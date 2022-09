Quem o Lucas vai indicar para a roça? Fazendeiro já decidiu

Déborah Albuquerque é quem o Lucas vai indicar para a roça de A Fazenda 2022. O ator já anunciou sua decisão para os demais peões ao longo de conversas na última semana e está decidido a mandar a ex-Power Couple para a roça.

Os outros roceiros serão decididos através da votação aberta, puxada a baia e resta um.

Quem o Lucas vai indicar para a roça hoje de A Fazenda 2022

Lucas Santos vai indicar Deborah Albuquerque para a roça de A Fazenda 2022 hoje. Enquanto desfrutava do Rancho do Fazendeiro ao lado das colegas Deolane Bezerra, Moranguinho e Pétala Albuquerque no último sábado, o ator compartilhou com as amigas que já havia tomado a sua decisão.

“Ela [Deborah] tem que aprender. Ela tem que acordar para a vida, gente. Para você ter uma noção, o meu discurso de intenção de voto já está até pronto. Eu vou falar que não é possível uma pessoa ser tão dissimulada e sustentar um jogo tão sujo a ponto de querer fazer intriga com cada pessoa dentro da casa, colocar um contra o outro. Não é possível que o Brasil não está vendo isso”, declarou.

Deolane aproveitou a oportunidade para criticar a rival. “Ela acha, na cabeça dela, que eu sou muito foda e que ela é a única que pode me bater [no jogo] aqui dentro. Vocês sabem, né? Só mente. Só mentira”, disse. Pétala Barreiros completou: “Nem a mentira ela sustenta”.

As peoas também relembraram que Deborah já mentiu para Iran Malfitano e Rosiane Pinheiro e que a ex-Power Couple faz um “inferno” na vida dos peões.

No domingo, quem o Lucas vai indicar para a roça voltou a ser assunto entre Moranguinho, Bia Miranda, Vini Buttel e Tiago Ramos. O ator disse que o discurso para indicar Deborah está pronto desde o dia que ela o chamou de machista.

Ele também aconselhou o grupo, que contava possíveis votos em Kerline. “Levantar um voto na Kerline é suicídio depois, porque ela não vai sair”, disse ele imaginando um possível cenário entre a ex-BBB e a ex-Power Couple na roça.

Veja o vídeo sobre quem o Lucas vai indicar para a roça:

𝙰𝚍𝚛𝚒𝚎𝚕𝚕𝚎 🌸 on Twitter: “Lucas disse que já tem o discurso pronto para indicar a Deborah. #AFazenda | #AFazenda14 pic.twitter.com/IvvVYzYNbZ / Twitter” Lucas disse que já tem o discurso pronto para indicar a Deborah. #AFazenda | #AFazenda14 pic.twitter.com/IvvVYzYNbZ

Programação A Fazenda 2022 oficial : 1ª formação de roça e eliminação

Em quem os peões vão votar?

Os peões já vem planejando os votos ao longo da semana e já até conversaram entre si. Uma das possibilidades levantadas pelo grupo de Lucas é Kerline, apesar do fazendeiro achar que não é uma boa ideia colocar a ex-BBB na primeira roça.

O fazendeiro também acredita que Bruno Tálamo possa levar a pior caso vá para a votação popular. No entanto, o jornalista está na baia, e teria que ser puxado pelo mais votado da casa ou sobrar na dinâmica do resta um para ir para a roça. Já Tati Zaqui, Alex Gallete e Kerline pensam em mirar na influenciadora digital Pétala Barreiros.

Ruivinha de Marte conversou sobre a berlinda com Kerline e, em sua opinião, acredita que Shayan Haghbin possa ser o primeiro eliminado caso seja indicado. “Quem vai sair é o Shay. Porque ele não entregou muito conteúdo, entende? Fica muito na dele, muito sozinho”, disse.

Vale lembrar que apesar da combinação de votos, os poderes do lampião podem mudar completamente a dinâmica da formação de roça e levar para a votação popular peões que nem sequer haviam sido cogitados.

Que horas começa A Fazenda hoje?

A Fazenda hoje começa às 23h, horário de Brasília, logo após o seriado Davi: As Origens de um Rei. O programa fica no ar por 01h40, sendo finalizado às 00h40.

Antes da formação da roça, a edição irá mostrar os principais acontecimentos da rotina dos peões nas últimas 24 horas. Em seguida, Adriane Galisteu dá início à dinâmica, que começa com a indicação do fazendeiro, votação aberta, puxada da baia e resta um.

No entanto, a votação só será aberta para o público na quarta-feira, após a Prova do Fazendeiro. Um deles irá escapar da berlinda e se tornar o novo dono do chapéu. O nome do eliminado será anunciado na quinta-feira, ao vivo.