Programação da semana de A Fazenda 2022 de 10 a 16 de outubro

Mais uma semana se inicia no reality show mais rural do Brasil e os peões confinados nas dependências da Record TV não perdem por esperar dias de muita emoção. Para que o público não perca os detalhes da competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, o DCI organizou a programação da semana de A Fazenda 2022 com o que acontece no dia, data e horário da exibição na TV.

Programação da semana de A Fazenda 2022 – veja cronograma

Segunda-feira – 10 de outubro: A semana começa agitada na sede do reality rural da Record TV. A programação da semana de A Fazenda 2022 começa com a transmissão da disputa da Prova de Fogo, no qual o p10 a eão vencedor toma para si o lampião que carrega os poderes das chamas Vermelha e Amarela. Os comandos das chamas impactam diretamente a próxima formação de roça, uma vez que poderá alterar a dinâmica já conhecida pelos participantes e o público. A transmissão está programada para às 23h00 (horário de Brasília), na Record TV.

Terça-feira – 11 de outubro: O dia mais movimentado de toda a programação da semana de A Fazenda 2022 é a terça-feira. É durante o programa ao vivo deste dia que os participantes do reality da Record TV definem quem está na roça da semana. Além do voto do fazendeiro, Alex Gallete, o programa terá a revelação dos votos da casa, a puxada da baia, o resta um e o fim do mistério que envolve os poderes das chamas do lampião. O ao vivo está programado para ir ao ar às 23h00 (horário de Brasília), na Record TV.

Quarta-feira – 12 de outubro: A próxima quarta-feira marca um feriado nacional no Brasil, mas isso não significa dia de descanso para os roceiros da semana. Três dos quatro participantes que acabarem na roça da vez vão disputar, durante o programa ao vivo, a Prova do Fazendeiro. O anúncio de quem venceu a disputa será feito no programa ao vivo, marcado para começar às 23h00 (horário de Brasília), na Record TV. É nesse dia também que a votação no R7 pela quarta eliminação do programa será aberta.

Quinta-feira – 13 de outubro: Um dos dias mais temidos pelos participantes em toda a programação da semana de A Fazenda 2022 é a quinta-feira, já que a data marca o dia da eliminação no reality. O programa ao vivo, que será transmitido à partir das 23h00 (horário de Brasília), começará com Adriane Galisteu chamando os roceiros da semana para a área externa. A apresentadora vai fazer perguntas polêmicas para os participantes e, ao final, revelar quem está fora da competição.

Sexta-feira – 14 de outubro: O programa de sexta-feira é uma mistura dos melhores momentos da convivência dos peões depois da eliminação da semana com momentos ao vivo da festa da semana. A festa começa oficialmente durante o programa ao vivo, marcado para às 23h00 (horário de Brasília), na Record TV, e deve durar a noite toda.

Sábado – 15 de outubro: A produção do reality separa o primeiro dia do fim de semana na programação da semana de A Fazenda 2022 para mostrar ao público como foi a festa dos peões. Aqui, os fãs do reality conferem os altos e baixos, a explicação das principais polêmicas do evento e as conversas paralelas que aconteceram durante a festa. O programa será transmitido às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV.

Domingo – 16 de outubro: O último dia da semana é marcado pelo resumo da convivência dos peões pós-festa, além da preparação para mais uma semana conturbada no reality.

Como assistir a Fazenda 2022?

Todo o cronograma da semana de A Fazenda 2022 é transmitido na TV e na internet. Para ver na TV, só é preciso sintonizar um aparelho televisor na Record TV – emissora dona do reality. No horário combinado, depois da novela Amor Sem Igual, o programa começará a ser exibido e mostrará todos os principais acontecimentos e decisões do programa.

No entanto, também é possível assistir na internet. Para isso, basta ter uma conta no PlayPlus, o serviço de streaming oficial da Record TV. No formato gratuito da plataforma, que precisa de uma conta criada com nome e e-mail, o internauta pode assistir ao mesmo sinal da TV aberta ao clicar na aba “No Ar”. Assim como na TV, todas as principais decisões são transmitidas nesse formato.

Para os fãs do programa, a Record TV disponibiliza também uma assinatura mais completa do PlayPlus, que custa a partir de R$ 15,90 ao mês e dá acesso aos sinais exclusivos e 24 horas de câmeras espalhadas dentro da sede. O grande diferencial do formato é a possibilidade de acompanhar os peões a qualquer momento, podendo inclusive ver a interação dos confinados durante os intervalos da TV aberta.

Quem já saiu da Fazenda 2022 – lista completa

O principal acontecimento do cronograma da semana de A Fazenda 2022 é a eliminação de um participante do reality. Nesta semana, mais especificamente na próxima quinta-feira, 13 de outubro, o público decidirá quem será o quarto eliminado do programa. Relembre todos os eliminados:

1ª semana: Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado do programa. Ele deixou a competição com 15,69% dos votos do público e levou a pior contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.

2ª semana: Ingrid Ohara deixou o programa na segunda roça da edição. A peoa protagonizou uma semana de confusões, com direito a despejo de esterco nos pertences dos concorrentes, mas deixou o programa com 29,01% dos votos. Na berlinda também estavam Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro.

3ª semana: A terceira eliminada no dia mais movimentado do cronograma da semana de A Fazenda 2022 foi Rosiane Pinheiro. A repórter e dançarina deixou a competição contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos ao receber apenas 21,28% dos votos.

