Quem ganhou A Fazenda 2022: Bárbara é a campeã; veja 2º e 3º lugar

Bárbara Borges foi quem ganhou A Fazenda 2022. Com 61,14%, a atriz superou Bia Miranda (35,03%) e Iran Malfitano (3,83%) na final do reality show e levou o prêmio de R$1,5 milhão, confirmando o favoritismo conquistado ao longo da temporada.

Babi foi quem ganhou A Fazenda 2022

A grande campeã de A Fazenda 2022 é Bárbara Borges. A peoa foi a mais votada da noite desta quinta-feira, 15, e deixou o confinamento em Itapecerica da Serra com o valor milionário na conta, superando a rival Bia e seu aliado Iran.

Bárbara fez parte do grupo B desde o início do jogo. A atriz começou a temporada de forma discreta e alegou que estava ali pela visibilidade que o programa oferece. Em uma conversa com outros peões, a artista chorou ao dizer que ficou três anos sem emprego, mas se opõe a maltratar os rivais do reality show apenas para ganhar o prêmio.

"E, de 2019 pra cá, a minha vida financeira, com dois filhos e a separação, perdi grana. A minha fonte de renda era atuando. E eu pensei: 'Cara, 'A Fazenda' vai ser uma oportunidade pra retomar'. O que eu quero é trabalhar", disse. "É um preço muito alto. R$ 1,5 milhão é lógico que eu quero, mas não vale a pena, pra mim, brigar com todo mundo, humilhar as pessoas".

Ao longo da temporada, Babi começou a ganhar cada vez mais visibilidade ao entrar de fato no jogo. A atriz se tornou a maior rival de Deolane Bezerra após a eliminação de Deborah Albuquerque na oitava roça, que até então era o grande desafeto da doutora. Assim, a atriz assumiu o posto de destaque do grupo B, enquanto a advogada liderava o time A.

Ela também se deu bem nas provas e foi fazendeira duas vezes. Babi confirmou o favoritismo na penúltima semana, quando venceu a primeira roça falsa da história de A Fazenda contra suas rivais Deolane Bezerra e Pétala Barreiros. A atriz passou dois dias no rancho secreto, onde assistiu trechos do que se passava na sede, e recebeu a visita de Iran e André Marinho.

A volta de Babi abalou a confiança das mulheres do grupo A. Bia, Moranguinho, Deolane e Pétala chegaram a arrumar as malas para desistir da competição, mas apenas a doutora e a influenciadora digital deixaram o programa de forma antecipada por motivos pessoais.

A ex-paquita não correu riscos de sair em nenhuma das roças que participou, sempre conquistando porcentagens expressivas para permanecer na competição.

Bia Miranda em 2º lugar

A peoa Bia Miranda ficou em segundo lugar na competição. A neta de Gretchen foi a única integrante do grupo A que conseguiu chegar até a final do jogo e levou para casa um carro 0km.

A jovem de 18 anos conquistou a última vaga em A Fazenda 2022: ela venceu a votação do paiol contra André Santos, Cláudia Baronesa, MC Créu e Suzi Sassaki.

Logo que chegou no jogo, a neta de Gretchen arrumou confusão com Ingrid Ohara, pois já havia trocado farpas com a influenciadora digital durante uma dinâmica realizada entre os competidores do paiol e os peões da sede. No entanto, a ex-De Férias com o Ex foi eliminada na segunda semana.

Bia se aliou ao grupo A, principalmente com Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, suas maiores amigas na competição. Também se destacou nas provas ao vencer a Prova do Fazendeiro três vezes, se tornando a peoa que passou mais tempo com o chapéu nesta edição.

O terceiro lugar ficou com Iran Malfitano. O ator não passou nem perto de quem ganhou A Fazenda 2022 e somou poucos votos. O ex-global leva apenas os prêmios conquistados ao longo da temporada.

Ranking dos eliminados A Fazenda 2022

Vinte famosos tentaram vencer o prêmio de R$ 1,5 milhão ao longo da temporada, mas quem ganhou A Fazenda 2022 foi Bárbara Borges. Em uma temporada atípica, houve duas expulsões e duas desistências, além de 14 eliminações.

1ª roça: Bruno Tálamo deixou a competição com apenas 15,69% dos votos.

2ª roça: Ingrid Ohara foi quem saiu da Fazenda ao somar apenas 29,01% dos votos.

3ª roça: Rosiane Pinheiro saiu da disputa na terceira roça com apenas 21,28% dos votos.

4ª roça: Tati Zaqui foi quem saiu da Fazenda com apenas 27,70% dos votos.

5ª roça: Thomaz Costa foi eliminado do programa com 17,31% dos votos.

6ª roça: Vini Buttel saiu ao somar apenas com 21,14% dos votos.

7ª roça: Lucas Santos deixou o confinamento com 15,39% dos votos do público.

8ª roça: a roça dupla eliminou Alex Gallete e Deborah Albuquerque na mesma noite. O ex-A Casa recebeu apenas 11% dos votos, enquanto a ex-Power Couple somou 23,19%.

9ª roça: Ruivinha de Marte perdeu a disputa ao receber apenas 24,58% dos votos.

10ª roça: Kerline saiu de A Fazenda 2022 com 23,18% dos votos.

11ª roça: roça falsa vencida por Bárbara Borges.

12ª roça: Moranguinho deixou o programa com 13,04%.

13ª roça: André Marinho foi eliminado com 3,49%.

14ª roça: Pelé Milflows foi o último eliminado com 5,88%.

Expulsões: Tiago Ramos e Shayan Haghbin.

Desistências: Deolane Bezerra e Pétala Barreiros.

