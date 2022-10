Quem ganhou a Prova do Fazendeiro: Bia vence e escapa da roça

Veja quem ganhou a Prova do Fazendeiro e como foi a disputa que oficializou a formação da roça desta semana no reality rural da Record TV.

Bia foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro e escapou do risco da eliminação nesta semana. A cantora levou a melhor na dinâmica realizada nesta quarta-feira, 13 de outubro, que também foi disputada por Tati e Bárbara. Com o resultado da prova, os dois perdedores da semana se juntam a Vini Buttel na votação popular pela permanência no reality.

Bia foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro em A Fazenda 2022

Nesta semana, Bia Miranda foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro. Por isso, o participante herdou o chapéu de maior autoridade no reality e, além de escapar da berlinda, será quem comandará a sede pelos próximos sete dias. O reinado de um novo fazendeiro no programa rural da Record TV significa uma nova semana importante no reality e o comandante do programa é quem define as tarefas dos concorrentes na semana e, além de algumas regalias no confinamento, terá a chance de mandar um dos participantes direto para a próxima roça.

Na prova desta semana, os participantes tiveram que mostrar habilidade e concentração. A prova de pontaria exigiu que as peoas acertassem o alvo de um circuito.

A disputa foi transmitida inteiramente ao vivo, durante o programa desta quarta-feira, 13.

Quem foi vetado da Prova do Fazendeiro?

Para ser oficializado como quem ganhou a Prova do Fazendeiro no reality da Record TV, o roceiro da semana precisa passar despercebido pelo olhar do participante que sobrou no resta um. Isso porque o quarto roceiro da rodada precisa definir qual dos concorrentes também condenados à votação popular será impedido de disputar o chapéu de maior autoridade no programa.

Desta vez, Tati Zaqui foi quem sobrou na dinâmica do resta um e, por isso, ganhou a chance de impedir que um de seus inimigos no jogo conquiste para si o cargo de maior autoridade. A cantora, que está vivendo um relacionamento com o ator Thomaz Costa dentro do confinamento, explicou que sua escolha era óbvia e optou por vetar Vini Buttel da dinâmica. O influenciador e modelo já foi fazendeiro por uma semana e, durante seu reinado, prejudicou pessoas próximas da funkeira.

A decisão de Tati Zaqui foi estratégica e o que ninguém esperava é que os participantes próximos da artista já tinha combinado de deixá-la sobrando na dinâmica da semana e o motivo é um só: ela quer ser anunciada como quem ganhou a Prova do Fazendeiro. Embora a vitória não seja garantida, a decisão de Tati já é histórica na Fazenda 2022: o veto da cantora garantiu que, nesta semana, o reality da Record TV terá a primeira mulher no cargo de fazendeira da edição.

Quem está na roça A Fazenda 2022?

Vini Buttel, Tati e Bárbara são os roceiros da semana em Fazenda 2022. Com a confirmação de quem ganhou a Prova do Fazendeiro na semana, também foram confirmados os nomes dos peões que correm o risco de deixar o reality show ainda nesta semana.

O processo de formação da berlinda começou ainda no programa de terça-feira, 11 de outubro, quando os peões se reuniram do lado de fora da sede para votarem uns nos outros. Primeiro, foi a vez do fazendeiro da semana, Alex Gallete, condenar um dos colegas de confinamento para a berlinda.

O Fazendeiro votou em Vini Buttel e, assim, definiu o primeiro nome na roça da semana. A votação de Alex gerou reações dos participantes do grupo de Deolane Bezerra, que criticaram o Fazendeiro, destacando que durante todo o seu comando na sede, ele só soube dormir e fingir cuidar dos animais. Vini, ao ser mandado para a roça, disse que Alex é “burro e covarde”. O clima entre os dois, que já não era muito bom, ficou ainda pior na semana passada quando Vini era o fazendeiro e votou em Alex para a berlinda. No fim das contas, nesta semana o voto de Alex foi uma devolução ao voto de Vini.

Então, os participantes da sede votaram e Bia Miranda ocupou a posição de mais votada da noite sob acusações de ser mal educada e não saber lidar com pessoas. Por isso, a participante sentou no segundo banquinho da roça e foi quem teve a responsabilidade de puxar um dos moradores da baia para também ir para a votação popular e correr o risco da eliminação se não fosse quem ganhou a Prova do Fazendeiro. Ela optou por puxar Bárbara Borges e disse que a peoa está atuando dentro do programa, fazendo média e dando sorrisos forçados no reality.

Por ser o nome puxado da baia, Babi foi quem começou o resta um desta semana. A dinâmica é simples: um participante salva o outro até que um deles não seja salvo e vire o quarto roceiro da semana. Tati Zaqui foi quem sobrou na semana e foi responsável por escolher qual dos colegas de roça ficaria de fora da Prova do Fazendeiro da semana. Veja como foi o resta um em A Fazenda 2022 esta semana:

Babi salvou no resta um: André Marinho

André salvou no resta um: Iran

Iran salvou no resta um: Lucas Santos

Lucas salvou no resta um: Deolane

Deolane salvou no resta um: Moranguinho

Moranguinho salvou no resta um: Pétala

Pétala salvou no resta um: Tiago Ramos

Tiago salvou no resta um: Pelé Milflows

Pelé salvou no resta um: Deborah

Deborah salvou no resta um: Shayan

Shayan salvou no resta um: Ruivinha

Ruivinha salvou no resta um: Kerline

Kerline salvou no resta um: Thomaz

A Fazenda 2022 – cronograma da semana

O ciclo de mais um participante chega ao fim na próxima quinta-feira, 13 de outubro. Os roceiros da semana, exceto quem ganhou a Prova do Fazendeiro, disputam a preferência popular em uma enquete oficial do R7.com, que pergunta quem deve permanecer no programa da Record TV. O anúncio do nome do eliminado da semana será feito, ao vivo, no programa que vai ao ar às 23h00 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus – o streaming oficial da emissora, que conta com planos grátis e pagos.

Depois, mais uma vez a rodada é zerada no programa e os participantes começaram a desenhar mais uma eliminação. Veja o cronograma da semana na Fazenda 2022:

Quinta-feira (13 de outubro): Noite de eliminação;

Sexta-feira (14 de outubro): Festa entre os peões;

Sábado (15 de outubro): Melhores momentos da festa;

Domingo (16 de outubro): Convivência dos peões e principais polêmicas;

Segunda-feira (17 de outubro): Prova de Fogo valendo o lampião dos poderes;

Terça-feira (18 de outubro): Formação da quinta roça do programa;

Quarta-feira (19 de outubro): Dinâmica ao vivo e anúncio de quem ganhou a Prova do Fazendeiro.

