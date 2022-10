Quem votou em quem e na formação da 4ª roça de A Fazenda 2022

A berlinda está formada e Vini, Bia, Bárbara e Tati estão na roça desta semana no maior reality show da Record TV. Veja quem votou em quem na formação da roça e entenda quais são os próximos acontecimentos do programa.

Votação + Enquete A Fazenda 2022: quem sai na 4ª roça?

Como foi a formação da roça de A Fazenda 2022

Nesta semana, a dinâmica de quem votou em quem na Fazenda 2022, transmitida no programa desta terça-feira, 11 de outubro, terminou com a condenação de Vini, Bia, Bárbara e Tati para a eliminação do programa.

O primeiro participante na roça foi Vini, que recebeu o voto do Fazendeiro da Semana, Alex Gallete, e foi direto para a berlinda.

Então, comandados por Adriane Galisteu, os participantes votaram uns nos outros e Bia foi o nome mais votado da semana entre os moradores da sede. No total, foram 10 votos direcionados para a mesma pessoa, o que acabou com sua condenação para a roça.

Veja a lista de quem votou em quem nesta semana:

Alex Gallete (Fazendeiro da semana) votou em Vini

Thomaz votou em Bia

André votou em Shay

Kerline votou em Bia

Moranguinho votou em Shay

Shay votou em Bia

Thiago votou em Shay

Ruivinha votou em Bia

Vini votou em Shay

Babi votou em Bia

Pétala votou em Shay

Iran votou em Bia

Deolane votou em Shay

Pelé votou em Bia

Déborah votou em Bia

Bia votou em Shay

Lucas votou em Shay

Tati votou em Bia

No entanto, como já é de conhecimento do público, nem só de quem votou em quem é feita a berlinda da semana. Por ter sido o nome mais votado da semana, Bia teve a missão de puxar uma das moradoras da baia para a berlinda e Bárbara foi a escolhida. Assim, ela ocupou o terceiro banquinho da berlinda e também teve uma missão: começar o resta um.

O resta um é a dinâmica feita ao final do programa na qual um participante salva o outro da roça até que, como o nome já adianta, um deles não seja salvo e reste de pé. Tati foi quem restou desta vez e está na roça.

A Fazenda 2022 – votar para eliminar no R7

A reunião para externar quem votou em quem é só a primeira fase da próxima eliminação da Fazenda 2022. Apesar das confusões que a condenação à roça causa entre os participantes, a palavra final pela eliminação no programa é do público, que deve votar no R7 para definir quem fica e quem sai do reality da Record TV.

A votação oficial começa na madrugada de quinta-feira.

Para a decisão final, são contabilizados apenas os votos dados pelo público na página oficial da Fazenda 2022 no R7.com – o portal oficial da Record TV na Web. Siga o passo a passo abaixo para votar corretamente na roça da semana:

Passo 1: Com acesso à internet, visite o portal oficial da Fazenda no R7, no endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14

Passo 2: Localize a enquete oficial no topo da página com a pergunta “Quem você quer que fique na Fazenda 2022?” e, então, clique na enquete.

Passo 3: Selecione a opção com o nome e foto de seu participante favorito e, depois, clique na caixa “Sou Humano”. Isso poderá abrir uma janela com algum tipo de confirmação de humanidade, que pode ser um quebra-cabeças simples ou a seleção de animais em um quadro de fotos. Conclua a verificação.

Passo 4: Aguarde a confirmação do voto pela emissora. Uma mensagem de agradecimento, assinada pela Record TV, deverá preencher a tela.

Todos os votos contabilizados serão considerados para a eliminação da semana. Para votar, não é preciso de nenhum tipo de cadastro e não existe limite de votos dados por uma mesma pessoa. A votação oficial permanece aberta até instantes antes do anúncio de quem está eliminado do programa.

Assistir a Fazenda 2022 na internet de graça

Para assistir todas as dinâmicas da Fazenda 2022, incluindo quem votou em quem e a Prova do Fazendeiro, existem duas maneiras oficiais. Para ver na TV, é só sintonizar no canal aberto da Record TV e esperar que o programa seja exibido, depois da novela “Amor Sem Igual”.

Na internet, é preciso de uma conta no PlayPlus, que pode ser criada, gratuitamente, usando nome e e-mail. No formato gratuito, clicando na aba “No Ar”, o público tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta. Além disso, existe uma conta paga do streaming. Com planos a partir de R$ 15,90 mensais, o assinante pode assistir o sinal de 9 câmeras exclusivas, espalhadas pela sede da Fazenda 2022, além de toda a programação da Record TV.

Na versão paga, é possível assistir apenas ao sinal da TV, o que possibilita que o usuário acompanhe todas as edições ao vivo e decisões principais do programa, como o anúncio de quem saiu da Fazenda, o nome do fazendeiro da semana e outros detalhes importantes do reality rural da Record TV.

Acompanhe a cobertura da Fazenda 2022 no DCI.