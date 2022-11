Quem é a namorada de Lucas A Fazenda 2022?

Jovem apagou todas as fotos com o ator de suas redes sociais

Marina Paiva é a namorada de Lucas A Fazenda 2022, já citada por ele durante o confinamento. A dentista, que tinha algumas fotos com o peão em seu perfil, apagou todos os registros com o rapaz nas últimas semanas, deixando os internautas sem saber o status do relacionamento. Mas afinal, quem é ela?

Mariana Paiva é a namorada de Lucas A Fazenda 2022?

A moça que conquistou o coração de Lucas é a cirurgiã dentista Mariana Paiva. Recentemente, a namorada de Lucas A Fazenda deixou o seu perfil no Instagram privado após rumores de término. Ela mantém um segundo perfil, apenas para fins profissionais - em uma das fotos, é possível ver o ator sendo atendido no consultório de sua amada.

Discreta nas redes sociais, a jovem tem poucas publicações em sua página. Algumas das fotos marcadas mostram que ela passou por procedimentos estéticos, incluindo preenchimento labial e ajustou a mordida de sua arcada dentária.

Os rumores de que a namorada de Lucas A Fazenda teria optado por terminar o relacionamento começaram no final de outubro, quando a dentista apagou todos os registros com o ator de sua página. Em entrevista ao portal iG, a dentista disse reprova algumas atitudes de seu amado dentro do reality show. "Não concordo com todas as atitudes, mas estou satisfeita com o que apresentou até o momento", contou.

No dia seguinte que os boatos começaram a circular na internet, Mariana publicou uma foto ao lado de Lucas Santos em seu Instagram stories com a legenda "blindados até o fim", respostada pelo perfil do ator.

As fotos ao lado de Mariana seguem no perfil de Lucas. Em 1º de outubro, antes dos rumores de término, a dentista fez uma publicação no perfil do peão para comemorar os nove meses de namoro. "Invadindo aqui mesmo haha Pra falar que esse é nosso primeiro dia 01 longe, por motivos maiores! Sou muito feliz de ter você em minha vida, obrigada por fazer cada dia único! Você faz muita falta, estou orgulhosa de vc, e ansiosa para oq ainda iremos construir juntos! Amo você!", escreveu.

Lucas Santos cita namorada em fala problemática sobre Deborah

Lucas Santos tem sido bastante criticado por suas dezenas de falas que incitam agressão e violência. O principal alvo dos comentários problemáticos do ator é Deborah Albuquerque, do grupo rival ao seu.

Em um desses momentos, o ator colocou até sua namorada no meio da história. “Amor, já se prepara, já vai fazendo aula de jiu-jitsu, muay thay, porque eu não posso bater de frente [com a Deborah], mas você pode”, disse durante uma conversa com Moranguinho e Pétala Barreiros.

O ator deu mais declarações machistas ao longo do programa. Em uma conversa com outros peões, o ator disse que não deixava a dentista ter amigos homens. Mariana também comentou a polêmica: "Se ele me falasse isso, eu nem namoraria. Então não é real [o que ele diz]. Eu posso e ele também e, inclusive, devemos ter amigos do sexo oposto".

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Lucas Santos e mais doze peões ainda competem pelo prêmio de R$1,5 milhão. O ator faz parte do grupo A, liderado por Deolane Bezerra. Seus aliados são Moranguinho, Pétala Barreiros e Bia Miranda.

No grupo B, seguem no jogo Deborah Albuquerque, Kerline Cardoso, Bárbara Borges, Alex Gallete, Iran Malfitano, Ruivinha de Marte, André Marinho e Pelé Milflows.

A Fazenda 14 vai ao ar diariamente, a partir das 22h30, horário do Brasília. O programa fica no ar até dezembro, quando o público escolherá quem deve ser o peão merecedor do prêmio de R$1,5 milhão. Nas últimas semanas, o reality show acelera o ritmo para eliminar mais peões em menos tempo.