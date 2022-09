Que horas começa A Fazenda 2022, dia de prova do fazendeiro

Às 23h, horário de Brasília, é que horas começa A Fazenda 2022 hoje. Nesta quarta, 14, o público vai conhecer o primeiro dono do chapéu da temporada, que poderá indicar um rival para a roça na próxima semana e desfrutar do Rancho do Fazendeiro. Apenas seis peões vão participar da disputa ao vivo.

Que horas começa A Fazenda 2022 hoje na Record?

A Fazenda 2022 hoje começa às 23h, horário de Brasília, na Record. O programa terá duração de 1h30 e ficará no ar até 00h30, seguido do jornal da emissora.

Será realizada a primeira Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira. No programa de ontem, houve uma prova eliminatória para decidir os seis peões que vão disputar o chapéu hoje. A disputa envolveu habilidade e reflexo, fazendo com que os participantes tivesse que pegar bastões que eram soltos no ar por uma máquina. A competição foi realizada em duplas e se classificava quem pegasse o maior número de objetos.

Se classificaram para a prova de hoje: Pelé Milflow, Lucas Santos, Tiago Ramos, Shayan Haghbin, Alex Gallete e Pétala Barreiros. As duplas para a disputa pelo chapéu do fazendeiro também já foram definidas:

Alex e Shayan

Pétala e Tiago

Lucas e Pelé

Ainda não se sabe qual será a prova de hoje, mas pode se esperar uma disputa nada fácil entre os peões. Neste ano, além de indicar um colega para a roça, o dono do chapéu terá mais uma regalia. O vencedor da prova ficará no Rancho do Fazendeiro, que será organizado após o fim da dinâmica do paiol. Se trata de um quarto VIP, onde o todo poderoso poderá dormir e convidar suas alianças para ‘resenhas’.

Animais da Fazenda 2022: conheça os bichinhos da temporada

Cronograma A Fazenda 2022 da primeira semana

O cronograma de A Fazenda 2022 é diferente na primeira semana do reality show. A programação do jeito que o público já conhece só começa de fato na segunda semana, quando o vencedor do paiol já estiver na sede.

Quarta-feira, 14 de setembro: realização da primeira Prova do Fazendeiro com seis peões escolhidos através de uma disputa realizada no dia da estreia. A prova será realizada ao vivo durante o programa.

Quinta-feira, 15 de setembro: a votação do paiol será encerrada e o público irá conhecer o nome do 21º participante de A Fazenda 14. O vencedor da votação popular entra na sede em Itapecerica da Serra ainda na quinta-feira.

Sexta-feira, 16 de setembro: exibição das primeiras horas do vencedor do paiol no reality, convivência entre os peões e primeiros momentos da festa ao vivo.

Sábado, 17 de setembro: exibição dos melhores momentos da festa.

Domingo, 18 de setembro: convivência entre os peões.

Votação A Fazenda paiol R7

A votação do paiol de A Fazenda 2022 está aberta desde segunda-feira e será encerra na quinta. Bia Miranda, Baronesa, André Santos, Créu e Suzi Sassaki disputam uma vaga no elenco do reality show, mas apenas um deles vai entrar no programa.

1 – Para votar, acesse o portal oficial de A Fazenda no R7: https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14.

2 -Acesse a enquete ‘quem você quer que entre em A Fazenda?’ na página inicial.

3 – Escolha entre André, Baronesa, Bia, Créu e Suzi clicando em quem deve entrar no programa.

4 – Faça a validação de segurança clicando na caixinha ‘sou humano’.

5 – Em poucos segundos, o voto será computado.