Baronesa e Rogério desistiram do Power Couple; entenda

Baronesa e Rogério desistiram do Power Couple Brasil e estão fora da disputa pelo título de campeões da sexta temporada. Tudo aconteceu após um barraco que marcou o final da noite de quinta-feira (26) e madrugada desta sexta-feira (27) no confinamento. O casal havia retornado da berlinda da semana como a dupla mais votada para ficar.

Baronesa e Rogério saíram do Power Couple 2022. A informação foi confirmada pela Record ao Notícias da TV, a emissora só soltará os detalhes no programa ao vivo desta sexta-feira (27). O casal havia pedido para deixar o programa, mas a assessoria da emissora não afirmou se a saída dos pais do MC Gui da competição se tratou de uma desistência ou possível expulsão.

Antes do pedido para desistirem do programa, Baronesa e Rogério marcaram o confinamento, pois o empresário quebrou uma janela. Karol Menezes também acusou Rogério de ter cometido uma agressão no programa. Porém, a transmissão do PlayPlus foi cortada durante o papo sobre o assunto no confinamento e o público ficou sem o final da história.

Por que Baronesa e Rogério desistiram?

Toda a confusão que culminou na saída dos participantes começou após o resultado da DR da semana. Rogério brigou feio com Cartolouco. Depois de xingamentos, gritos, acusações e provocações, a produção do programa pediu que todos ficassem em seus quartos. Mesmo assim, Rogério usou um vaso de planta para jogar contra a janela de um dos quartos e acabou quebrando o vidro.

Mais tarde, ele foi visto falando com a produção pelo interfone, mas até então Adriane Galisteu havia revelado que o empresário se comunicou com os responsáveis pelo programa para pedir atendimento psicológico. Depois do barraco, seguranças apareceram no confinamento, para manter a ordem.

Que horas começa o Power Couple hoje (27):

O Power Couple Brasil 2022 de hoje, sexta-feira, 27 de maio, vai começar às 22h45, de acordo com a programação oficial da Record. O reality show vai ao ar depois da novela Amor Sem Igual na grade da emissora. Neste programa, Adriane Galisteu conversará com o público sobre a confusão que marcou a semana e se Rogério e Baronesa desistiram do programa ou goram expulsos por descumprir alguma regra da atração.

Veja como foi a confusão:

Qual foi o resultado da DR de ontem

A DR da semana foi quádrupla e a dupla Baronesa e Rogério havia se dado bem. Antes de deixaram o programa, os pais de MC Gui foram os mais votados da berlinda. Enquanto os empresários somaram 31,54% dos votos para ficar, Brenda Paixão e Matheus Sampaio tiveram 25,95%, Adryana Ribeiro e Albert Bressan somaram 24,38% e Andreia e Nahim conquistaram apenas 18,13%, o que resultou na eliminação do cantor e da empresária.

Brenda e Matheus foram os últimos a retornarem ao confinamento. Antes mesmo da briga de Rogério e Cartolouco, Brenda, Matheus e Hadballa armaram um outro barraco.

Quem mais saiu do Power Couple: além dos eliminados de ontem, e Baronesa e Rogério que desistiram, Rodrigo Mila e Daiana Araújo e Dinei e Erika Dias também saíram do programa.

