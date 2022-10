Porcentagem A Fazenda 2022 da manhã mostra resultado da 4ª roça

Bárbara Borges, Tati Zaqui e Vini Buttel competem pela permanência na quarta roça da temporada. As parciais apontam que a preocupação com a porcentagem A Fazenda 2022 deve ser de uma peoa, que por enquanto é a menos votada entre o público para ficar. O resultado da votação será na noite desta quinta-feira (13), durante o programa ao vivo.

Como está a porcentagem A Fazenda 2022 das enquetes?

A porcentagem A Fazenda 2022 das três enquetes que consultamos nesta manhã de quinta (13), do UOL, Jornal DCI e do Votalhada, apontam a possível eliminação de Bárbara Borges. A atriz tem o pior percentual nas três votações e tem se distanciado dos números dos adversários.

Na porcentagem A Fazenda 2022 do UOL, Bárbara é a menos votada entre os peões da roça, somando apenas 16,84% dos quase 14 mil votos computados até agora. Como a votação é para ficar, a situação está ruim para a artista. Enquanto isso, os adversários da peoa estão com percentuais altos, Vini Buttel lidera com 53,09% da preferência do público e Tati Zaqui soma 30,07%.

No Jornal DCI, o mesmo cenário se repete. Na enquete quem deve ficar, Bárbara aparece em último, somando 27,9% dos mais de 45 mil votos computados. A diferença nesta parcial é que os dois primeiros lugares estão invertidos. Aqui, Vini está em segundo com 35,3% do favoritismo e Tati assume a liderança da porcentagem A Fazenda 2022 com 36,9% dos votos.

Na enquete do Twitter do Votalhada, com mais de 8 mil votos somados, Bárbara também está na lanterna. A peoa tem 27,05% dos votos e perde por enquanto para Tati, que tem 34,2% e Vini, que fica em primeiro com 38,4% dos votos.

*Nenhuma das três enquetes tem valor científico ou afetam diretamente o programa. As votações servem apenas para amostragem do favoritismo do público.

Histórico da porcentagem A Fazenda 2022 nas enquetes

UOL – 07h00

Vini Buttel: 53,09%

Tati Zaqui: 30,07%

Bárbara Borges: 16,84%

DCI- 07h00

Vini Buttel: 35,3%

Tati Zaqui: 36,9%

Bárbara Borges: 27,9%

Votalhada Twitter – 07h00

Vini Buttel: 38,4%

Tati Zaqui: 34,2%

Bárbara Borges: 27,05%

Como votar para salvar no R7.com?

Para que Bárbara, Tati ou Vini continuem no jogo, é necessário ajuda. Para isso, o público precisa votar. É bom lembrar que a única enquete válida e oficial do programa é a do site oficial da Record, o R7. As consultas em enquetes extraoficiais são feitas para conferir o andamento da votação, pois o R7 não libera parciais. No entanto, nenhuma enquete afeta o jogo além da oficial.

Pode ficar tranquilo que não se trata de um processo difícil. Além disso, não é necessário fazer nenhum cadastro ou pagar qualquer tipo de assinatura. Então, para salvar o seu participante favorito, vai ser preciso seguir o seguinte passo a passo:

1 – Primeiro, acesse o site oficial no endereço endereço: https://www.r7.com/

2 – Em seguida, você vai clicar na aba de A Fazenda 14 no canto superior esquerdo do site

3 – Depois, é necessário clicar na enquete fica logo começo desta nova página

4 – Clique no rosto de Vini, Tati ou Bárbara. Lembre-se que o voto é para salvar

5 – Em seguida, selecione a caixinha “sou humano” da verificação de robôs

6 – Por último, confirme a decisão do seu voto com o botão “votar”

7 – Pronto! Você receberá uma mensagem que confirma que seu voto foi computado. Agora é só repetir o processo quantas vezes quiser!

