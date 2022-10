Quando é a eliminação da Fazenda 2022: 3ª eliminação já tem data e hora

A formação da roça desta semana acabou com Alex Gallete, Tiago Ramos, Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro na berlinda e um deles deixará o confinamento. Saiba quando é a eliminação da Fazenda 2022, quem é o favorito do público e como acompanhar todos os detalhes ao vivo.

Quando é a eliminação da Fazenda 2022?

Com direito a confusão ao vivo e troca de acusações graves de machismo e homofobia, a formação da roça no reality rural da Record TV deu o que falar entre os participantes. Apesar das discussões estarem quentes, o reality está prestes a perder mais um participante, o que promete afunilar ainda mais a corrida dos famosos pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Se você está buscando quando é a eliminação da Fazenda 2022 nesta semana, o DCI te ajuda: o eliminado será anunciado no programa desta quinta-feira, 06 de outubro.

O programa está previsto para ser transmitido, tanto na TV quanto na internet, às 22h30 (horário de Brasília). O programa vai começar logo depois de mais um capítulo inédito da novela “Amor Sem Igual”, que ocupa a grade da 21h00 na emissora.

Esta será a terceira eliminação da Fazenda em 2022, o que deve dividir ainda mais a sede, já que ambos os grupos têm representantes na berlinda esta semana. O anúncio será carregado de tensão porque, além da rivalidade entre grupos, os roceiros da vez colecionam confusões entre si: Tiago Ramos e Alex Gallete, por exemplo, protagonizaram um dos maiores embates da edição durante a formação da roça.

A Fazenda 2022 – como votar?

Além de quando é a eliminação da Fazenda 2022, outro tópico é importante e influencia diretamente a berlinda da semana: a votação oficial. Para votar no programa, é preciso visitar o site oficial do reality show, dentro do R7, o portal da Record TV na internet. Siga o passo a passo e participe da eliminação desta semana:

Passo 1: Com acesso à internet, visite o site oficial da Fazenda 2022 no endereço: https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14. Depois, localize a votação oficial no topo do site.

Passo 2: Escolha o participante que deve permanecer no reality e, então, clique sobre a opção correspondente na enquete. Uma segunda página será aberta com o resumo do voto.

Passo 3: Confirme a escolha, clique na caixa “Sou Humano” e aguarde a mensagem de computação do voto. O processo pode ser repetido quantas vezes o usuário desejar e não é necessário nenhum tipo de cadastro.

Embora os únicos votos computados para a decisão oficial da eliminação sejam aqueles dados no R7, os fãs do reality podem desfrutar de parciais que apontam como está a votação e, assim, antecipa o possível resultado da roça. Para isso, basta participar de enquetes de grandes portais, como o DCI.

Na Enquete do DCI, por exemplo, Rosiane Pinheiro é apontada como a próxima eliminada do reality com 49,2% dos votos. Assim, é possível entender que parcela considerável dos fãs do reality desejam que a influenciadora e jornalista leve a pior e deixe o reality no programa de quinta-feira, 06.

Na parcial da noite desta quarta-feira, 05 de outubro, ela é seguida por Deborah Albuquerque (41,5% dos votos), Tiago Ramos (6,6% dos votos) e Alex Gallete (2% dos votos). Participe da enquete a Fazenda 2022.

Quem já saiu da Fazenda: veja lista completa de 2022

O programa de quinta-feira, quando é a eliminação da Fazenda 2022, é o ponto alto da tensão para os participantes – especialmente os roceiros. Nesta semana, o público conhecerá o nome do terceiro eliminado do reality, que se juntará a uma lista polêmica de participantes que já deixaram a competição.

A primeira eliminação da Fazenda 2022 foi anunciada em meio às primeiras brigas da edição. Bruno Tálamo levou a pior, foi eliminado e deixou a competição sem nem chegar perto do prêmio milionário oferecido pela emissora. Ele recebeu apenas 15,69% dos votos, sendo o menos votado em uma competição contra Tiago Ramos e Deborah Albuquerque, que receberam 57,98% e 27,23%, respectivamente.

Ingrid Ohara foi a segunda eliminada do programa. Ela levou a pior na votação popular e recebeu 29,01% dos votos e deu adeus ao reality rural da Record TV. Na mesma roça estavam Deborah Albuquerque, que recebeu 32,30% dos votos, e Rosiane Pinheiro, que acumulou 38,69%. A eliminação de Ingrid Ohara foi comemorada por Deolane Bezerra.

A berlinda desta semana tem um ponto em comum com as eliminações anteriores: a presença de Deborah Albuquerque. A ex-Power Couple participou de todas as roças da edição até o momento.

Para assistir ao programa desta quinta-feira, quando será a eliminação da Fazenda 2022, existem duas maneiras de assistir ao reality: na TV e na internet. Na TV, basta sintonizar na Record TV. Na internet, é preciso de uma conta no PlayPlus, o serviço de streaming oficial da emissora, que dá acesso ao mesmo sinal da TV, na aba “No Ar”, e ao sinal de 9 câmeras exclusivas espalhadas dentro da sede. A última opção está disponível apenas aos assinantes do formato premium da plataforma, que conta com planos a partir de R$ 15,90 mensais.