Qual o Poder da Chama Vermelha? Benefício influenciou formação da roça

Iran Malfitano ganhou o lampião com os poderes e, na formação da roça desta semana, precisou dividir os poderes das chamas com um concorrente de sua confiança

A definição do nome dos participantes que estão na roça foi feita durante a edição ao vivo da Fazenda 2022, nesta terça-feira, 04 de outubro. Além da decisão do Fazendeiro da semana e os votos dos moradores da sede, o programa ao vivo revelou também qual o poder da Chama Vermelha e da Chama Amarela, que, nesta semana, por conta do patrocínio de uma marca, viraram chamas Preta e Verde.

Qual o poder da Chama Vermelha desta semana?

Iran Malfitano venceu a Prova de Fogo desta semana e, por isso, virou proprietário do lampião com os poderes. Na formação da terceira roça do reality rural da Record TV, transmitida nesta terça-feira, 04, o ator foi convidado por Adriane Galisteu a abrir e distribuir os poderes. Ele decidiu ficar com o poder da Chama Preta e entregou a Chama Preta para André Marinho.

Como não poderia ser diferente, a formação da roça pegou fogo e parte dessa tensão foi reforçada pelos comandos das chamas do lampião dos poderes. Veja qual o poder da chama vermelha e amarela, usados na formação da terceira roça do programa:

Chama Preta – O participante escolheu entre ter o voto peso dois e não votar na casa. Caso escolhesse não votar, o participante ganharia R$ 5 mil. Ele optou pela primeira opção e votou em Tiago Ramos.

Chama Verde – O participante foi obrigado a trocar um peão da baia por um peão da sede, o que colocaria em risco maior o escolhido para ocupar o lugar no dormitório do cavalo. André escolheu tirar Débora Borges da berlinda e a substituiu por Deborah Albuquerque.

A Fazenda 2022: formação da roça e Prova do Fazendeiro

O programa desta terça-feira, 04, revelou não apenas qual o poder da Chama Vermelha da semana, mas também todas as decisões cruciais para a formação da roça. O programa começou com todos os participantes já preparados, ao lado de fora da sede, para começar a cerimônia de condenação dos roceiros.

Adriane Galisteu logo foi ao que interessa e anunciou o início da formação da roça. Depois de permitir que Iran Malfitano conhecesse os poderes do lampião, a apresentador passou a palavra para o fazendeiro da semana, Vini Buttel, que votou em Alex Gallete. Ele explicou que sua decisão foi motivada por desentendimentos com o roceiro, que o acusou de ser machista e homofóbico.

Depois, foi a vez dos demais participantes externarem sua vontade para a roça desta semana. Depois de todos os votos e algumas confusões ao vivo, Tiago Ramos foi o nome mais votado e ocupou a segunda vaga da roça da semana, além de ganhar a chance de escolher um de seus rivais na votação popular pela permanência no programa. O manual do reality show antecipa que, semanalmente, o participante mais votado da casa deve puxar um dos moradores da baia para a berlinda e, desta vez, Deborah Albuquerque foi a azarada. Ela terminou ocupando a terceira vaga da berlinda e foi quem começou o resta um.

O resta um, dinâmica na qual um participante salva o outro até que um deles termine na berlinda, desta semana terminou com a condenação de Rosiane Pinheiro à roça. Sendo assim, Alex Gallete, Tiago Ramos, Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro estão na roça.

Apesar da formação depois de descobrir qual o poder da chama vermelha e demais detalhes da competição, a berlinda não está 100% fechada. No programa desta quarta-feira, 05 de outubro, Alex Gallete, Tiago Ramos e Rosiane disputam a Prova do Fazendeiro. Quem vencer, escapa da roça e assume o cargo de maior poder no programa, tendo, inclusive, a chance de mandar alguém direto para a berlinda na formação da roça da semana que vem.

Deborah Albuquerque não participa da Prova do Fazendeiro porque foi vetado pelo participante que sobrou no resta um.

Eliminação a Fazenda – data, horário e como assistir

Depois da Prova do Fazendeiro, o público pode votar para definir quem deixa o programa. A próxima eliminação da Fazenda 2022 está marcada para a próxima quinta-feira, 06 de outubro, às 23h00 (horário de Brasília).

Assim como a revelação de detalhes importantes do programa, como qual o poder da chama vermelha e quem ganhou a prova do fazendeiro, a eliminação da Fazenda 2022 é transmitida ao vivo na Record TV e no PlayPlus. Para ver na TV, é só sintonizar no canal aberto da emissora e esperar o horário previsto – o reality vai começar depois da novela “Amor Sem Igual”.

No PlayPlus, também é possível assistir ao sinal da TV aberta. Para isso, com uma conta ativa – que pode ser gratuita – e acesso a internet, basta clicar em “No Ar”. Apesar disso, também é possível assistir ao reality rural da Record TV de uma forma mais completa, com uma conta paga do streaming da emissora, que permite que o assinante assista ao sinal de 9 câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, espalhadas dentro do programa.

