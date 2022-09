Quem é o favorito A Fazenda 2022? Parcial da enquete UOL elege Vini

Vini e Deborah são os favoritos em A Fazenda, de acordo com parcial do UOL.

Chegando ao fim de sua terceira semana na TV, a 14ª edição de A Fazenda está dando o que falar e já conta com rivalidades que marcaram o temporada e que ajudaram a desenhar quem é o favorito A Fazenda 2022. Depois da eliminação de Bruno Tálamo, na semana passada, vinte famosos seguem no confinamento, mas quem tem o apoio do público? Veja o ranking de favoritismo, de acordo com porcentagens da enquete do UOL.

A consulta à enquete UOL foi realizada na noite de quarta-feira, 28 de setembro de 2022.

Quem é o favorito A Fazenda 2022? Enquete aponta roceiro da semana

Logo depois da eliminação de Bruno Tálamo, o UOL organizou uma enquete que perguntou aos leitores quem é o favorito A Fazenda 2022. Depois de uma semana de votação popular, o participante em destaque é um dos roceiros da semana: Vini Buttel. O modelo e influenciador digital, que foi mandado para a roça pelo fazendeiro da semana, aparece na primeira posição do ranking de favoritismo com 29,27% dos votos.

Apesar do favoritismo entre os usuários do UOL, Vini não tem a mesma popularidade dentro do programa. Ele já protagonizou algumas brigas dentro do reality show e foi acusado, inclusive, de machismo.

Vini Buttel é seguido por Deborah Albuquerque no ranking de quem é o favorito em A Fazenda 2022. Com 20,93% dos votos, a principal rival de Deolane Bezerra no reality é a participante feminina mais popular da edição nesta semana, de acordo com a parcial da enquete do UOL. Assim como Vini, a convivência de Deborah dentro do reality rural da Record TV tem sido turbulenta e a participante já foi acusada até de desejar que os eleitores de Dilma, em 2014, morressem de fome no país.

Tanto Vini Buttel quanto Deborah Albuquerque, os favoritos do público na enquete da Record TV, estão na segunda roça da edição. Vini foi indicado pelo fazendeiro e Deborah ocupou o banquinho de mais votada entre os participantes.

Continue votando: quem deve ganhar A Fazenda

Na sequência, o destaque na enquete de quem é o favorito A Fazenda 2022 vai para Ruivinha de Marte. A influenciadora, que é uma celebridade nas redes sociais, recebeu 13,27% dos votos. Ela é seguida por Deolane Bezerra, um dos nomes mais comentados do reality, que aparece na lista com 12,82% do favoritismo.

Tiago Ramos, com 4,79% dos votos, completa o top 5 do reality show, de acordo com a parcial do UOL. Lucas Santos é o menos votado da edição e o participante mais longe da posição de quem é o favorito A Fazenda 2022. Veja o ranking completo:

01. Vini Buttel (29,26% dos votos)

02: Deborah Albuquerque (20,93% dos votos)

03: Ruivinha de Marte (13,27% dos votos)

04: Deolane Bezerra (12,82% dos votos)

05. Tiago Ramos (4,78% dos votos)

06. Kerline Cardoso (3,74% dos votos)

07. Shayan Haghbin (3,36% dos votos)

08. Iran Malfitano (2,24% dos votos)

09. Tati Zaqui (1,98% dos votos)

10. Barbara Borges (1,64% dos votos)

11. Bia Miranda (1,54% dos votos)

12. Pétala Barreiros (0,71% dos votos)

13. Thomaz Costa (0,71% dos votos)

14. Allex Gallete (0,64% dos votos)

15. André Marinho (0,64% dos votos)

16. Ellen Cardoso (0,60% dos votos)

17. Rosiane Pinheiro (0,41% dos votos)

18. Ingrid Ohara (0,30% dos votos)

19. Pelé Milflows (0,22% dos votos)

20. Lucas Santos (0,15% dos votos)

A parcial da enquete não interfere na votação oficial da Fazenda 2022.

A Fazenda 2022: saiba como assistir na internet

Além da maneira tradicional, na TV, é possível assistir A Fazenda 2022 na internet. Pra isso, é necessário a criação de um cadastro no PlayPlus – o serviço de streaming da Record TV – que conta com uma versão gratuita e outra paga. Na versão gratuita, o usuário tem acesso ao mesmo sinal do canal aberto da emissora, basta clicar na aba “No Ar”. Desse jeito, é possível acompanhar toda a edição especial do reality, as demais dinâmicas ao vivo e definir quem é o favorito A Fazenda 2022 para você.

Já na versão paga, que conta com planos a partir de R$ 15,90 ao mês, o assinante tem acesso aos sinais das 9 câmeras exclusivas que são espalhadas dentro da sede do reality show. Desse jeito, é possível assistir ao programa em tempo integral, inclusive durante os intervalos. Além disso, também fica disponível toda a programação da Record TV.

Para a criação da o cadastro no PlayPlus, é preciso de acesso à internet e dados como nome e e-mail.