Votação a Fazenda 2022: como participar e quem vai sair (29/9)

A votação A Fazenda 2022 define o nome do próximo eliminado do reality da Record TV, que premiará o vencedor com R$ 1,5 milhão

Vini, Deborah, Ingrid e Roseane estão na roça e, com isso, o público é convidado a participar de mais uma votação A Fazenda 2022. Desta vez, o voto popular define o nome do segundo eliminado do reality, que dá adeus ao programa de Adriane Galisteu e ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Antes da votação popular, no entanto, os roceiros da semana passam por mais uma Prova do Fazendeiro, que mudará os rumos da competição ao longo de toda a semana.

Votação A Fazenda 2022 – Quem vai ser eliminado?

Votação A Fazenda 2022 – como participar no R7?

O nome do próximo eliminado do reality será definido na votação A Fazenda 2022 do R7. O site oficial da Record TV é o único lugar onde os votos são contabilizados para o resultado final da berlinda. Para votar, siga os passos a seguir:

Com acesso à internet, visite https://www.r7.com/ Localize a enquete oficial do reality, que está em destaque no site Clique na opção com o participante que você quer que permaneça no reality Clique na caixa “Sou Humano” e confirme o voto O voto só será computado depois da mensagem de conclusão da Record TV

Para votar, é preciso de acesso à internet. Não há limite de votos por usuário.

Enquete prevê quem vai sair da Fazenda 2022

Além da votação a Fazenda 2022 do R7, o público pode participar também da enquete do DCI, que registra a preferência do público na berlinda da semana e serve como um espelho da real intenção popular no site oficial. Com parciais divulgadas ao longo dos dias, a votação do DCI para a Fazenda 2022 considera tanto o favorito do público quanto o participante com maior rejeição entre os roceiros.

Os roceiros desta semana foram definidos no programa desta terça-feira, 27. Os participantes que ocuparam os banquinhos da berlinda foram votados pelo fazendeiro da semana, Shay Haghbin, e o voto de todos os peões. Veja quem votou em quem.

Bruno Tálamo é o primeiro eliminado da Fazenda 2022

Apesar de quatro participantes na berlinda, nem todos os roceiros vão estar entre as opções oficiais da votação A Fazenda 2022. Vini, Ingrid e Roseane disputam a Prova do Fazendeiro, que muda os rumos do reality ao longo de toda a semana.

A Prova do Fazendeiro será transmitida, ao vivo, na Record TV. O programa está previsto para ser transmitido a partir das 23h00 (Horário de Brasília), no canal aberto e PlayPlus.

Onde assistir A Fazenda 2022?

O reality rural da Record TV é um prato cheio para os amantes de competição. O programa tem conteúdo todos os dias na TV e na internet, por onde o público pode assistir tanto o formato editado pela emissora quanto o sinal exclusivos das câmeras do PlayPlus, que ficam espalhadas dentro da sede do reality.

O anúncio do resultado da votação A Fazenda 2022 está prevista para começar às 23h00 (horário de Brasília), na Record TV. Para assistir ao reality no canal aberto, basta sintonizar na Record TV: o programa começa depois de mais um capítulo da novela “Amor Sem Igual”.

Na internet, é possível assistir ao programa no PlayPlus. No streaming oficial da Record TV, é possível assistir ao programa gratuitamente. Para isso, depois de criar um cadastro rápido na plataforma usando nome e e-mail, com acesso à internet, basta clicar na aba “No Ar”. Assim, o usuário tem acesso ao mesmo sinal do canal aberto da Record TV.

Além disso, também existe uma opção mais completa do serviço de streaming. Com planos a partir de R$ 15,90 mensais, o usuário tem acesso a conteúdos exclusivos da Record TV e pode assistir ao sinal de 9 câmeras exclusivas, por 24 horas ininterruptas, de dentro da sede do reality.