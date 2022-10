Qual é o poder do lampião dessa semana na Fazenda? Chama vai definir roceiro

André Marinho venceu a Prova de Fogo em A Fazenda 2022 e, na próxima terça-feira, 18, poderá usar os poderes das chamas Vermelha e Amarela para mudar quem está na berlinda. Descubra qual é o poder do lampião dessa semana, quem está na baia e entenda como será a formação da roça desta semana.

Qual é o poder do lampião dessa semana?

Antes de convidar os peões para disputar a Prova de Fogo, Adriane Galisteu abriu uma votação popular para definir qual é o poder do lampião dessa semana. A ação, que é uma parceria com um dos patrocinadores do reality, deu duas opções para que o público escolhesse a favorita por meio de uma votação oficial no R7, o portal da Record TV na web. O resultado de qual é o poder do lampião dessa semana foi compartilhado, em primeira mão, no Instagram do patrocinador em questão. Veja qual é o comando da chama vermelha desta semana:

Poder da Chama: Você indicará o terceiro roceiro de hoje. Escolha este roceiro entre os moradores da baia.

Além de descobrir o poder da chama vermelha, qual é o poder do lampião dessa semana ainda reserva surpresas para os participantes e o público, já que o lampião vem recheado com dois comandos. O outro, a chama amarela, só será revelado durante a formação da quinta roça da edição, marcada para a próxima terça-feira, 18 de outubro.

Durante a formação da roça, o dono do lampião com os poderes terá que decidir qual das duas chamas quer manter para si e para quem dará a outra. A cerimônia de distribuição das chamas deve ser transmitido logo no começo do programa, que está previsto para começar às 23h00 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus.

Prova de Fogo: quem venceu e quem está na baia

A Prova de Fogo desta semana foi disputada por Alex Gallete, André Marinho, Lucas Santos e Thomaz Costa. A dinâmica, mostrada em detalhes no programa desta segunda-feira, 17, exigiu concentração e agilidade dos participantes, que tiveram que arremessar bolas pesadas em alvos.

André Marinho levou a melhor, derrotou os concorrentes e ganhou para si o lampião com os poderes das chamas da semana. Por vencer, o cantor definiu também quais são os moradores da baia desta semana: uma vez que a única maneira de escapar do ambiente mais limitado do reality é vencendo a dinâmica.

Sendo assim, estão na baia: Alex, Lucas, Thomaz e Tiago. Os perdedores da prova tiveram que escolher o quarto morador da baia, em consenso.

O que os moradores da baia não contam desta vez é com a informação de qual é o poder do lampião dessa semana vai impactar diretamente suas estadias no reality. André Marinho – ou o participante presenteado por ele na formação da berlinda – terá que escolher necessariamente um dos moradores da baia para ir para a roça. Isso significa que, desta vez, o participante mais votado do programa entre os moradores da sede não terá a chance de puxar um dos concorrentes para a berlinda.

O poder da chama basicamente tira esse privilégio do participante mais votado e entrega diretamente para o dono da chama escolhida pelo público.

Formação da roça – entenda como será e detalhes para assistir na internet

A formação da próxima roça de A Fazenda 2022 está prestes a ser conhecida: a reunião de condomínio entre os peões está marcada para ser feita durante o programa desta terça-feira, 18 de outubro. O encontro entre os participantes, que será ao vivo, promete dar o que falar e causar ainda mais brigas entre os confinados.

A dinâmica será como já tem acontecido nas semanas anteriores. Primeiro, André Marinho vai descobrir qual é o poder do lampião dessa semana e, então, escolher qual chamar quer para si e qual quer entregar para outro peão. Depois, Galisteu convidará Bia Miranda – a fazendeira da semana – a votar e mandar um dos inimigos direto para a votação popular pela permanência no programa.

Então, todos os participantes votam e quem for mais indicado pelos concorrentes ocupa o segundo banquinho da roça. Por conta do poder da chama desta semana, o mais votado perde o direito de puxar um participante da baia e o dono da chama é quem ficará com essa missão. Depois, o participante puxado da roça começa o resta um e quem sobrar acabar direto na berlinda. O participante que sobrar no resta um é quem escolhe qual dos roceiros da semana fica de fora da Prova do Fazendeiro.

Como assistir a Fazenda 2022 na internet

Na internet, ver A Fazenda 2022 é uma atividade fácil. Para isso, precisa ter uma conta ativa no PlayPlus – o serviço de streaming oficial da Record TV, que conta com opções gratuitas e pagas. No formato grátis, que precisa ser criado com nome e e-mail, basta fazer login e clicar na aba “No Ar”. Assim, o usuário terá acesso ao mesmo sinal da TV aberta.

No formato pago, que conta com opções a partir de R$ 15,90 ao mês, o assinante ganha acesso também aos sinais exclusivos e 24 horas das câmeras espalhadas dentro da sede do confinamento. Desse jeito, além do sinal da TV aberta na aba “No Ar”, o assinante também consegue ver a interação dos peões durante o intervalo e conferir o que eles estão fazendo, em tempo real, a qualquer hora do dia.

