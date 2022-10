Quem saiu da Fazenda 2022: Rosiane é eliminada; veja porcentagem

Rosiane Pinheiro é quem saiu da Fazenda 2022. A repórter, que ficou conhecida por usar o bordão “Fé nas malucas” no reality, foi a menos votada da semana, levou a pior e deixou a competição com 21,28% dos votos para ficar. Ela foi derrotada por Tiago Ramos e Deborah Albuquerque, que receberam 51,45% e 27,27%, respectivamente, e seguem na competição por R$ 1,5 milhão.

A atriz, repórter e dançarina Rosiane Pinheiro foi quem saiu da Fazenda 2022 na roça desta semana, terceira na temporada. Ela deixou o confinamento e deu adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão depois de receber apenas 21,28% dos votos, menor popularidade entre os demais roceiros. Com a eliminação de Rosiane, Deborah e Tiago voltam para a sede e podem respirar em paz – pelo menos até a próxima formação de berlinda do programa.

Assim como na semana passada, Rosiane Pinheiro acabou na berlinda como a participante que sobrou no resta um – dinâmica feita no dia de formação da roça na qual um participante salva o outro até que um deles fique sem salvação e termine na roça. Quando descobriu que sobrou pela segunda vez consecutiva, Rosiane não escondeu o descontentamento no programa e chegou a dizer para algumas aliadas que era uma pessoa sozinha no confinamento da Record TV. Rosiane participou da Prova do Fazendeiro, sendo a única mulher na disputa da semana, mas perdeu.

Desde a confirmação da condenação à roça até o anúncio de ser quem saiu da Fazenda 2022, Rosiane viveu embates intensos e diretos com Deborah Albuquerque. A peoa chegou a aproveitar até o momento de pedir votos, depois de perder a Prova do Fazendeiro, para alfinetar a concorrente. “Eliminem a Deborah e me deixem aqui, leva esse canhão de volta pra casa”, disse a participante durante o programa ao vivo.

No geral, a passagem de Rosiane Pinheiro pela Fazenda 2022 foi tranquila – excluindo toda e qualquer interação com Deborah Albuquerque. As duas sempre protagonizaram momentos de embate e, na eliminação de Ingrid Ohara, chegou a ser repreendida por Galisteu para controlar os palavrões contra a colega de confinamento.

Assistir a Cabine de Descompressão

Quem saiu da Fazenda 2022 tem uma longa agenda de compromissos nos programas da emissora e o primeiro deles é a Cabine de Descompressão. O programa é exibido logo depois da eliminação e consiste em um bate-papo ao vivo, apresentado por Lucas Selfie, que foi participante da 12ª edição do reality, e fica responsável por reintroduzir o eliminado ao mundo real.

No programa, que é exclusivamente digital, famoso eliminado assiste aos principais momentos de sua passagem pelo reality e, além de descobrir polêmicas que aconteceram durante o programa, é questionado sobre as principais questões protagonizadas por ele no reality. Além disso, a opinião popular também é levada em consideração no programa e quem saiu da Fazenda 2o22 pode ver algumas das publicações a seu respeito que viralizaram nas redes sociais.

A Cabine de Descompressão é transmitida ao vivo, na internet, dentro do PlayPlus – o serviço de streaming da Record TV. Para acompanhar, é preciso ter o plano pago da plataforma, que custa a partir de R$ 15,90 mensais. A live não é liberada na versão gratuita da plataforma, uma vez que é um benefício exclusivo para assinantes. O conteúdo da transmissão fica salvo para os assinantes do PlayPlus e pode ser acessado pelos usuários a qualquer momento.

Quem já saiu da Fazenda 2022 – lista completa

O anúncio de quem saiu da Fazenda 2022 nesta semana é o terceiro da temporada do reality rural da Record TV. Relembre todos os eliminados do programa:

Bruno Tálamo: O primeiro eliminado da Fazenda 2022 foi o jornalista Bruno Tálamo, de 33 anos, que ficou conhecido nacionalmente ao trabalhar por anos como repórter de Sônia Abrão. Ele recebeu apenas 15,69% dos votos e levou a pior contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.

Durante sua passagem pelo reality, mesmo que ainda não tivesse raízes profundas, Bruno Tálamo participou de alguns momentos em grupo e protagonizou discussões com Tiago Ramos. O ex-namorado da mãe de Neymar e modelo acusou o jornalista de “fazer um inferno” em sua vida durante o relacionamento com a mãe do craque.

Ingrid Ohara: A segunda participante anunciada como quem saiu da Fazenda 2022 foi Ingrid Ohara. A influenciadora ganhou fama no Brasil por produzir conteúdo na internet e exibir detalhes de sua vida nas redes. Ela deixou o programa em meio a uma semana conturbada, recebeu 29,01% dos votos e foi derrotada por Rosiane Pinheiro e Deborah Albuquerque.

Em seus últimos dias de confinamento, Ingrid protagonizou momentos polêmicos, como uma briga com Deolane Bezerra e a vez que se revoltou – depois da formação da roça – e despejou fezes de vaga nas coisas pessoais dos rivais. Ingrid brigou na Fazenda 2022 até a hora de sua eliminação.

Participantes A Fazenda 2022: quem está no programa

Dezoito participantes seguem na competição depois do anúncio de quem saiu da Fazenda 2022 nesta semana. Apesar da casa ainda cheia, apenas um deles deixará o confinamento com o cobiçado prêmio de R$ 1,5 milhão.

Estão na Fazenda 2022: Pelé Milflows, 23 anos; Pétala Barreiros, 23 anos; Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte, 26 anos; Shayan Haghbin, 31 anos; Tati Zaqui, 28 anos; Thomaz Costa, 22 anos; Vini Buttel, 31 anos e Alex Gallete, 33 anos.

Também segue na competição: André Marinho, 43 anos; Bárbara Borges, 43 anos; Deolane Bezerra, 34 anos; Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, 41 anos; Iran Malfitano, 40 anos; Kerline Cardoso, 30 anos; Lucas Santos, 22 anos; Deborah Albuquerque, 37 anos; Tiago Ramos, 24 anos e Rosiane Pinheiro, 48 anos.