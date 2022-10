Que horas começa A Fazenda hoje, com baia e prova de fogo – 10/10

Uma das disputas mais importantes da semana do reality show rural da Record TV vai ser exibida nesta segunda-feira (10/10), a prova de fogo. Por isso, anote na agenda que horas começa A Fazenda 2022 hoje para não perder nada da disputa e também suas consequências: como quem foi apara a baia.

Que horas começa A Fazenda 2022 hoje na Record?

Às 23h00 é que horas começa A Fazenda 2022 hoje, segunda-feira, dia 10 de outubro. De acordo com a programação oficial da Record TV, o folhetim tem início após a reprise da novela Amor Sem Igual e terá 1 hora de duração. O reality show vai terminar às 00h00, horário da série Chicago Med.

Nesta segunda-feira, será exibida a quarta prova de fogo da temporada. A disputa foi realizada no domingo (9) na área de provas de A Fazenda 2022, mas não foi exibida ao vivo e na íntegra para os assinantes do Playplus. Como já é de costume no reality show, a disputa pelo lampião é gravada e exibida já editada no dia seguinte.

Assim, o público verá como foi a disputa no programa de que horas começa A Fazenda hoje, a partir das 23h00. A competição foi difícil e exigiu esforço físico dos peões. Era necessário ficar se segurar por duas argolas em uma plataforma inclinada.

Os sorteados para participar foram Pelé Milflows, Bárbara Borges, Deolane Bezerra, Mulher Moranguinho, Ruivinha de Marte, Vini Buttel, Shayan e Tati Zaqui. O grande vencedor da disputa foi o rapper Pelé Milflows, que conquistou o lampião do poder.

A chama amarela ainda é um mistério e só será revelada durante o programa de terça-feira. Já a chama vermelha foi escolhida pelo público e permitirá que o peão com ela em mãos escolha um morador da baia que também possa ser votado entre os moradores da sede.

E falando em baia, nesta semana as moradores são Bárbara Borges, Deolane Bezerra, Ruivinha de Marte e a Mulher Moranguinho. As quatro acabaram indo parar nas acomodações do cavalo Colorado porque foram as primeiras a desistir da prova de fogo desta semana.

No programa desta segunda-feira (10), também será exibido a que horas começa A Fazenda a convivência dos peões entre o domingo e a segunda, novas alianças, tretas e conversas sobre jogo. A próxima formação de roça será amanhã, terça-feira (11).

Próximos dias no programa

Segunda-feira, 10 de outubro: programa começa às 23h00 e exibe a prova de fogo gravada

Terça-feira, 11 de outubro: reality ganha uma nova formação de roça ao vivo

Quarta-feira, 12 de outubro: público assiste ao vivo a prova do fazendeiro entre os roceiros da semana

Quinta-feira, 13 de outubro: alguém entre os roceiros é eliminado no programa ao vivo

Sexta-feira, 14 de outubro: começo da festa (ao vivo) e convivência dos peões (gravada)

Sábado, 15 de outubro: compilado com os melhores momentos da festa da semana

