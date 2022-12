Parcial da Fazenda 2022 + UOL: quem sai na penúltima roça?

A penúltima roça de A Fazenda 14 foi formada de surpresa para os peões neste domingo, 11. Bárbara, Bia, André e Iran encaram mais uma vez o julgamento do público, mas apenas dois deles vão avançar rumo ao prêmio de R$1,5 milhão. A parcial da Fazenda 2022 com base nas enquetes extraoficiais já apontam quem deve deixar o programa.

Parcial da Fazenda 2022 aponta para a saída entre André e Iran

Em consulta realizada às 09h00 nas enquetes do UOL e DCI, o público parece dividido. No UOL, André Marinho é o menos votada, enquanto no DCI a pior posição fica com Iran Malfitano.

No UOL, o cantor tem apenas 21,67% dos votos para ficar. Enquanto isso, Bia Miranda tem 23,45%, Iran Malfitano soma 23,95% e Barbara Borges lidera com 30,94% dos votos. Os peões caíram na berlinda por conta da prova especial que foi realizada no final de semana com todos os peões da temporada.

Cada participante contou com a ajuda de alguns ex-colegas de confinamento e quem ficou com o melhor resultado no final escapou da disputa por permanência. Pelé Milflows foi o sortudo, ele nunca foi para uma votação popular, pois sempre escapou ao cair berlindas do programa.

Na enquete do DCI, as posições finais são diferentes. Esta parcial mostra que quem pode deixar o reality show nesta segunda-feira é Iran Malfitano, que tem apenas 7,2% e está em último lugar.

Bia Miranda e André Marinho estão no meio da enquete. Ela soma 26,6% na segunda posição e ele tem 17,3% na terceira. Já Babi lidera a parcial com 48,9% da preferência do público nesta parcial.

Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não possuem qualquer influência sobre o resultado da votação e são utilizadas apenas para saber a opinião do público.

Parcial da Fazenda 2022 UOL às 09h00

Babi: 30,94%

Iran: 23,95%

André: 21,67%

Bia: 23,45%

Parcial da Fazenda 2022 DCI às 09h00

Babi: 48,9%

Iran: 7,2%

André: 17,3%

Bia: 26,6%

Essas consultas foram realizadas às 09h00 da manhã de segunda-feira, dia de eliminação, e como as posições de quem sai podem se alterar ao longo do dia, vamos atualizar as informações até o horário do anúncio do eliminado.

Quando vai ser a eliminação?

A eliminação da 13ª roça de A Fazenda 2022 acontece nesta segunda-feira, 12. O programa acelera o ritmo para eliminar mais dois peões antes da grande final, marcada para acontecer na quinta.

Além do anúncio da eliminação, hoje os quatro peões restantes vão disputar a primeira vaga na final. Os três que não conseguirem se classificar participam da última berlinda da temporada, que será formada ainda nesta segunda.

Na terça-feira, o último peão deixará o programa. Também vai ao ar a lavação de roupa suja, com todos os participantes da temporada que voltam para tirar a limpo todos as confusões que aconteceram ao longo da temporada. Na quarta, os três finalistas ganham uma festa especial para comemorar a chegada no top 3.

A votação para a 13ª roça segue aberta no R7 até a noite desta segunda-feira. A apresentadora Adriane Galisteu irá encerrar a contagem de votos durante o programa ao vivo.