Participantes da Fazenda 2022: 9 nomes que devem ser revelados hoje

O elenco oficial da décima quarta temporada do reality show rural da Record vai começar a edição com um total de 20 competidores, sendo metade homens e a outra metade mulheres. Desses famosos, oito participantes da Fazenda 2022 já foram revelados pela emissora e mais nomes serão divulgados nesta segunda-feira. A partir das 22h45 de hoje (12), o público vai acompanhar a pré-estreia da temporada. Alguns spoilers serão revelados, assim como nomes de mais participantes.

No ano passado, a Record não revelou os 20 nomes do elenco antes da estreia. A produção do reality show guardou algumas novidades para o primeiro episódio. No entanto, em 2022, o público irá assistir a estreia do programa com todos os nomes já na mão. O site oficial da Record revelou nesta manhã (12) que todos serão revelados na pré-estreia.

A estreia oficial de A Fazenda 14 será na terça-feira, 13 de setembro, a partir das 23h00 na Record TV. Os oito nomes revelados pela emissora já haviam aparecido como cotados na coluna de Leo Dias, do jornal Metrópoles. Segundo as informações do jornalista, mais nove nomes estão confirmados na edição.

Emilly Araújo

Emily Araújo foi campeã do Big Brother Brasil 2017 e tem sido citada há algum tempo como uma das confirmações da temporada. A famosa foi uma das campeãs mais jovens do reality show da Globo – tinha 20 anos na época – e depois engatou na carreira de influenciadora digital e apresentadora. Ela chegou a trabalhar na RedeTV e tem 4,6 milhões de seguidores no Instagram.

Além de ser cotada pelo jornalista Leo Dias, o colunista do IG, Gabriel Perline, também falou sobre possível presença da jovem no confinamento da Record. Segundo ele, o que causaria um problema para Emily seria o alto cachê que a famosa exigiu para competir no reality.

Pétala Barreiro

Pétala Barreiro é um dos nomes confirmados por Leo Dias há meses. A influenciadora digital é um dos nomes que se for de fato anunciado entre os participantes da Fazenda 2022, não será grande surpresa para o público. A jovem de 23 anos é influenciadora digital e tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

A famosa ganhou os holofotes da mídia quando teve um divórcio conturbado com o empresário Marcos Araújo, dono da AudioMix e do festival Villa Mix, no final de 2020. Pétala acusou o ex-marido – pai de seus dois filhos – de ser abusivo com ela durante o tempo em que estiveram juntos e disse que começou a se relacionar com ele quando tinha 14 anos de idade e ele mais de 30 anos.

Babi Mu

Outro nome apontado pelo jornalista Leo Dias é o de Babi Mu, modelo e influenciadora digital. Babi ficou famosa no país ao ser panicat no extinto programa Pânico na TV. Ela trabalhou no projeto e 2010 a 2013.

Depois, ela apareceu no reality show da Record Made in Japão, que era comandado por Sabrina Sato, que deixou a emissora. Babi tem mais de 3 milhões de fãs no Instagram e mais de 730 mil seguidores no TikTok.

Shayan

Shayan Haghbin foi um dos últimos nomes citados pelo jornalista Leo Dias em sua série de matérias sobre os participantes da Fazenda 2022. O famoso não vinha sendo cotado há vários meses – como Thomaz Costa ou Deolane Bezarra, por exemplo – mas com o programa se aproximando, se tornou um possível peão da edição.

Para quem não conhece, o comerciante ficou conhecido ao participar da primeira temporada da versão brasileira do Casamento à Cegas, reality show da Netflix. Ele se relacionou com a modelo Ana Prado, mas nenhum dos dois disse “sim” no altar.

Natalia Deodato

Natalia Deodato é outra aposta que não será grande surpresa caso confirmada entre os participantes da Fazenda 2022. Ela foi confirmada pelo jornalista Leo Dias e também citada por outros veículos de comunicação como possível nome da edição.

A jovem de 22 anos de idade era até o começo de 2022 designer de unhas e trabalhava em um salão de beleza com a mãe. Porém, a vida dela mudou ao participantes da vigésima segunda edição do Big Brother Brasil. Natália fez fama e hoje é modelo e influenciadora digital, com mais de 3 milhões de fãs no Instagram.

Lucas Santos

Lucas Santos é também uma das confirmações de Leo Dias. Ator de 21 anos de idade, caso esteja entre o elenco oficial de participantes da Fazenda 2022, ele já terá um amigo no confinamento, o também ator Thomaz Costa – que foi confirmado pela produção do programa na última terça-feira (6). Os dois trabalharam lado a lado em Carrossel, Lucas como o personagem Paulo Guerra e Thomaz como Daniel.

Lucas atuou nas séries e filmes derivadas da novelinha infantil do SBT nos últimos anos, Patrulha Salvadora (2014) e nos filmes Carrossel: O Filme (2015) e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina (2016), e também apareceu em quadro do Programa Raul Gil.

Renata Muller

Ainda segundo Leo Dias, Renata Muller estará no confinamento da Record TV como uma das peoas do reality show. A famosa é influenciadora digital com mais de 200 mil seguidores no Instagram e já foi citada no programa.

Seu nome apareceu no confinamento porque ela era casada com o ator Victor Pecoraro, que participou da edição de 2021 da competição. Após 13 anos juntos, os dois se separam de forma conturbada, quando Victor admitiu trair a ex-esposa – e mãe de suas duas filhas – com a atriz Rayanne Morais.

Tânia Mara

Tânia Mara é cantora, ex-mulher do diretor Jayme Monjardim Matarazzo e atual namorada do cantor sertanejo Tiago Silva, da dupla Hugo & Tiago, também ex-competidor do reality show. Aos 39 anos, ela deve aparecer entre os participantes A Fazenda 2022, segundo o jornalista Leo Dias.

Ela é dona do Se Quiser e tem mais de 258 mil ouvintes mensais no Spotify, plataforma streaming de música. Tânia soma atualmente 500 mil seguidores no Instagram.

Victor Igoh

De acordo com Leo Dias, Victor Igoh é um dos participantes da Fazenda 2022. O jovem é influenciador digital e empresário. Tem mais de 4 milhões e meio de seguidores no Instagram e 1 milhão de fãs no TikTok.

Assim como Tânia Mara e Renata Muller, que já foram citadas no confinamento por se relacionarem com ex-participantes, Victor também tem histórico com o programa. Ele era noivo de Sthe Matos, influenciadora que venceu o Paiol do ano passado e entrou no confinamento. Após ela deixar o programa, eles terminam.

