Que horas começa A Hora do Faro hoje com Deborah e Alex?

O fogo no feno não termina quando os eliminados saem de Fazenda 2o22 e Deborah e Alex, últimos eliminados do reality, vão provar isso. Neste domingo, 13, a dupla participa do quadro Última Chance no programa do Hora do Faro hoje e passará por uma sabatina de jornalistas sobre sua polêmica passagem pelo reality. Veja que horas começa o programa de Rodrigo Faro.

Confira também que horas começa a Prova de Fogo hoje

O programa A Hora do Faro hoje,a domingo, 13 de novembro, começa às 15h45, logo após o Cine Maior, e termina às 19h45. Deborah e Alex são os peões que participa da atração hoje. A dupla foi eliminada na última quinta-feira com 23,19% e 11% dos votos, respectivamente; lembrando que a votação do programa da Record é para quem fica.

Os dois peões responderão perguntas feitas pelos jornalistas convidados sobre os pontos mais polêmicos de sua passagem pelo programa. Ele também participa da Máquina da Verdade, para que o público se certifique de que ele está sendo honesto em suas respostas.

Como assistir a Hora do Faro hoje?

TV: sintonize na Record no horário indicado.

Internet: o Playplus libera gratuitamente o sinal ao vivo da Record para não-assinantes. Siga os passos:

1 - Acesse o Payplus no navegador de seu celular ou smartphone (https://www.playplus.com/) ou baixe o aplicativo na App Store para iOS ou Google Play para Android;

2- Clique em ''faça um teste grátis' e opte pela opção 'play gratuito';

3- Insira os dados solicitados pelo sistema para se cadastrar. Será necessário informar nome, data de nascimento, e-mail e criar uma senha;

4- Na página inicial, clique em 'no ar' para ter acesso ao sinal da emissora ao vivo.

O que tem na Fazenda hoje?

Neste domingo, a edição de A Fazenda 2022 terá apenas 15 minutos de duração. O programa começa às 23h, horário de Brasília. O reality show mostrará apenas os principais momentos da convivência entre os peões nas últimas horas. Os espectadores que forem assinantes do plano pago do Playplus podem acompanhar a gravação da Prova de Fogo no início da tarde deste domingo, que tradicionalmente ocorre no início da tarde.

Apenas os assinantes conseguem acompanhar ao vivo. Os melhores momentos da competição vão ao ar somente na segunda-feira na edição do programa na Record para todo o público.

A Prova de Fogo dá início a um novo ciclo em A Fazenda. Na terça, os peões participam da sétima formação de roça. Os roceiros são escolhidos através da indicação do fazendeiro, votação aberta, puxada da baia e dinâmica do resta um.

Um dos quatro roceiros escapa da berlinda na quarta-feira, durante a Prova do Fazendeiro. Quem vencer se torna o novo líder da semana.

A eliminação acontece na quinta-feira. Na sexta, os peões confraternizam mais um encerramento de ciclo na festa de A Fazenda 2022.

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Ainda restam 10 peões na competição pelo prêmio de R$1,5 milhão. Seguem no jogo:

André Marinho, cantor

Bárbara Borges, atriz

Bia Miranda, neta de Gretchen

Deolane Bezerra, advogada

Iran Malfitano, ator

Kerline Cardoso, ex-BBB

Moranguinho, dançarina

Pelé Milflows, rapper

Pétala Barreiros, influenciadora digital

Ruivinha de Marte, influenciadora digital

