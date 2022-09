Paiol A Fazenda 2022: votação do público vai definir novo peão

Dinâmica introduzida na edição do ano passado, o Paiol A Fazenda retorna também na temporada de 2022. A disputa por uma vaga oficial no confinamento do reality show rural já foi confirmada pelo diretor geral do programa, e também do núcleo de realities da Record, Rodrigo Carelli, e terá o envolvimento do público.

Como vai ser o Paiol A Fazenda 2022?

O diretor Rodrigo Carelli explicou como será o Paiol A Fazenda 2022 e revelou nesta terça-feira (6), em coletiva de imprensa, que quatro famosos vão ser selecionados para a atividade. Carelli não deu detalhes sobre os participantes da dinâmica, mas é esperado que se repita a seleção do ano passado e disputem dois homens e duas mulheres.

Essas quatro pessoas que vão entrar no Paiol A Fazenda 2022 ficarão por lá durante três dias. Neste período, o público estará votando em casa para definir quem merece a oportunidade de entrar no confinamento rural. Após esses quatro dias de votação, Adriane Galisteu vai informar ao vivo quem ganhou a votação.

Este participante se tornará o 21º peão – ou peoa – oficial da temporada e vai em algum momento entrar na casa para surpreender os novos colegas de confinamento. O novo integrante do elenco terá as mesmas chances de lutar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Se este escolhido do público terá ou não imunidade em sua primeira semana na casa, não há revelações até o momento.

A votação será no site oficial da Record, o R7. Para conseguir participar da dinâmica, é só acessar o site https://recordtv.r7.com/programacao e ir na aba de A Fazenda 2022 do site. Não é necessário ter cadastro para votar nos programas da emissora de Edir Macedo. Por isso, você só deve clicar na enquete e depois selecionar o nome do participante que quer que vença o Paiol A Fazenda.

Possíveis participantes

A Record ainda não soltou nomes oficiais, mas segundo o jornalista Leo Dias, do Metrópoles, dois dos integrantes do Paiol serão: Cláudia Castanheira, mais conhecida como Banonesa, e André Santos.

A Baronesa é mãe e empresária de MC Gui e participou do Power Couple Brasil de 2022. A famosa esteve no reality show de casais da Record ao lado do marido Rogério. A dupla desistiu do programa no final de maio, ainda mês de estreia do reality, após uma discussão generalizada que resultou em gritos, objetos quebrados e ofensas. Cláudia Baronesa tem 48 anos de idade e mais de 760 mil fãs no Instagram.

Já André Santos é conhecido por já ter jogado futebol pelos times Corinthians, Flamengo, entre outros. Ele tem 39 anos de idade, mais de 500 mil seguidores no Facebook e mais de 200 mil no Instagram.

Quem venceu o Paiol do ano passado?

Sthe Matos foi a escolhida do público na edição de ano passado da “casa de vidro da Record”. Em 2021, o Paiol foi implementado pela primeira vez. Na época, a dinâmica era patrocinada pelo TikTok, por isso, os quatro selecionados para a disputa pela vaga no reality foi realizada entre influenciadores da rede social.

Foram selecionados pela produção do programa Sthe Matos, Krawk, Alisson Jordan e Mah Tavares. O público acompanhou os influencers durante alguns dias e votou para definir o novo participante da edição. Sthe Matos venceu os colegas de confinamento de lavada e recebeu 67,19% dos votos.

A segunda posição da votação ficou com Krawk, que recebeu 18,81% dos votos, depois veio Mah Tavares com 13,29% e em último ficou Alisson Jordan com apenas 3,71% dos votos do público. Sthe Matos entrou no confinamento ainda no primeiro mês de temporada, setembro de 2021, e ficou no programa até a reta final, sendo eliminada na semifinal.

Agora em 2022, a plataforma de vídeos não patrocina mais o programa, por isso, o Paiol não estará restrito a selecionar apenas tiktokers. Por enquanto, a Record TV ainda não anunciou os participantes do Paiol A Fazenda 2022.

Veja como foi a dinâmica e já se prepare para o Paiol A Fazenda 2022:

