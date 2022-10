Programação da semana de A Fazenda 2022 de 17 a 23 de outubro

Os participantes do reality da Record TV se preparam para passar pela quinta eliminação da temporada e, assim, chegar ainda mais perto da grande final que premiará um dos famosos com o prêmio de R$ 1,5 milhão. Veja o que vai acontecer na programa da semana de A Fazenda 2022 nos próximos dias, anote horários e tudo o que você precisa saber para não perder nenhum detalhe da dinâmica do programa de de 17 a 23 de outubro.

Programação da semana de A Fazenda 2022: da roça à eliminação

A programação da semana de A Fazenda 2022 é especialmente pensada para gerar entretenimento ao público da Record TV e, ao longo da semana, os peões se organizam para definir o nome do próximo eliminado do programa. A semana começa com a Prova de Fogo e a formação da roça e termina com a eliminação e mais uma festa no confinamento. Veja a programação da semana de A Fazenda 2022:

Segunda-feira (17/10): O começo da dinâmica da programação da semana de A Fazenda 2022 é marcada pela Prova de Fogo. Aqui, os participantes sorteados em uma cerimônia na sala da sede, disputam o lampião com os poderes e o vencedor herda para si as chamas vermelha e amarela. Os perdedores viram moradores da baia da semana e têm o risco maior de ir para a roça.

Terça-feira (18/10): A formação da roça é feita toda terça-feira no reality da Record TV. No programa, sob os comandos de Adriane Galisteu, os participantes se reúnem para escolher os quatro nomes condenados à chance de eliminação. Além do voto da fazendeira da semana, Bia Miranda, o público também conhecerá os votos dos moradores da sede, a revelação dos poderes das chamas vermelha e amarela e também o resta um – dinâmica na qual um participante salva o outro até que um deles termine na berlinda.

Na terça-feira, 18 de outubro, também é definido quem participa ou não da Prova do Fazendeiro. O quarto roceiro é quem define quem é vetado da disputa pelo chapéu.

Quarta-feira (19/10): Um dos momentos mais esperados pelos participantes na programação da semana de A Fazenda 2022 é a Prova do Fazendeiro. A dinâmica da semana será feita na quarta-feira, 19 de outubro, com os três dos roceiros da vez. A disputa é ao vivo e, ao final, depois de oficializar quem venceu, Galisteu declarará aberta a votação popular pela permanência na competição.

Quinta-feira (20/10): Logo depois de anunciar quem é o novo fazendeiro do programa, os participantes da Fazenda 14 ficam aflitos para descobrir quem é o eliminado da semana. Na quinta-feira, 20 de outubro, será encerrada a votação do público no R7 e um dos roceiros da semana deixará o confinamento e dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Sexta-feira (21/10): Na sexta-feira, 21 de outubro, os participantes ganham uma festa para descontrair do estresse dos dias acerca da eliminação do reality. A produção do programa prepara um tema para a festa do reality e, em algumas das ocasiões, leva até atrações do mundo exterior para animar os participantes.

Sábado (22/10): A programação da semana de A Fazenda 2022 é cheia e altos e baixos e, no dia de festa, o público pode ficar perdido com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por isso, a emissora prepara um resumo com os principais acontecimentos e conversas da festividade e apresenta ao público no programa de sábado.

Domingo (23/10): Neste dia, fim da semana no programa, o público confere um resumo de tudo o que aconteceu na semana e detalhes da convivência dos participantes ao longo do dia.

Como assistir a Fazenda 2022 na TV e na internet

Existem duas maneiras de assistir ao reality da Record TV e ficar por dentro de toda a programação da semana de A Fazenda 2022: na TV e na internet. Do jeito tradicional, na TV, não tem segredo e basta sintonizar no canal aberto da Record TV e esperar que o reality seja exibido. Na semana, o programa vai ao ar logo depois da novela “Amor Sem Igual”. Desse modo, é possível assistir todas as principais decisões do reality.

Na internet, porém, também é possível assistir ao programa. Com uma conta ativa no PlayPlus – o streaming oficial da Record TV -basta fazer login e assistir. Com a conta grátis, que é criada com nome e e-mail, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta e pode assistir exatamente ao mesmo programa do canal aberto da Record TV.

