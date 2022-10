Poder da Chama Vermelha é anulado após Pelé quebrar regra; veja

A formação da roça desta semana, 11 de outubro, deu o que falar entre os participantes da Fazenda 2022 e teve até participante quebrando regra. Pelé recebeu o poder da chama amarela e Kerline a vermelha, mas o peão acabou lendo o pergaminho escondido e levou uma invertida ao vivo. Vem ver o que rolou.

Nesta semana o vencedor da Prova de Fogo de A Fazenda 2022 foi Pelé MilFlows. Por isso, ele escapou da chance de ir para a baia e conquistou para si o lampião com os poderes para interferir na formação da roça desta semana – quarta da temporada – e instaurar ainda mais o caos no programa.

Mas o peão colocou tudo a perder após ler o que estava escrito no pergaminho, mesmo depois de a apresentadora Adriane Galisteu reforçar que a leitura deveria acontecer apenas após ela autorizar.

O rapaz leu a decisão da chama amarela durante o intervalo comercial, mas esqueceu que o público também pode acompanhar o reality pelo Playplus, que não tem intervalos. Assim, ao retornar do break, a apresentadora informou que o poder estava cancelado.

Kerline havia recebido a Chama Vermelha, e como não descumpriu nenhuma regra, pode dar continuidade a dinâmica.

Poder da Chama Vermelha: A peoa teve que escolher uma pessoa da baia para poder ser votada para a segunda vaga da roça. Normalmente, os moradores da baia não podem ser votados no programa, só podem ir para a berlinda puxadas pelo participante mais votado.

Poder da Chama Amarela:

O Poder da Chama Amarela, escolhido por Pelé MilFlows, foi cancelado no programa. A apresentadora interrompeu os peões para avisar o cantor que ele não poderia abrir ou ler o poder sem ela dar a ordem. O participante desrespeitou o comando da apresentadora, abriu o poder e, por isso, ele foi cancelado.

A Fazenda 2022 – Quem está na baia?

Por vencer a Prova de Fogo, Pelé MilFlows também definiu a formação da baia no reality. Desta vez, a prova valendo o lampião dos poderes foi um tipo de resistência com cinco participantes sorteados na sede do programa. Foram eles: Pelé MilFlows, Moranguinho, Deolane Bezerra, Bárbara Borges e Ruivinha de Marte.

A primeira participante a desistir da prova e abrir mão do poder da chama Vermelha foi Moranguinho. Depois, Bárbara Borges desistiu e foi seguida por Deolane Bezerra. Ruivinha de Marte e Pelé MilFlows foram os últimos a permanecer na disputa, mas o cantor levou a melhor. Ruivinha foi a quarta a desistir da resistência do programa.

Com isso, a baia da semana está formada pelas quatro perdedoras da Prova de Fogo: Moranguinho, Bárbara Borges, Deolane Bezerra e Ruivinha de Marte. Elas permanecem na baia até a próxima segunda-feira, quando os participantes disputam uma nova Prova de Fogo e mais uma vez o poder da chama Vermelha mudará a formação da berlinda.

Como foi a formação da roça a Fazenda 2022

A formação da roça e a revelação do poder da Chama Vermelha e Amarela foram transmitidas, ao vivo, no programa desta terça-feira, 11 de outubro. Primeiro, foi o Fazendeiro da semana, Alex Gallete, quem deu seu voto. O influenciador justificou a escolha com base nas semanas de convivência e optou por condenar Vini Buttel para o primeiro banco da berlinda.

Depois, todos os participantes votaram naquele que acreditavam merecer o segundo banquinho da berlinda. Bia Miranda foi o nome mais votado e foi para a roça com 9 votos. Por ser o nome mais votado da noite, a participante foi responsável por fazer a puxada da baia e optou por levar Bárbara Borges para a berlinda.

A terceira roceira da semana foi quem começou o resta um da semana, que acabou com a condenação de Tati Zaqui para a roça. Por ter sobrado, o quarto roceiro foi o nome que vetou um dos concorrentes da prova do fazendeiro e Vini foi o azarado e está de fora da disputa.

