Quem saiu da Fazenda hoje: Tati é eliminada; veja porcentagem

Veja quem saiu da Fazenda hoje e entenda como ficou o reality da Record TV com a baixa no elenco. Essa é a quarta eliminação da temporada.

Tati Zaqui é quem saiu da Fazenda hoje, quinta-feira, 13 de outubro. A cantora, que ficou conhecida nacionalmente com músicas como “Parara Tim Bum” e “Água na Boca”, foi a menos votada da semana, e deixou o confinamento com 27,70% dos votos para ficar. Ela levou a pior contra Vini Buttel e Bárbara Borges, que receberam 43,33% e 28,97%, respectivamente, na enquete oficial do R7.com e voltaram para o convívio dos peões.

A cantora Tati Zaqui, que ganhou as paradas musicais com sucessos do funk nacional, como “Água na Boca” e “Parara Tim Bum”, foi quem saiu da Fazenda hoje e assumiu a posição de quarta eliminada da temporada. Ela recebeu apenas 27,70% dos votos, menor popularidade entre todos os roceiros e deu adeus ao convívio dos participantes, perdendo a chance de levar para casa o cobiçado prêmio milionário oferecido pela Record TV.

Com o resultado de quem saiu da Fazenda hoje, Babi e Vini voltaram para sede e movimentaram a convivência na sede.

Tati Zaqui foi parar na berlinda desta semana como quem sobrou no resta um: na dinâmica da semana, Kerline ficou entre Thomaz Costa e Tati para salvar e, assim, determinar qual dos dois disputaria a permanência no reality rural. A pedido da própria participante eliminada desta semana, a ex-BBB optou por salvar Thomaz e o motivo era claro: Tati queria ter a chance de disputar a Prova do Fazendeiro e assumir o comando da sede. No entanto, ela perdeu a prova para Bia Miranda, que voltou para a casa e tomou o chapéu da cabeça de Alex Gallete.

Antes de ser anunciada como quem saiu da Fazenda hoje, Tati viveu um relacionamento rápido, mas conturbado, com Thomaz Costa. Ela e o ator viveram alguns atritos no programa por estarem em grupos diferentes, mas a solução veio fácil: o ex-Carrossel se afastou do grupo de Deolane e se juntou à namorada no grupo formado por Deborah Albuquerque, Bárbara Borges e Shayan.

Live do eliminado – Como assistir a Cabine de Descompressão

Além do tão comentado quadro no programa de Rodrigo Faro, que vai ao ar aos domingos, quem saiu da Fazenda hoje tem um compromisso marcado assim que deixa o confinamento. Depois de deixar o confinamento, a participante eliminada participa da Cabine de Descompressão, apresentada por Lucas Selfie – participante da 12ª temporada do programa.

No bate-papo, que tem duração estimada de aproximadamente 25 minutos, o apresentador conversa com a eliminada e fala sobre tópicos que marcaram sua participação no programa. Selfie revela, por exemplo, a porcentagem de eliminação do convidado da semana e fala sobre as principais polêmicas do confinamento. Quem saiu da Fazenda hoje também reage às publicações mais engraçadas sobre sua participação no reality.

Para assistir à Cabine de Descompressão ao vivo, é preciso de uma assinatura ativa do PlayPlus – o serviço de streaming oficial da Record TV. A transmissão é uma exclusividade para os assinantes do serviço, que custa a partir de R$ 15,90 ao mês, o que impede que os usuários de contas gratuitas assistam ao conteúdo. O programa começa pouco depois do anúncio da eliminação, nesta quinta-feira, 13 de outubro, e o player oficial fica em destaque na página inicial do PlayPlus.

Depois do fim da live, o assinante consegue rever todo o programa e acompanhar também as conversas com os eliminados anteriores.