Já com uma conta paga, com planos a partir de R$ 15,19 ao mês, o assinante pode também acompanhar o sinal exclusivo e ininterrupto das câmeras da sede. Assim, além de todo o sinal da TV aberta, também tem acesso à convivência dos participantes durante os intervalos do reality.

Participantes A Fazenda 2022 – Quem está no programa

Com a eliminação de Zaqui Tati na última quinta-feira, 13 de outubro, dezessete participantes seguem na Fazenda 2022. São eles:

André Marinho, 43 anos – Cantor e apresentador ganhou fama ao integrar a banda Br’oz entre 2003 e 2005. Ele também integrou o grupo Cupim de Mesa, onde permaneceu até 2016, quando voltou ao grupo de origem.

Shayan Haghbin, 31 anos – Participante é natural do Irã e ganhou fama no Brasil ao participar do reality show “Casamento às Cegas”, na Netflix.

Kerline Cardoso, 30 anos – Foi participante do BBB 21, mas acabou não aproveitando o reality show e foi a primeira eliminada do programa.

Thomaz Costa, 22 anos – Ator ganhou fama ainda quando criança, quando atuou no remake de Carrossel, no SBT.

Pétala Barreiros, 23 anos – Influenciadora e gamer é um fenômeno nas redes sociais e conta com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

Vini Buttel, 31 anos – Modelo e influenciador digital ficou conhecido ao participar do reality “De Férias com o Ex”. Ele é um dos alvos do Grupo B para levar a pior na programação da semana de A Fazenda 2022.

Anny Bergatin, 26 anos – Influenciadora é conhecida como “Ruivinha de Marte” e ganhou fama, nas redes sociais, ao produzir e compartilhar vídeos engraçados em plataformas como o TikTok.

Iran Malfitano, 40 anos – Ator ganhou destaque nacional ao dar vida a personagens famosos em novelas da TV Globo, como Malhação e A Favorita.

Lucas Santos, 22 anos – Lucas deu vida ao personagem Paulo, de Carrossel, em 2012. Depois da explosão na novela, ele virou uma celebridade nas redes sociais.

Bárbara Borges, 43 anos – Atriz brasileira é um nome conhecido em algumas das novelas mais famosas do país. Ela estreou na TV com a novela “Porto dos Milagres”. Ela também atuou em títulos como “Senhora do Destino”, “Duas Caras” e “Jesus”. Bárbara foi paquita no começo da carreira.

Alex Gallete, 33 anos – Empresário e YouTuber ganhou destaque ao participar de A Casa, em 2017. A Fazenda 14 é seu segundo reality.

Deolane Bezerra, 34 anos – Advogada, Deolane é um dos nomes mais polêmicos da edição. Ela ganhou fama nacional em um momento conturbado de sua vida, quando ficou viúva de MC Kevin, que caiu de um prédio e morreu, em maio de 2021.

Pelé Milflows, 23 anos – Artista é cantor e ganhou destaque internacional com músicas que dominaram paradas musical e viralizaram nas redes sociais.

Bia Miranda, 18 anos – Neta de Gretchen é a fazendeira da semana e, por isso, não deve temer a programação da semana de A Fazenda 2022: ela está segura.

Ellen Cardoso, 41 anos – Dançarina ficou conhecida como “Mulher Moranguinho” e, desde então, virou uma celebridade nas redes sociais. Ela segue dançando e compartilha com os seguidores detalhes de sua rotina de treinos na internet.

Tiago Ramos, 24 anos – Participante engatou um relacionamento com a mãe do jogador Neymar Júnior e, por conta da diferença de idade entre eles, ganhou sucesso nas redes sociais.

Deborah Albuquerque, 37 anos – Jornalista e publicitária tem uma carreira longa como influenciadora nas redes sociais. Ela já protagonizou polêmicas na internet – como quando se revoltou com a eleição de Dilma Rousseff – e ganhou destaque recente como uma das participantes do Power Couple Brasil, da Record TV, ao lado do marido, o urologista Bruno Salomão.

