Que dia é a eliminação da Fazenda 2022? Resultado da 4ª roça sai hoje

Três peões se deram mal esta semana e brigam para ver quem continua no jogo na quarta berlinda da temporada. Além de votar bastante, outro ponto importante é saber que dia é a eliminação da Fazenda 2022 para não correr o risco de perder a despedida de um dos roceiros desta semana: Bárbara Borges, Tati Zaqui ou Vini Buttel.

Que dia é a eliminação da Fazenda 2022?

Hoje, quinta-feira (13) é que dia é a eliminação da Fazenda. O programa desta noite irá marcar a quarta roça da temporada e fará um dos peões da disputa se despedir de vez da chance de levar o cobiçado prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.

De acordo com o cronograma oficial da Record TV, o programa de hoje começará a partir das 23h00, após a novela Amor sem Igual. O reality show rural ficará no ar até às 00h15, quando cederá espaço para o Jornal da Record – 24.

Será neste programa que a apresentadora Adriane Galisteu vai informar o novo eliminado do reality entre Bárbara, Vini e Tati. O perdedor da votação popular vai ser o quarto eliminado da temporada e se juntará a lista que por enquanto tem Bruno Tálamo, Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro.

Nesta semana, Vini deu o azar de ser o peão indicado pelo fazendeiro Alex Gallete e ainda o vetado pelo quarto roceiro, por isso foi direto para a berlinda. Já Bárbara caiu na disputa por ser puxada da baia, enquanto Tati Zaqui sobrou no Resta Um. As duas participaram da prova do fazendeiro na quarta-feira (12), mas perderam para Bia Miranda, que estava na roça por ser a mais votada da casa.

O anúncio do eliminado só costuma ocorrer no final do programa de quinta-feira, por isso, o público ainda terá bastante tempo para votar em seu peão favorito. +Veja em tempo real quem sai segundo as parciais da enquete A Fazenda UOL.

Veja como foi a formação:

Após eliminação, ex-peão é entrevistado no Cabine de Descompressão

Depois que alguém sair entre Bárbara, Vini ou Tati, a Cabine de Descompressão irá ao ar. O conteúdo é exclusivo para assinantes do Playplus e pode ser acompanhada a partir do começo da madrugada de sexta-feira, logo após a eliminação, com a apresentação de Lucas Selfie, ex-participante do reality show rural.

Como o conteúdo é para assinantes do serviço streaming, é necessário desembolsar o valor de R$ 15,90 ao mês para ter a liberação. Porém, quem nunca assinou o serviço antes, tem a vantagem de ganhar 14 dias grátis.

1 – Se ainda não tem sua conta, acesse https://www.playplus.com/ e clique em “faça um teste grátis” e em seguida “Plano Playplus”.

2 – Informe nome, e-mail, senha, CPF, data de nascimento, gênero e celular

3 – Após a finalização do cadastro, você vai usar o e-mail e senha que informou para entrar na plataforma

4 – Depois, vá até a aba de realities e clique em A Fazenda 2022

5 – Clique em Cabine de Descompressão e espere a transmissão começar

Quando é a próxima roça?

A próxima roça será formada na terça-feira, dia 18 de outubro. Seguindo os padrões do reality show, no dia seguinte, quarta-feira (19), será realizada uma nova prova do fazendeiro em que um dos roceiros vai escapar da disputa por permanência. E na próxima quinta-feira (20) é que dia é a eliminação da Fazenda do quinto peão a deixar o programa.

Programação semanal do programa

Segunda-feira: prova de fogo (gravada)

Terça-feira: formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira: prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira: que dia é a eliminação da Fazenda (ao vivo)

Sexta-feira: convivência dos peões (gravada)

Sábado: melhores momentos da festa (gravada)

Domingo: convivência dos peões (gravada)

