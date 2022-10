Que dia é a formação da roça na Fazenda: cronograma da 4ª semana

Um dos pontos altos do reality rural da Record TV é a definição de quem vai correr o risco de ser eliminado do programa. Veja que dia é a formação da roça na Fazenda 2022 e saiba como acompanhar o programa na internet.

Que dia é a formação da roça na Fazenda 2022?

Antes de sabre que dia é a formação da roça na Fazenda 2022, é importante entender qual é o principal objetivo dos participantes no programa: fugir da berlinda e se manter mais uma semana no reality. Toda semana, a sequência dos acontecimentos se repete: acontece a Prova de Fogo, os participantes definem quem vai para a roça, um fazendeiro é escolhido e, então, no fim da semana, um dos roceiros deixa a competição.

Por isso, a formação da roça é feita no começo da semana, às terças-feiras. Toda terça-feira, às 23h00 (horário de Brasília), o programa apresentado por Adriane Galisteu reúne os participantes para uma verdadeira reunião de condomínio, com barracos ao vivo e reviravoltas de tirar o fôlego do público. Como diz a apresentadora: é fogo no feno.

Veja o que acontece a cada dia da semana na Fazenda 2022:

Segunda-feira – O começo da semana é marcado pela realização da Prova de Fogo. Essa prova é disputada por participantes sorteados em dinâmica na sede e define dois tópicos importantes no reality: quem será o dono do lampião dos poderes e quem está na baia. Quem vencer a dinâmica, que não é ao vivo, herda os poderes das chamas Vermelha e Amarela.

Terça-feira – Os participantes se reúnem para escolher quem está na roça. Aqui são revelados os desejos do fazendeiro, os votos da casa e os poderes das chamas conquistas pelo dono do lampião, vencedor da Prova de Fogo.

Quarta-feira – Além de saber que dia é a formação da roça na Fazenda, é importante ficar atento com as quartas-feiras no reality da Record TV. É nesse dia que os roceiros – exceto participante vetado durante programa de terça – disputam a Prova do Fazendeiro. O vencedor assume o controle da sede e escapa da berlinda. Nesse dia também é aberta a votação popular no R7.

Quinta-feira – Dia de eliminação. No programa de quinta-feira, Adriane Galisteu recebe o trio de roceiros em sua varanda e anuncia o resultado da votação do público pela eliminação da semana.

Sexta-feira – Festa na fazenda. Os participantes ganham uma festa para descontrair e superar a eliminação da semana.

Sábado – Repercussão da festa na TV, com o resumo de todos os acontecimentos do evento e principais conversas e acordos feitos pelos peões, que já estão pensando na formação da próxima roça.

Domingo – O programa mais curto da semana mostra, em geral, a convivência dos participantes depois da festa.

Quem vai para a roça em A Fazenda 2022

Depois de conhecer que dia é a formação da roça na Fazenda 2022, é hora de entender como acontece a definição dos participantes que correm o risco da eliminação.

O programa começa, ao vivo, com todos os participantes já reunidos na área externa da sede. Quando a cerimônia começar, Adriane Galisteu convida o Fazendeiro da semana para revelar seu voto. O alvo do fazendeiro da semana vai direto para a berlinda e não tem chances de escapar: ele ocupa o primeiro banco e permanece lá durante todo o programa.

Depois, é a vez do vencedor da Prova de Fogo conhecer os poderes das chamas Vermelha e Amarela. Ele escolhe qual das duas quer manter para si e para quem vai entregar a outra. As diretrizes dos poderes serão reveladas, no meio da votação, conforme orientação de Adriane Galisteu.

Com os poderes das chamas já distribuídos e o primeiro roceiro definidos, todos os participantes votam para definir quem ocupa a segunda vaga da berlinda. O nome mais votado vai para a roça e tem uma missão: escolher um dos moradores da baia para puxar e condenar à roça. O terceiro banquinho da berlinda é necessariamente ocupado por um participante da baia da semana.

O roceiro da baia, apesar do risco da eliminação, ganha uma vantagem na formação da roça: ele é quem começa o resta um da semana, que define o quarto e último roceiro da semana. Um participante salva o outro até que apenas um deles sobre, não seja salvo e termine na berlinda.

Depois de condenado, o participante que sobrar no resta um tem a missão de vetar um dos concorrentes da Prova do Fazendeiro, que acontece no dia seguinte.

Como votar no R7 – Enquete a Fazenda 2022

Além de que dia é a formação da roça, uma dúvida assombra os fãs do reality da Record TV: como participar ativamente da eliminação da semana? Além das enquetes do DCI, que servem como uma bússola do real resultado da votação popular, é importante votar no R7, o portal oficial da Record TV na internet.

Os únicos votos contabilizados na porcentagem final da eliminação são aqueles dados no R7. Para votar, com acesso à internet, basta visitar a página do reality, localizar a enquete, escolher quem deve permanecer no programa e confirmar o voto. Veja o passo a passo de votação no R7:

1º passo: Visite o site da Fazenda 2022 no endereço: https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14. Lembrete: é preciso de conexão à internet para conseguir acessar o site.

2º passo: Localize a enquete oficial no topo da página inicial. Depois, escolha qual roceiro você quer que fique no programa e continue a disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão, clicando sobre a opção com nome e foto do favorito.

3º passo: Confirme o voto clicando na caixa “Sou Humano”. Depois, uma mensagem de confirmação da computação do voto será exibida na tela, que convidará o usuário a votar mais uma vez.

Não é necessária a criação de nenhuma conta ou cadastro no R7. Os usuários podem votar quantas vezes quiser, até que a votação seja encerrada por Adriane Galisteu, minutos antes da eliminação.