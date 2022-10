Quem foi para a baia: rivais terão que dividir dormitório na Fazenda 2022

A Prova de Fogo que definiu quem foi para a baia tirou quatro peoas do conforto da sede. Veja como foi a dinâmica, quem venceu e outros detalhes.

No último domingo, 02, os peões da 14ª edição de A Fazenda se reuniram para mais uma Prova de Fogo. Além do destino dos poderes das chamas Vermelha e Amarela, a dinâmica definiu quem foi para a baia e terá que passar a semana com acesso limitado às dependências da sede.

Quem foi para a baia? Kerline e Pétala perdem disputa

Nesta semana, os participantes que disputaram a Prova de Fogo foram Iran Malfitano, Thomaz Costa, Pétala Barreiros e Kerline. Na dinâmica da semana, Iran levou a melhor e, por isso, escapou da lista de quem foi para a baia e corre o risco de acabar na roça como alvo do participante mais votado da semana.

Por perderem a prova, Kerline e Pétala terão que dormir com os cavalos, mas não vão sozinhas, Cada uma delas teve que escolher outra pessoa para também ir para a baia. Pétala puxou Bárbara Borges e Kerline optou por levar Bia Miranda.

Assim, depois da Prova de Fogo desta semana, a baia da Fazenda 2022 é composta apenas por mulheres: Kerline, Pétala Barreiros, Bárbara Borges e Bia Miranda. Como não poderia ser diferente, o anúncio das escolhas das perdedoras da semana não foi bem aceito pelas escolhidas e, tanto Bárbara quanto Bia, não gostaram de perder acesso a todas as mordomias da sede.

Briga na baia: Pétala e Bárbara discutem por cama

A semana de quem foi para a baia é conturbada e uma das maiores punições de seus moradores é a falta de conforto. No ambiente os peões podem desfrutar de uma beliche e dois colchões no chão, o que pode virar motivo de confusão no reality rural da Record TV.

Desta vez, assim que o ambiente foi liberado pela produção do programa, Pétala Barreiros se dirigiu para a baia. Ela correu para ocupar alguns espaços do quarto e reservou a beliche para que ela e Bia Miranda – a neta de Gretchen – passassem a noite. Assim, tanto Bárbara Borges quanto Kerline teriam que dormir no chão.

Bárbara Borges não gostou da atitude de Pétala, e foi tirar satisfação com a peoa. A atriz disse que Pétala se acha a dona da baia e disparou: “Você não está aberta para o diálogo”. Apesar das reclamações, Pétala bateu o pé e disse que não existem regras para a definição das camas de quem foi para a baia e essa escolha deve ser feita por ordem de chegada.

Como foi a Prova de Fogo: Iran leva a melhor

Nesta semana, a Prova de Fogo, que presenteia um dos peões com o lampião dos poderes, foi disputada em duplas. Enquanto um participante estava vendado o outro, preso, deveria dar instruções para que o ‘ajudante’ montasse um quebra-cabeças que encerraria a dinâmica e definiria quem escaparia da baia.

A prova exigiu estratégia e concentração dos participantes, uma vez que aquele que enxergava deveria pensar na melhor maneira de concluir o desafio e o participante vendado deveria ouvir com atenção as instruções do colega.

Thomaz Costa foi o ajudante de Iran, que venceu. Por ser o ajudante da dupla vencedora, Thomaz não entrou para a lista de quem foi para a baia nesta semana e voltou para a baia sem ser afetado – embora não seja o dono do lampião.

Quando é a próxima roça da Fazenda 2022

Além de perder o acesso total da sede, quem foi para a baia tem mais chances de ir para a berlinda e deixar o programa na semana, uma vez que, na formação da roça, o participante mais votado entre os membros da casa precisa escolher um dos moradores da baia para enfrentar na votação popular.

Isso significa que, na próxima terça-feira, 04, o participante mais votado da semana terá que escolher entre Kerline, Bia Miranda, Bárbara Borges e Pétala Barreiros para ocupar o terceiro banco da berlinda.

Depois de definidos quem vai para a roça, os participantes fazem a prova do fazendeiro e os perdedores vão a voto popular. Na quinta-feira, 06 de outubro, o público conhecerá o nome do terceiro eliminado do reality da Record TV.