Quem está na roça a Fazenda 2022: Vini, Bia, Babi e Tati

Veja como foi a formação da berlinda que definirá o nome do quarto eliminado do reality rural da Record TV

Os peões da 14ª temporada da Fazenda, o reality show rural da Record TV, se reuniram na noite desta terça-feira, 11 de outubro, para definir quem está na roça da semana. Depois de muita confusão entre os participantes, os condenados para a berlinda da vez são Vini, Bia, Bárbara Borges e Tati Zaqui.

Quem está na roça e como foi a votação entre os peões da Fazenda 2022

Os peões Vini, Bia, Bárbara Borges e Tati Zaqui estão na roça de A Fazenda 2022. Como não poderia ser diferente, a noite desta terça-feira, 11, deu o que falar entre os peões, que votaram uns nos outros para definir quem está na roça e corre o risco da eliminação.

Veja a ordem de votação:

André Marinho votou na roça em Shayan

Lucas Santos votou na roça em Shayan

Kerline Cardoso votou na roça em Bia Miranda

Tiago Ramos votou na roça em Tiago Ramos

Bárbara Borges votou na roça em Bia Miranda

Deborah Albuquerque votou na roça em Bia Miranda

Vini Buttel votou na roça em Shayan

Deolane Bezerra votou na roça em Shayan

Ruivinha de Marte votou na roça em Bia Miranda

Thomaz Costa votou na roça em Bia Miranda

Iran Malfitano votou na roça em Bia Miranda

Moranguinho votou na roça em Shayan

Bia Miranda votou na roça em Shayan

Pelé Milflows votou na roça em Bia Miranda

Pétala Barreiros votou na roça em Shayan

Tati Zaqui votou na roça em Bia Miranda

Shayan votou na roça em Bia Miranda

A votação desta semana começou com a oficialização de Pelé MilFlows como o dono do lampião dos poderes das chamas vermelha e Amarela. O participante, como manda o regulamento do reality, só pode manter para si um dos poderes e ele escolheu ficar com a Chama Amarela e entregou a Chama Vermelha para Kerline. Após descumprir uma regra, o poder de Pelé acabou sendo anulado.

Então, o fazendeiro da semana, Alex Gallete foi convidado por Galisteu a revelar em quem ia seu voto e quem seria o primeiro participante confirmado entre quem está na roça. O influenciador, que viveu embates diretos com alguns participantes durante seu comando no programa, votou em Vini Buttel e explicou que sua escolha foi motivada pelas falas do participante, que já disse que queria ver o fazendeiro fora da casa.

Com isso, o Vini ocupou o primeiro banquinho da berlinda e, ao ser questionado pela apresentadora, disse que a indicação do fazendeiro foi previsível e acusou o participante de ser o fazendeiro que mais dormiu no programa. “Ele é arrogante e tenta lacrar sempre”, disse. “Ele tanta lacrar com assuntos super sérios e quer lacrar sempre em cima disso. Coisa de um mês atrás e ele insiste nessa lacração porque a mente dele veio para cá para pegar as pessoas nos errinhos. Ele parece uma assombração dentro da casa”, disse. O roceiro disse também que não é preconceituoso.

Com o primeiro roceiro já definido, Adriane Galisteu deu início ao voto de todos os participantes, que puderam escolher entre todos os participantes do programa, exceto o fazendeiro, o roceiro e os moradores da baia. Com 9 votos, Bia Miranda ocupou o segundo banquinho da berlinda e foi o participante mais votado da semana. Entre as justificativas mais marcantes que condenaram Bia Miranda como quem está na roça, Bárbara Borges acusou a participante de ser mal educada e não sabe lidar com outras pessoas.

Ocupar o segundo banquinho da roça, apesar de ser uma posição ruim, presenteia o roceiro com uma vantagem na berlinda: ele é quem escolhe quem enfrentar na votação do público, entre as moradoras da baia desta semana. Nesta semana, as participantes que dividiram o dormitório com o cavalo e perderam acesso aos confortos da sede são Moranguinho, Barbara Borges, Deolane Bezerra e Ruivinha de Marte. Entre as opções disponíveis, Bárbara Borges foi a escolhida e acabou na terceira vaga de quem está na roça.

