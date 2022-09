Que horas começa A Fazenda 2022: programação semanal oficial

A espera está quase no fim e dia 13 de setembro, terça-feira, a grande estreia da décima quarta temporada de A Fazenda vai assumir as telinhas da Record. Comandado por Adriane Galisteu, o reality show será exibido de domingo a domingo e por isso é importante saber que horas começa A Fazenda 2022 diariamente. A programação da atração rural terá programas ao vivo e também gravados.

Que horas começa A Fazenda 2022 todos os dias na Record?

Segundo a programação oficial da Record TV, às 23h00 será que horas começa A Fazenda 2022 de segunda a sexta-feira. Nos fins de semana, algumas alterações são feitas na programação e a atração começa em horários diferentes. No sábado, o reality show terá início um pouco mais cedo, 22h45, e nos domingos, um pouco mais tarde, às 23h15.

Durante a semana, o reality show vai ser exibido depois da reprise da novela Amor sem Igual. Já no sábado, não há exibição do folhetim Cristianne Fridman e a atração antes de A Fazenda é a novela Reis, que exibe as reprises dos melhores momentos dos capítulos da semana.

Aos domingos, o reality show rural comandado por Adriane Galisteu começa depois do Domingo Espetacular. Este é o dia em que o programa tem o menor tempo no ar. O programa é pequeno, mostrando apenas momentos da convivência dos peões e com cerca menos de meia hora de edição.

Que horas começa A Fazenda 2022 – Programação de horários

Segunda-feira: 23h00

Terça-feira: 23h00

Quarta-feira: 23h00

Quinta-feira: 23h00

Sexta-feira: 23h00

Sábado: 22h45

Domingo: 23h15

Programação diária de conteúdo no programa

Nas segundas-feiras, é mostrada a prova de fogo ao público. Nesta competição, os peões lutam pelo lampião do poder. Ao ser aberto no dia da votação da semana, o lampião traz vantagens ao vencedor da prova. A disputa é gravada no fim de semana e exibida na segunda, por isso não é mostrada na íntegra.

Nas terças-feiras, o programa é ao vivo e geralmente conta com barracos. Os participantes são levados ao deque do programa e votam abertamente em seus adversários.

Nas quartas-feiras, o reality show também é ao vivo. Neste dia, é exibido a prova do fazendeiro. Competem os peões que foram parar na berlinda da semana. Um deles se salva e os demais compete pela preferência do público na roça.

Nas quintas-feiras, também programa ao vivo, é definido quem sai do programa. A votação oficial da Record é aberta ao público após a prova do fazendeiro e fica no ar – no site oficial da emissora – até o programa de quinta. Antes de anunciar o eliminado, Adriane Galisteu informa o encerramento da votação e depois faz um discurso para contar quem recebeu menos votos para ficar.

Nas sextas-feiras, o público acompanha alguns dos momentos mais importantes do confinamento após a eliminação da semana e confere os primeiros passos da festa semana. No sábado, as partes mais importantes da festa são exibidas em um compilado ao público. Já nos domingos, o público vê cenas da convivência dos peões na casa.

Resumo da programação

Segunda-feira – Prova de fogo (gravada)

Terça-feira – Formação da roça (ao vivo)

Quarta-feira – Prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira – Eliminação (ao vivo)

Sexta-feira – Convivência dos peões e começo da festa

Sábado – Melhores momentos da festa

Domingo – Convivência dos peões

Como assistir ao vivo no horário do programa

Você pode assistir a que horas começa A Fazenda 2022 ao vivo pela internet, sem ter que pagar nada por isso. Caso esteja longe de uma televisão no horário do reality show, é só acessar a plataforma streaming da Record, o Playplus, no endereço https://www.playplus.com/ e usar a aba “No Ar”.

Caso não tenha cadastro por lá, sigo os próximos passos:

1 – Clique em “faça um teste grátis” e depois “Play Gratuito”. Você será redirecionado para uma nova página e precisará informar: como gostaria de ser chamado, e-mail e senha.

2 – Em seguida, aperte “avançar” e uma nova página irá abrir. Desta vez, será necessário revelar seu: CPF, data de nascimento, gênero e celular.

Quando Estiver com seu login e senha e mãos, é só acessar o Playplus, clicar em “No Ar” em que horas começa A Fazenda 2022 e pronto!

Participantes confirmados na edição até agora

Nove nomes foram divulgados pela Record TV até agora. Oito deles são participantes oficiais do elenco da temporada, já Bia Miranda, a revelação mais recente da emissora, ainda não faz parte do time. Ela estará no Paiol A Fazenda 14 e disputará contra três famosos uma vaga no programa. A dinâmica é parecida com a Casa de Vidro do BBB e também conta com a participação do público em uma votação para definir quem entra de fato no confinamento.

Agora que você já sabe que horas começa A Fazenda 2022 e a programação do programa, conheça os peões da nova edição: