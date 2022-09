Quem está na frente para sair da fazenda 2022? Última parcial (29/09)

Quem está na frente da sair da Fazenda 2022? Parciais do DCI e UOL apontam o resultado final da votação do público na roça da semana

Deborah Albuquerque, Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro estão na segunda roça do reality rural da Record TV, mas quem está na frente para sair da Fazenda 2022? Parciais do DCI e UOL apontam o resultado e mostram quem está na frente para levar a pior e dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Quem está na frente para sair da Fazenda 2022?

De acordo com a enquete A Fazenda 2022 DCI, que perguntou quem deve deixar o confinamento, Rosiane Pinheiro será a próxima eliminada do reality. A peoa aparece na primeira posição com 36,6% dos votos.

Rosiane acabou na berlinda depois de uma confusão das colegas, que não entenderam a regra explicada por Adriane Galisteu, e não salvaram a influenciadora acreditando que ela estava imunizada à formação da roça desta semana.

Sendo assim, de acordo com o público do DCI, ela é quem deve se juntar a Bruno Tálamo no grupo dos participantes já eliminados.

Na sequência, Deborah Albuquerque é a participante com maior rejeição, com 34,7% dos votos. Ela acabou na berlinda depois de receber 10 votos dos demais participantes e ocupar o banquinho de mais votada da vez. A condenação de Deborah rendeu diversas confusões durante a formação da berlinda e até um TBT de uma polêmica antiga da participante envolvendo a eleição de Dilma Rousseff.

Ingrid Ohara ocupa a posição mais confortável da enquete do DCI sobre quem está na frente para sair da Fazenda 2022. Ela recebeu 28,7% dos votos e está na terceira posição.

Resultado enquete UOL

No UOL, a enquete fez a pergunta oposta e questionou os leitores quem deve permanecer no reality da Record TV. A menos votada e que deve ser eliminada é Ingrid Ohara, com 28,99% dos votos. Deborah Albuquerque aparece na sequência, com 31% dos votos e é seguida por Rosiane Pinheiro, que ocupa a posição mais segura da berlinda, com 40% dos votos para ficar no programa.

Você concorda com a previsão de quem está na frente para sair da Fazenda 2022? Opine na enquete do DCI.

Embora apontem o nome de quem está na frente para sair da Fazenda 2022, tanto a enquete do DCI quanto a feita pelo UOL não influencia na competição dos participantes do reality. Os únicos votos contabilizados para o resultado final da enquete da semana são aqueles dados no R7. Saiba como votar.

Que horas é a eliminação hoje

A confirmação ou não da previsão de quem está na frente para sair da Fazenda 2022 será feita, ao vivo, no programa desta quinta-feira, 29 de setembro. O programa está previsto para começar às 23h00 (Horário de Brasília), logo depois de mais um capítulo da novela “Amor Sem Igual”.

Para assistir, existem duas opções: o modo tradicional, na TV, e na internet. Na TV, basta sintonizar no canal aberto da Record TV no horário previsto. Além do resultado de quem está na frente para sair da Fazenda 2022, nesse formato é possível assistir todo o resumo da semana no reality e a construção da roça desta semana com os acontecimentos seguintes à Prova do Fazendeiro.

Na internet, é preciso de um cadastro ativo no PlayPlus – o streaming oficial da emissora. Por lá, no modo gratuito, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV, podendo acompanhar também toda a programação da Record TV. No formato pago, que conta com planos a partir de R$ 15,90 ao mês, é possível assistir também a interação dos participantes durante os intervalos do reality na TV, uma vez que o assinante tem acesso aos sinais de 9 câmeras exclusivas espalhadas dentro da sede.

Acompanhe todas as atualizações sobre A Fazenda 2022 no DCI e fique por dentro do reality do momento.