Quem saiu da Fazenda: lista com todos os eliminados

Bruno Tálamo: O primeiro eliminado da Fazenda 2022 foi o jornalista Bruno Tálamo, de 33 anos, que ficou conhecido nacionalmente ao trabalhar por anos como repórter de Sônia Abrão. Ele recebeu apenas 15,69% dos votos e levou a pior contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.

Durante sua passagem pelo reality, mesmo que ainda não tivesse raízes profundas, Bruno Tálamo participou de alguns momentos em grupo e protagonizou discussões com Tiago Ramos. O ex-namorado da mãe de Neymar e modelo acusou o jornalista de “fazer um inferno” em sua vida durante o relacionamento com a mãe do craque.

Ingrid Ohara: A segunda participante anunciada como quem saiu da Fazenda 2022 foi Ingrid Ohara. A influenciadora ganhou fama no Brasil por produzir conteúdo na internet e exibir detalhes de sua vida nas redes. Ela deixou o programa em meio a uma semana conturbada, recebeu 29,01% dos votos e foi derrotada por Rosiane Pinheiro e Deborah Albuquerque.

Em seus últimos dias de confinamento, Ingrid protagonizou momentos polêmicos, como uma briga com Deolane Bezerra e a vez que se revoltou – depois da formação da roça – e despejou fezes de vaga nas coisas pessoais dos rivais. Ingrid brigou na Fazenda 2022 até a hora de sua eliminação.

Rosiane Pinheiro: A repórter e dançarina foi a terceira eliminada da Fazenda 2022. Ela deixou a competição depois de sobrar no resta um, cair na berlinda e levar a pior contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos. Rosiane recebeu apenas 21,28% dos votos.

Durante sua participação no programa, Rosiane sobrou no resta um duas vezes e protagonizou brigas com Deborah Albuquerque e Ingrid Ohara. Em uma das mais polêmicas, ela disse que Deborah era “porca”, “safada” e “falsa” – tudo isso durante o ao vivo, o que fez com que a participante fosse repreendida por Adriane Galisteu, considerando os palavrões que seguiram os xingamentos. Rosiane marcou sua passagem no programa com a expressão “Fé nas malucas”.

Cronograma a Fazenda 2022

Com o anúncio de quem saiu da Fazenda hoje, os participantes começam a se preparar para mais uma formação de roça e – com isso – mais uma semana de altos e baixos. A próxima formação da berlinda está marcada para a próxima terça-feira, 18 de outubro, e será comandada por Bia Miranda, que venceu a Prova do Fazendeiro desta semana. Veja o cronograma da Fazenda 2022 nesta semana e não perca nenhum detalhe do reality:

Sexta-feira (14): Os participantes se recuperam do anúncio de quem saiu hoje com uma festa de arromba no reality da Record TV. Todos eles, inclusive as moradoras da baia, recebem comida, bebida e música para curtir e confraternizar uns com os outros durante a noite toda. A festa começa ao vivo.

Sábado (15): O começo do fim de semana é marcado pelos melhores momentos da festa na Fazenda. O programa mostra o resumo e melhores momentos do evento, destacando as conversas e opiniões polemicas sobre a eliminação e próximos passos do programa.

Domingo (16): Domingo o público confete a convivência dos peões depois da festa e melhores momentos da semana.

Segunda-feira (17): O começo da semana é marcado pela Prova de Fogo na Fazenda 2022. Os participantes sorteados para a prova descem para o campo de batalhas do reality e, quem vencer, ganha o lampião com os poderes da semana. Os perdedores vão para a baia.

Terça-feira (18): Noite de formação da roça e os participantes se reúnem para definir quem está na berlinda. O dia é marcado pelo voto do fazendeiro, o voto dos participantes, a revelação dos poderes da chama e outros detalhes importantes do reality.

Quarta-feira (19): Os peões definidos na formação da roça disputam a prova do fazendeiro. Quem ganhar escapa da roça e define quais participantes vão disputar a permanência no reality.

Quinta-feira (20): O 5º participante será eliminado na próxima quinta-feira, 20 de outubro.

