R7 com votação a Fazenda enquete: quem sai entre Deborah, Rose e Tiago

Votação a Fazenda 2022: saiba como participar da escolha do eliminado no R7.com e descubra quem está na frente para sair do reality.

A Prova do Fazendeiro foi decidida e, com isso, Deborah Albuquerque, Tiago Ramos e Rosiane Pinheiro estão oficialmente na berlinda. Na próxima quinta-feira, 06 de outubro, o participante que levar a pior na votação a Fazenda 2022 do R7.com deixará o reality, dando adeus ao programa e o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Enquete A Fazenda 2022 + votação: quem sai na 3ª roça?

Votação a Fazenda 2022 – votar no R7.com

A votação a Fazenda 2022 oficial é feita exclusivamente no R7.com – o portal oficial da Record TV com todas as votações, notícias e informações da programação da emissora. É por meio da votação no portal que a Record TV confere a opinião do público e anuncia o nome do participante eliminado da semana.

Para participar da decisão e ter o voto considerado para a eliminação, é fácil: basta visitar o R7.com e encontrar a página oficial do reality show no portal. O jeito mais fácil de encontrar a votação a Fazenda oficial é, com acesso à internet, visitar o endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14. Além da enquete, o público poderá encontrar os últimos acontecimentos do reality na página e vídeos da convivência dos peões.

No topo da página, a votação oficial estará em destaque com a pergunta “Quem deve ficar na Fazenda 14?”. Com o favorito em mente, é só clicar na opção com nome e foto do peão, o que abrirá uma página completa da enquete. Além de clicar na opção escolhida, o voto não é computado enquanto o usuário não clicar na caixa “Sou Humano”, que fica logo abaixo das fotos dos peões. Depois de clicar, é possível que a plataforma peça que o usuário escolha alguns objetivos em um simples quebra-cabeça, usado para evitar que robôs fraudem a votação a Fazenda 2022.

Depois, a mensagem de agradecimento da Record TV deverá ser exibida com a confirmação dos voto. O processo pode ser repetido inúmeras vezes, uma vez que não existe limite de votos. Lembrete importante: os únicos votos computados para a eliminação são aqueles dados na votação a Fazenda 2022 do R7.com.

Porcentagem roça a Fazenda: quem vai sair?

A Prova do Fazendeiro foi disputada por Deborah Albuquerque, Rosiane Pinheiro e Alex Gallete. Na dinâmica ao vivo, transmitida no programa ao vivo de quarta-feira, 06 de outubro, os participantes tiveram que encaminhar patinhos de borracha em uma corrida com armas de água e chaves secretas. Depois de uma competição acirrada, Alex levou a melhor, terminou a prova primeiro e virou o fazendeiro. Por virar o fazendeiro, ele escapou da roça e assumiu o cargo de maior autoridade no reality.

Com isso, Deborah, Tiago e Rosiane correm o risco de deixar o reality. De acordo com a parcial do DCI da votação a Fazenda 2022, Rosiane Pinheiro é quem vai sair do programa. Depois da Prova do Fazendeiro, ela apareceu na primeira posição de maior rejeição com 49,6% dos votos totais, que somaram mais de 220 mil votos. Por isso, ela é apontada como a terceira eliminada do reality.

O segundo lugar mais votado da semana é ocupado por Deborah Albuquerque, que recebeu 36,2% dos votos. Tiago Ramos, que não ganhou a prova do fazendeiro por pouco, está na terceira e última posição com 8,4% dos votos. Participe da enquete a Fazenda 2022 do DCI e opine.

Participantes A Fazenda 2022: quem está no programa

Antes do anúncio da votação a Fazenda 2022 desta semana, 19 participantes continuam na competição rural da Record TV. São eles: Pelé Milflows, 23 anos; Pétala Barreiros, 23 anos; Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte, 26 anos; Shayan Haghbin, 31 anos; Tati Zaqui, 28 anos; Thomaz Costa, 22 anos; Tiago Ramos, 24 anos e Vini Buttel, 31 anos.

Alex Gallete, 33 anos, André Marinho, 43 anos; Bárbara Borges, 43 anos; Deolane Bezerra, 34 anos; Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, 41 anos; Iran Malfitano, 40 anos; Kerline Cardoso, 30 anos; Lucas Santos, 22 anos; Rosiane Pinheiro, 48 anos; Deborah Albuquerque, 37 anos.

Cronograma a Fazenda 2022:

Segunda-feira: Prova de Fogo;

Terça-feira: Formação de roça;

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro e abertura da votação a Fazenda;

Quinta-feira: Noite de eliminação;

Sexta-feira: Festa;

Sábado: Melhores momentos da festa;

Domingo: Convivência dos peões.

