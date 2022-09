Quem saiu da fazenda 2022: Ingrid é eliminada; veja porcentagem

Ingrid Ohara é quem saiu da Fazenda 2022. A influenciadora digital foi a menos votada da semana e deixou a competição com 29,01% dos votos para ficar. Ela foi derrotada por Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro, que receberam 32,30% e 38,69%, respectivamente, e escaparam da eliminação.

Ingrid foi quem saiu da Fazenda 2022

A influenciadora digital e youtuber Ingrid Ohara foi quem saiu da Fazenda 2022 na roça desta semana, segunda da temporada. Ela deixou o programa com 29,01% dos votos, foi a menos votada da semana e deixou o confinamento nesta quinta-feira, 29, enquanto Deborah e Rosiane voltaram para a sede.

Ingrid estava na baia e acabou na berlinda desta semana ao ser puxada por Deborah Albuquerque, que ocupou o lugar de mais votada da noite, com 10 votos totais. No momento em que foi escolhida pela ex-participante do Power Couple, a segunda eliminada do programa não aceitou bem a decisão e arremessou a garrafa que estava em suas mãos gritando para Deborah: “Lavo minhas mãos para você”.

Apesar do desentendimento, Ingrid e Deborah foram amigas durante a passagem da participante no reality.

Além do momento de tensão com Deborah, desde quando foi parar na roça, Ingrid tem dado o que falar na sede do reality rural da Record TV. Ela já tentou causar uma punição proposital para prejudicar os outros participantes e até despejou um saco de estrume no baú de roupas de Lucas Santos. Ela também causou antes de ser anunciada como quem saiu da Fazenda 2022 nesta semana e arrumou confusão até na divisão das tarefas.

Cabine de Descompressão A Fazenda 2022 – como assistir?

Além de uma agenda extensa pelos principais programas da Record TV, quem saiu da Fazenda 2022 também passa pela Cabine de Descompressão. O programa é um bate-papo ao vivo, comandado por Lucas Selfie, que foi participante da 12ª edição do reality.

É possível assistir à transmissão ao vivo na internet, dentro do PlayPlus, o serviço de streaming oficial da Record TV. Para isso, é preciso ter o plano pago da plataforma, que conta com planos a partir de R$ 15,90 mensais, uma vez que a live é um benefício exclusivo para os assinantes.

Durante o bate-papo, primeiro contato da eliminada com o mundo exterior, que tem cerca de meia hora de duração, a ex-participante assistirá os principais momentos de sua passagem pelo reality e será questionada sobre as principais polêmicas protagonizadas por ela na competição. Além disso, ela também poderá ver um pouco da opinião popular, publicada nas redes sociais, a seu respeito.

O conteúdo fica salvo para os assinantes do PlayPlus e poderá ser acessado pelos usuários novamente após o fim da transmissão ao vivo.

Cronograma A Fazenda 2022 – o que acontece na semana

O anúncio de quem saiu da Fazenda 2022 nesta quinta-feira, 29 de setembro, é o ponto alto da semana no reality da Record TV. No entanto, existem outros grandes momentos no reality. Veja o cronograma completo da próxima semana:

Quinta-feira (29): Noite de eliminação;

Sexta-feira (30): Festa entre participantes;

Sábado (01): Repercussão da festa;

Domingo (02): Resumo da semana;

Segunda-feira (03): Prova do Lampião;

Terça-feira (04): Formação da roça com revelação dos poderes das chamas Vermelha e Amarela;

Quarta-feira (05): Prova do Fazendeiro com roceiros, exceto participante vetado por aquele que sobrar no resta um.

Além da programação oficial, o reality da Record TV conta também com a transmissão de quadros especiais, como a Cabine de Descompressão, depois da eliminação.

Quem vai ganhar A Fazenda 2022?

De acordo com a enquete a Fazenda 2022 do DCI, Deborah Albuquerque é a favorita ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Ela recebeu 38% dos votos na enquete que perguntou quem deve levar o prêmio de R$ 1,5 milhão e que movimentou quase 65 mil votos.

Dentro do programa, a ex-participante do Power Couple Brasil é um dos nomes mais polêmicos e já protagonizou diversas confusões com nomes como Deolane Bezerra e Pétala Barreiros.

Deolane Bezerra é a dona da segunda maior popularidade do programa, de acordo com votação do DCI, com 27,4% dos votos. A advogada, assim como Deborah, é um dos nomes polêmicos da edição.

Com 8,6% dos votos, Vini Buttel está na terceira posição do favoritismo e é seguido por Tati Zaqui, que aparece com 4,3% dos votos. O top 5 da edição, de acordo com a enquete do DCI, é completo por Moranguinho.

Participantes A Fazenda 2022: quem está no programa

Com a eliminação desta semana, dezenove participantes continuam na corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. São eles: Pelé Milflows, 23 anos; Pétala Barreiros, 23 anos; Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte, 26 anos; Shayan Haghbin, 31 anos; Tati Zaqui, 28 anos; Thomaz Costa, 22 anos; Tiago Ramos, 24 anos; Vini Buttel, 31 anos e Alex Gallete, 33 anos.

Também segue na competição: André Marinho, 43 anos; Bárbara Borges, 43 anos; Deolane Bezerra, 34 anos; Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, 41 anos; Iran Malfitano, 40 anos; Kerline Cardoso, 30 anos; Lucas Santos, 22 anos; Rosiane Pinheiro, 48 anos; Deborah Albuquerque, 37 anos.