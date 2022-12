Programa Hora do Faro em A Fazenda 2022 - Foto: Reprodução/Record

Que horas começa a Hora do Faro hoje com Moranguinho

É reta final da Fazenda 2022 e a 12ª eliminada do reality vai participar hoje, 11 de dezembro, da esperada entrevista na Hora do Faro. Adiantamos que a ex-peoa mostrou arrependimento sobre André - que era seu amigo e se tornou rival no jogo.

Que horas começa a Hora do Faro na Record TV?

A partir das 15h45 começa o programa Hora do Faro na Record TV. A atração ficará no ar até ás 19h45, quando cederá espaço para o Domingo Espetacular. De acordo com o cronograma oficial da emissora, o programa de Faro será exibido logo após o Cine Maior.

A convidada do quadro A Fazenda - Última Chance é Ellen Cardoso, a moranguinho, eliminada com 13,04% em roça contra André Marinho e Bia Miranda, que permanecem na competição com 53,38% e 33,58%, respectivamente.

O programa é gravado e algumas plaquinhas que Morango distribuiu no Fala na Cara vazaram; veja:

André: justo", "inteligente", "bom caráter", "amigo", "confiável", "verdadeiro".

Babi: Guerreira, humilde, preguiçosa, dramática, prestativa e inteligente

Como assistir ao vivo

Sintonize na Record TV a que horas começa a Hora do Faro, às 15h45, para conferir a participação da esposa do cantor Naldo no programa. Caso não tenha acesso a uma televisão durante a exibição, você pode usar um computador, tablet ou outro dispositivo para acompanhar tudo pelo Playplus.

Para isso, será necessário criar uma conta gratuita:

1 - Acesse https://www.playplus.com/, clique em Faça um Teste Grátis e depois em Play Gratuito

2 - Informe seus dados pessoais, como e-mail, nome, celular, entre outros

3 - Confirme a sua conta e use o login e senha para acessar

4 - Quando já estiver logado, clique na aba No Ar e depois no canal da Record. Pronto!

Cronograma da reta final da Fazenda 2022

Domingo, 11 de dezembro: prova com todos os participantes, que concorrerão a prêmio, e com Top 5 para definir roça especial

Segunda-feira, 12 de dezembro: eliminação da roça especial + formação de roça surpresa

Terça-feira, 13 de dezembro: eliminação da roça surpresa + dinâmica de lavação de roupa suja

Quarta-feira, 14 de dezembro: última festa

Quinta-feira, 15 de dezembro: final da Fazenda 2022

