Quando é a eliminação da Fazenda? Anúncio de Galisteu será ao vivo

O resultado da segunda roça do reality rural da Record TV está prestes a ser conhecido e, para não perder o anúncio oficial, é importante saber quando é a eliminação da Fazenda 2022. Deborah Albuquerque, Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro correm o risco de deixar o reality: veja data, horário e como assistir ao programa.

Quando é a eliminação da Fazenda 2022?

A decisão do público na enquete da Fazenda 2022 desta semana será anunciado pela apresentadora do reality, Adriane Galisteu, durante o programa desta quinta-feira, 29 de setembro. O reality será transmitido na Record TV e PlayPlus, às 23h00 (Horário de Brasília), logo depois do capítulo inédito da novela “Amor Sem Igual”.

Além do nome da participante eliminada desta semana, os fãs do reality poderão conferir todo o resumo da semana no programa e as confusões que desenharam a roça da semana. Os detalhes da Prova do Fazendeiro da semana e a delegação das atividades entre os participantes também serão tema da edição desta noite de eliminação.

A Fazenda 2022: assistir na TV e na internet

Para ver o programa na TV, é preciso sintonizar no canal aberto da emissora no horário previsto. Além de quando é a eliminação da Fazenda, os fãs do programa podem assistir todo o reality na TV, já que todos os dias a produção constrói edições especiais para o canal aberto.

Na internet, também é possível assistir ao sinal da TV aberta. Para isso, com uma conta ativa no PlayPlus e conexão à internet, basta clicar na aba “No Ar”. No entanto, também existe um plano pago do serviço de streaming da emissora, que custa a partir de R$ 15,90 ao mês.

Desse jeito, além do sinal da TV, o assinante tem acesso ao sinal exclusivo de 9 câmeras espalhadas dentro do reality da Record TV, que tem transmissão 24 horas e permite que o internauta escolha a câmera que quer acompanhar. O PlayPlus é compatível com computadores, celulares, tablets e smart TVs.

Quem vai ser eliminado da Fazenda 2022?

Além de quando é a eliminação da Fazenda 2022, o DCI também oferece informações exclusivas sobre a roça da semana. Deborah Albuquerque, Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro estão na berlinda e, de acordo com a enquete do DCI, já é possível ter uma noção de quem deixará o programa.

Com 37,4% dos votos, Rosiane Pinheiro aparece como a participante com maior rejeição da semana. Ela lidera a votação aberta depois da Prova do Fazendeiro e que perguntou aos internautas quem deve ser eliminada nesta quinta-feira, 29 de setembro.

Ela é seguida por Deborah Albuquerque, que apareceu na segunda opção com 34,5% dos votos. Ingrid Ohara, com 28,1% dos votos, ocupa a posição mais segura da semana e é quem corre o menor risco de deixar a convivência e a competição valendo R$ 1,5 milhão.

Embora aponte o possível resultado da votação, a enquete do DCI não tem valor científico ou influencia nos rumos da competição ou no resultado da eliminação da semana. Para a parcial do DCI, foram considerados mais de 128 mil votos.

+ Fotos dos participantes da Fazenda 2022: conheça TODOS os peões

Roça a Fazenda 2022 – como votar no R7

Os únicos votos contabilizados para a decisão final da roça desta semana são aqueles dados no R7 – o portal oficial da Record TV na internet. Veja o passo a passo de como votar:

Passo 1 : visite o site oficial da Fazenda 2022 no R7. O endereço é https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14 e, para acessar, é necessário uma conexão com internet.

: visite o site oficial da Fazenda 2022 no R7. O endereço é https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14 e, para acessar, é necessário uma conexão com internet. Passo 2 : localize a enquete oficial da Fazenda 2022 na página inicial do portal com a pergunta: “Quem você quer que fique em A Fazenda?”

: localize a enquete oficial da Fazenda 2022 na página inicial do portal com a pergunta: “Quem você quer que fique em A Fazenda?” Passo 3 : com a enquete localizada, basta clicar sobre o nome e foto do participante que você quer salvar da roça desta semana.

: com a enquete localizada, basta clicar sobre o nome e foto do participante que você quer da roça desta semana. Passo 4 : confirme sua escolha clicando na aba “Sou Humano”. Nesta etapa, o sistema da Record TV pode pedir uma prova de humanidade, solicitando que o usuário escolha imagens conforme orientação.

: confirme sua escolha clicando na aba “Sou Humano”. Nesta etapa, o sistema da Record TV pode pedir uma prova de humanidade, solicitando que o usuário escolha imagens conforme orientação. Passo 5: o voto será confirmado com uma mensagem na tela.

Acompanhe a cobertura da Fazenda 2022 no DCI e fique por dentro de todas as atualizações do programa.