Que horas começa A Fazenda domingo: horário hoje (25/9)

Quem é fã do reality show rural da Record TV nunca está sem conteúdo. O programa é exibido de domingo a domingo e ainda conta com câmeras 24 horas. Para quem quer conferir o programa de hoje, que horas começa A Fazenda domingo será o mesmo do resto da semana, no entanto, a edição será bem menor que as demais.

Que horas começa A Fazenda domingo na Record?

Que horas começa A Fazenda domingo é 23h00 hoje, 25 de setembro, de acordo com a programação oficial da Record. A edição começará depois do Domingo Espetacular e será pequena, apenas 15 minutos no ar. Depois, a programação da emissora de Edir Macedo segue com o Câmera Record.

O programa de domingo de A Fazenda é o único da semana que tem tão pouco tempo no cronograma do canal, nos demais dias, o reality fica entre 1 hora e 1 hora e meia no ar.

Na edição de hoje, que às 23h00 é que horas começa A Fazenda domingo, o público vai acompanhar um compilado dos momentos mais importantes do confinamento neste fim de semana: papos sobre estratégia de jogo, possíveis tretas, romances, entre outros assuntos.

Prova de fogo será realizada hoje, mas exibida amanhã

A prova de fogo é um dos acontecimentos mais importantes do domingo no programa, no entanto, ele não é exibido ao vivo pelo Playplus e nem pela edição do fim de semana. Após um sorteio, os participantes selecionados para a disputa do lampião do poder seguem para a área de provas, que não é mostrada aos assinantes do serviço.

Na segunda-feira, o programa diário comandado por Adriane Galisteu exibe a prova já editada para o público. Apesar de não ser possível assistir a prova de fogo ao vivo, os fãs da atração conseguem saber quem ganhou, pois após o retorno dos competidores, o perdedor – ou perdedores – já vai direto para a baia.

Geralmente, quem perde a disputa pelo lampião pode puxar um ou mais colegas de confinamento para dividir o espaço da baia. A quantidade de participantes na prova e quantos moradores vão para a baia é definido pela produção semanalmente, de acordo com a dinâmica do jogo.

Como assistir A Fazenda 2022 24 horas

Para assistir A Fazenda 2022 a qualquer hora é necessário ser assinante do Playplus. A plataforma streaming é o único meio de ter acesso as câmeras espalhados pelo confinamento de Itapecerica da Serra. Se você nunca assinou o serviço antes, terá direito a 14 dias grátis.

Para fazer sua conta:

1 – Acesse o endereço https://www.playplus.com/

2 – Clique em “faça um teste grátis” e depois em “Plano Playplus R$ 15,90”

3 – Aperte “avançar”

4 – Depois, será necessário informar:

Como gostaria de ser chamado

E-mail

Senha que vai usar na plataforma

CPF

Data de nascimento

Gênero

Celular

5 – Uma confirmação por SMS será feita

6 – Você deverá informar a forma de pagamento e ceder os dados pedidos

Após ter o login e senha em mãos, você vai acessar a plataforma e clicará em “Acesse sua conta”. Quanto estiver logado, é só clicar na aba “ao vivo” no canto superior da lateral esquerda ou ir na categoria de A Fazenda entre os realities disponíveis.

Programação semanal

Segunda-feira: prova de fogo (gravada)

Terça-feira: formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira: prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira: eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: convivência dos peões (gravado) e começo da festa (ao vivo)

Sábado: melhores momentos da festa (gravado)

Domingo: convivência dos peões no confinamento (gravado)

Neste fim de semana, os peões comemoraram a segunda festa da temporada.

