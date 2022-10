Quando é a próxima roça da Fazenda 2022; peões vão para 6ª votação

Um novo ciclo começou no reality show rural da TV Record. O novo fazendeiro e dono do lampião do poder desta semana estão definidos, então agora é hora de montar a nova berlinda da edição. Para conferir a nova votação, é necessário ficar de olho em quando é a próxima roça da Fazenda, o que ocorrerá em breve.

Quando é a próxima roça da Fazenda na Record TV?

A próxima roça da Fazenda será na terça-feira, dia 25 de outubro. As berlindas do programa são sempre nas terças, isso só muda na reta final do jogo, quando o número de roças por semana passa a ser maior e o reality show da Record acelera sua programação.

Nesta terça-feira, quando é a próxima roça da Fazenda, a sexta berlinda da temporada será formada. Nesta berlinda, os poderosos serão Lucas Santos e Kerline Cardoso. Fazendeiro da semana, o ex-Carrossel vai indicar alguém direto para a berlinda e estará imune, como ditam as regalias do chefão da semana.

Kerline Cardoso também terá destaque nesta nova roça, pois foi a grande vencedora do lampião do poder desta semana. A cearense derrotou Deolane, Pétala e Bia Miranda na prova que foi realizada no fim de semana. Ela poderá escolher entre ficar com a chama verde ou a preta durante a formação.

A preta ainda não foi revelada, pois é escolha da produção. Já a verde, colocará alguém no banquinho do terceiro roceiro. Caso o participante com a chama em mãos já esteja na roça, ele escolherá outro peão ou peoa para se juntar a ele na berlinda da semana.

Quem está na baia

Deolane Bezerra, Pétala Barreiros, Alex Gallete e Bia Miranda estão na baia. As três mulheres foram parar nas acomodações do cavalo de A Fazenda porque perderam a prova de fogo para Kerline. Já o influenciador digital foi puxado pelo trio de perdedoras.

Ao que tudo indica, por conta do poder da chama verde, não haverá puxada da baia esta semana. Já que o terceiro roceiro será quem estiver com a chama verde em mãos. Porém, o quarteto não estará imune, pois caso o peão com a chama verde já esteja na roça, ele escolherá quem ocupa o terceiro banquinho. Nesta escolha, ele poderá optar por um peão da sede ou da baia.

Quem o fazendeiro Lucas vai indicar para a 6ª roça?

Lucas ainda não confirmou qual será sua indicação na próxima berlinda, mas citou a possibilidade de enviar Bárbara Borges ou Kerline Cardoso para a sexta roça.

Em conversa com Deolane e Moranguinho na madrugada de sexta-feira (21), Lucas disse que gostaria de enviar Bárbara para a roça, caso seu grupo vencesse a prova de fogo. Pois assim, na votação da sede, o time A poderia votar em peso em Kerline. “A Kerline tá me intragando. Ela com aquela cara de choro constante”, reclamou o fazendeiro durante o papo.

Veja como foi o papo do trio:

No entanto, no momento Bárbara tem maiores chances de ir parar na berlinda, porque Kerline derrotou o grupo A na prova de fogo desta semana e conquistou o lampião do poder. Geralmente, como os participantes não sabem o poder de cada chama antes da formação de roça, os vencedores da prova de fogo não costumam ser alvo dos votos da casa. Por isso, Bárbara deve correr maior perigo.

Quando questionado novamente sobre sua indicação para quando é a próxima roça da Fazenda – desta vez por Pétala, no sábado (22) – Lucas não revelou seu voto, porque recebeu um alerta de Deolane. “Lucas, não fala em quem você vai votar”, disse a advogada e o ator ficou calado.

Quem saiu de A Fazenda até agora?

Bruno Tálamo: primeiro eliminado do programa, em roça contra Tiago Ramos e Deborah Albuquerque.

primeiro eliminado do programa, em roça contra Tiago Ramos e Deborah Albuquerque. Ingrid Ohara: eliminada na segunda roça da temporada, depois de competir contra Rosiane Pinheiro e Deborah Albuquerque pela permanência.

eliminada na segunda roça da temporada, depois de competir contra Rosiane Pinheiro e Deborah Albuquerque pela permanência. Rosiane Pinheiro: peoa saiu do programa na terceira roça da temporada, contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.

Tati Zaqui: cantora de funk foi eliminada na quarta roça, contra sua aliada Bárbara Borges e o rival Vini Buttel. A famosa caiu na berlinda por causa de uma estratégia de seu grupo que acabou dando errado.

peoa saiu do programa na terceira roça da temporada, contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos. cantora de funk foi eliminada na quarta roça, contra sua aliada Bárbara Borges e o rival Vini Buttel. A famosa caiu na berlinda por causa de uma estratégia de seu grupo que acabou dando errado. Thomaz Costa: foi eliminado na quinta disputa da edição. O rapaz revelou que estava cansado e esgotado do jogo, por isso, pediu para sair. Sua equipe não fez mutirão de votos para salvá-lo.

Shayan e Tiago: os dois participantes foram expulsos no mesmo dia. A decisão da produção foi tomado porque a dupla esteve envolvida em uma confusão que marcou o retorno de Shayan e Deolane da quinta roça, após a eliminação de Thomaz. O confronto se tornou físico e a dupla foi eliminada por agressão.

