Quando estreia A Fazenda 2023 e quem vai participar?

Setembro é o mês de quando estreia A Fazenda 2023. O reality show rural produzido pela Record reunirá, mais uma vez, um time de celebridades em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão. O programa segue apresentado por Adriane Galisteu e dirigido por Rodrigo Carelli.

Quando começa A Fazenda 2023?

A Fazenda 2023 estria no mês de setembro, em data que ainda será confirmada pela Record. O reality show tem duração de três meses e fica no ar até dezembro.

Essa será a 15ª temporada do reality rural. Neste ano, o programa vai reunir mais famosos na mansão localizada em Itapecerica da Serra para uma competição pelo prêmio milionário. O programa vai ao ar diariamente na emissora, na faixa das 22h30, horário de Brasília.

Em A Fazenda 15, os participantes devem não só se saírem bem nas provas como cuidar dos animais presentes no local e realizar as tarefas distribuídas pelo fazendeiro da semana. O líder é quem delega quem deve fazer o que - a escolha do 'todo poderoso' acontece às quartas-feiras na Prova do Fazendeiro.

A cada semana, o fazendeiro indica uma pessoa para a roça. As demais vagas na berlinda são ocupadas pela votação da casa, dinâmica do Resta Um e poder do lampião, que muda de acordo com a escolha do público.

A eliminação acontece às quintas-feiras. A semana termina com a festa, às sextas, e recomeça na segunda, com a Prova de Fogo, que vale o poder da chama.

No ano passado, A Fazenda foi repleta de polêmicas e contou com duas expulsões e duas desistências. A temporada ficou marcada pela briga com troca de agressões entre Shayan Haghbin e Tiago Ramos, e a ida de fãs e família de Deolane Bezerra para a porta do confinamento pedindo para que a peoa fosse liberada.

A atriz Bárbara Borges foi quem venceu a disputa. Iran Malfitano e Bia Miranda completaram o pódio.

Quem vai participar de A Fazenda 15?

Veja os possíveis nomes de participantes de A Fazenda 2023 já circulam na web. No entanto, ainda não há data certa para a divulgação dos famosos convidados para essa edição.

Karol Menezes, 27: influenciadora digital, era casada com Mussunzinho e já esteve no Power Couple Brasil ao lado do marido em 2021. No ano passado, o ator também esteve em A Fazenda mas foi eliminado nas primeiras semanas. O casal se separou em abril deste ano.

Lucas Souza, 21: é militar do exército e influenciador digital. É mais conhecido por ser ex-marido da cantora Jojo Toddynho, que venceu o reality show em 2020. O casal teve um divórcio bastante conturbado, que virou uma grande polêmica na mídia.

Bia Michelle, 22: ex-bailarina do Faustão e influenciadora digital. É ex-noiva de MC Gui, com quem protagonizou um barraco na mídia ao flagrar o cantor no motel com outra mulher. A jovem filmou tudo e publicou em seus stories.

Rodrigo Godoy, 34: é ex-marido de Preta Gil, também seria um dos cotados. O personal trainer e a cantora se separaram após o rapaz supostamente trair a esposa com sua stylist, enquanto a famosa enfrenta o tratamento contra o câncer

Hadson Nery, 41: é treinador de futebol, mas é mais conhecido por ter participado do BBB 20. Também esteve no Power Couple Brasil 6 ao lado da esposa.

Sidney Sampaio, 43: ator, é bastante conhecido por ter feitos dezenas de novelas da Globo como "Amor à Vida" (2013) e "Salve Jorge" (2012). Também atuou em tramas da Record.

Juju Ferrari, 37: é influenciadora digital com mais de 8 milhões de seguidores no Instagram. É inimiga declarada de Deolane Bezerra.

Key Alves, 23: jogadora de vôlei e influenciadora digital. Ficou mais conhecida por ter participado do BBB 23 e por fazer sucesso no OnlyFans, site de venda de conteúdo adulto.

