show. Com planos que custam a partir de R$ 15,90 ao mês, o assinante tem acesso aos sinais exclusivos e 24 horas de câmeras espalhadas dentro da sede. Isso dá a possibilidade do internauta acompanhar o reality a qualquer momento do dia, podendo inclusive ver a interação dos peões durante os intervalos comerciais.

Cronograma A Fazenda 2022

Sexta-feira – 14 de outubro: É dia de festa, o que tem na Fazenda hoje. A festa começa oficialmente durante o programa ao vivo, marcado para às 23h00 (horário de Brasília), na Record TV, e deve durar a noite toda.

Sábado – 15 de outubro: A produção do reality separa o primeiro dia do fim de semana na programação da semana de A Fazenda 2022 para mostrar ao público como foi a festa dos peões. O programa será transmitido às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV.

Domingo – 16 de outubro: Dia é marcado pelo resumo da convivência dos peões pós-festa, além da preparação para mais uma semana conturbada no reality.

Segunda-feira – 17 de outubro: A semana em Fazenda 2022 começa com a transmissão da disputa da Prova de Fogo, que vale os poderes das chamas Vermelha e Amarela. A transmissão está programada para às 23h00 (horário de Brasília), na Record TV.

Terça-feira – 18 de outubro: Formação da roça. É durante o programa ao vivo deste dia que os participantes do reality da Record TV definem quem está na roça da semana. O ao vivo está programado para ir ao ar às 23h00 (horário de Brasília), na Record TV.

Quarta-feira – 19 de outubro: Os roceiros da semana vão disputar, ao vivo, a Prova do Fazendeiro. O anúncio de quem venceu a disputa será feito no programa ao vivo, marcado para começar às 23h00 (horário de Brasília), na Record TV.

Quinta-feira – 20 de outubro: O programa ao vivo, que será transmitido à partir das 23h00 (horário de Brasília), anunciará quem será o 5º eliminado do programa.

