Quem é a ex paquita Bárbara Borges de A Fazenda 2022?

A ex paquita Bárbara Borges é um dos nomes do elenco oficial de A Fazenda 2022. A famosa já entrou no confinamento e até conversou um pouco com jornalistas sobre seus planos no reality show durante a pré-estreia do programa da Record. Após ficar conhecida ao trabalhar com Xuxa Meneguel, a loira engatou a carreira de atriz e tem alguns folhetins muito famosos no currículo.

Carreira da ex paquita Bárbara Borges – A Fazenda 2022

A ex paquita Bárbara Borges tem 43 anos e é natural do Rio de Janeiro. Com uma extensa carreira de atriz, ela estava afastada das telinhas desde 2018, quando atuou na novela Jesus, da Record. Agora, ela retorna aos holofotes como participante no reality show rural da Record e briga por um prêmio de R$ 1,5 milhão.

A carreira da famosa começou na década de 1990, quando ainda era adolescente. Ela integrou o grupo de paquitas de Xuxa e trabalhou como assistente de palco da apresentadora no Planeta Xuxa, sucesso infantil. Ela também apareceu em especiais como Xuxa Especial: O Direito de Ser Feliz (1996), Xuxa Especial: Luz da Paz (1997) e Xuxa Park (1994).

Após o término do programa de Xuxa, Bárbara continuou na televisão e deu início a carreira de atriz. Seu primeiro trabalho foi com a produção Porto dos Milagres (2001), estrelado por Antônio Fagundes, José de Abreu e Nana Gouvea. Pouco depois, em 2003, ela trabalhou em um de seus maiores sucessos, Malhação. Ela interpretou a personagem Thaíssa na novela jovem da TV Globo.

Pouco depois, ela então migrou para o horário nobre da emissora e atuou em um sucesso de audiência: Senhora do Destino (2004 – 2005), de Aguinaldo Silva. No folhetim, ela interpretou Jenifer, jovem que descobria sua sexualidade ao longo da trama e vivia um romance lésbico com Eleonora (Mylla Christie).

Em seguida, a ex paquita Bárbara Borges então deu às caras em algumas séries, como Sob Nova Direção, Carga Pesada e A Diarista. Em 2007, ela retornou às novelas e interpretou Kátia em Pé na Jaca.

Neste mesmo ano, ela começou a atuar como Clarissa em Duas Caras, novela que só terminou em 2008. No ano seguinte, Bárbara mudou de ares e então migrou para a Record e não retornou mais à Globo. Ela foi Elvira Palhares em Bela, a Feia e alguns anos depois interpretou Diva Paranhos em Balacobaco (2012 – 2013). Sua última novela foi Jesus (2018).

Bárbara tem formação em artes cênicas e divide momentos de sua vida com os fãs pelas redes sociais. A loira soma 825 mil seguidores no Instagram e 92 mil no TikTok até o momento. Sua participação em A Fazenda 14 tem chance de aumentar esses números.

Bárbara Borges é casada?

A ex paquita Bárbara Borges se divorciou de Pedro Delfino em 2020. A dupla oficializou a união em 2013 e teve dois filhos durante o casamento.

Em junho de 2021, Bárbara contou ter começado a namorar novamente. Ela estava com o educador físico Fernando Almeida, diretor da Skultura Academia e fundador da Nação Taekwondo, uma das escolas mais tradicionais de artes marciais do Rio de Janeiro. O anúncio veio em uma publicação da loira no dia 27 de junho do ano passado, em que usou a legenda: “todo mundo tá feliz? Tá feliz”.

Na época, Bárbara cedeu algumas entrevistas, comentou sobre o divórcio e o novo amor. Muito discreto, o casal não falou sobre término em público, mas ao que tudo indica, não estão mais juntos. A ex paquita Bárbara Borges deu entrevista ao Podcast Papagaio Falante, com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, em agosto de 2022, e disse que estava solteira e “na pista”.