Bárbara, participante puxada da baia, foi quem começou o resta um nesta semana. A dinâmica é simples e consiste em um participante salvando o outro até que alguém sobre, não seja salvo e termine a roça. Desta vez, o nome azarado foi Tati Zaqui. Ela ocupou o último banco da berlinda e pode escolher quem ficaria de fora da Prova do Fazendeiro.

Deolane Bezerra diz que Thomaz Costa é “aproveitador de mulheres”

Thomaz Costa foi o primeiro participante a votar na Fazenda 2022. Ele explicou que mudou de grupo porque nunca se sentiu acolhido no grupo de Deolane Bezerra e, por isso, mudou de lado. A justificativa do ex-Carrossel para explicar a definição de quem está na roça e votar em Bia Miranda desta semana irritou Deolane Bezerra e a neta de Gretchen. A advogada se alterou no programa ao vivo e disse que Thomaz é aproveitador de mulheres.

A fala da peoa foi repreendida pelo participante, que disse que Deolane é uma pessoa manipuladora e não conhece sua vida fora do programa. A advogada, por sua vez, chamou o fazendeiro de “ex-namorado da Larissa Manoela”.

Bia Miranda se emociona ao ser chama de mal criada

A justificativa mais comum para votar em Bia Miranda foi a falta de educação que a neta de Gretchen trata os demais participantes do programa. Com a justificativa de Bárbara Borges para votar, Bia se emocionou e disse que realmente cresceu em educação, na forma literal, e destacou que cresceu sem o apoio de pai e mãe. Bia chorou e disse que cresceu sofrendo abusos, trabalha desde quando é criança e destacou: “Meu sonho nunca foi entrar aqui e, estando aqui, não vou dar sorrisinho falso com ninguém”.

Bárbara Borges falou que crescer sem apoio dos pais não é justificativa para tratar as pessoas mal e falar palavrões para todo mundo. “Sinto muito por você, mas eu conheço outras pessoas que cresceram sem pai e mãe e que tem educação. Isso não é justificativa”, disse a atriz.

Pétala Barreiros, amiga de Bia Miranda, se envolveu na confusão e foi calada por Bárbara. “Não tem ninguém falando com você”, disse a atriz.

Quando é a prova do fazendeiro e eliminação?

O cargo de novo fazendeiro da Fazenda 2022 será disputado, ao vivo, no programa desta quarta-feira, 12 de outubro, feriado nacional no Brasil. Bia Miranda, Bárbara Borges e Tati Zaqui participam da prova e um deles, além de escapar da berlinda, deixará o campo de provas da Record TV como a maior autoridade do reality na semana. Vini Buttel não vai participar da prova por conta da escolha do quarto participante quem está na roça desta semana, que ganhou a vantagem de tirar um dos concorrentes da disputa.

Nesta semana, o fazendeiro em A Fazenda 2022 é Alex Gallete. O influenciador terá que passar o chapéu de fazendeiro ao novo comandante, ao vivo, ao final da prova. Além de marcar a transição do comando do programa, a Prova do Fazendeiro também marcará a abertura da votação que vai definir o próximo eliminado do reality.

Definido quem está na roça em A Fazenda 2022, peões correm o risco de deixar o programa. A próxima eliminação será na quinta-feira, 13 de outubro, ao vivo, na Record TV. Para assistir ao programa, existem duas formas oficiais: na TV e na internet.

Para ver na TV, basta sintonizar na Record, às 23h00, depois da exibição de mais um capítulo da novela “Amor Sem Igual”. Na internet, é preciso ter uma conta ativa no PlayPlus, o serviço de streaming oficial da Record TV. Por lá, o público pode assistir ao mesmo sinal da TV aberta e também a transmissão 24 horas de 9 câmeras exclusivas espalhadas pela sede do reality.

O participante eliminado será o quarto na Fazenda 2022 e se juntará a Bruno Tálamo, Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro no time de pessoas que perderam a chance de levar para casa o prêmio milionário.

Acompanhe a Prova do Fazendeiro, a oficialização de quem está na roça e demais decisões do reality da Record TV com as notícias de A Fazenda 2022.