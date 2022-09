Seguidores participantes A Fazenda 14: quem é mais popular nas redes?

O número de seguidores participantes A Fazenda 2022 é um dos termômetros que indicam a popularidade dos peões. Alguns deles já entram no programa com milhões de fãs, como é o caso de Deolane Bezerra, ou vão conquistando mais público ao longo do confinamento. No entanto, suas atitudes ao longo do reality podem fazer com que percam ou ganhem seguidores.

Seguidores participantes A Fazenda 14

Até o dia 15 de setembro, dois dias depois da estreia de A Fazenda, quem ocupa a primeira posição no ranking de peões com mais seguidores é Deolane Bezerra. A advogada já entrou no programa com 15 milhões de fãs que a acompanham diariamente. A influenciadora digital fez muito sucesso no ano passado, após a morte de seu ex-noivo Mc Kevin, e era um dos nomes mais esperados do programa.

Em segundo lugar está a cantora Tati Zaqui, que soma mais de 13,5 milhões de fãs. Famosa pelos hits ‘Água na Boca’ e ‘Surtada’, já era bastante conhecida por quem gosta de funk.

Fechando top 3 está Ingrid Ohara, influenciadora digital e ex-de Férias com o Ex, com 11 milhões de pessoas que a acompanham.

Na casa dos milhões de seguidores estão ainda Ruivinha de Marte, Thomaz Costa, Moranguinho, Lucas Santos, Pétala Barreiros e Deborah Albuquerque, outras figurinhas bastante populares na internet ou que já participaram de outros realities. Os demais participantes ainda não conquistaram o primeiro milhão em suas páginas no Instagram.

Número de seguidores participantes A Fazenda em 15 de setembro:

1. Deolane Bezerra: 15 milhões

2. Tati Zaqui: 13,4 milhões

3. Ingrid Ohara: 11 milhões

4. Ruivinha de Marte: 6,1 milhões

5. Thomaz Costa: 6 milhões

6. Moranguinho: 3,1 milhões

7. Lucas Santos: 3 milhões

8. Pétala Barreiros: 2,2 milhões

9. Deborah Albuquerque: 2,1 milhões

10. Kerline: 1,6 milhão

11. Rosiane Pinheiro: 895 mil

12. Bárbara Borges: 829 mil

13. Tiago Ramos: 669 mil

14. Pelé Milflows: 597 mil

15. Vini Buttel: 443 mil

16. Shayan Haghbin: 317 mil

17. André Marinho: 283 mil

18. Bia Miranda: 252 mil

19. Bruno Tálamo: 140 mil

20. Iran Malfitano: 108 mil

Participantes também fazem sucesso em outras redes sociais

O Instagram é a rede social mais utilizada no momento e o principal indicador de popularidade entre os participantes, mas alguns deles também estão em outras plataformas digitais e somam milhões de fãs.

É o caso da Ruivinha de Marte, sucesso no TikTok. A jovem ficou famosa na plataforma de vídeos ao viralizar com dancinhas desengonçadas. Ela soma 17 milhões de seguidores na outra rede social, mais que o dobro do número de pessoas que a acompanham no Instagram.

Quem também tem um TikTok bombado é Ingrid Ohara. A ex-de Férias do Ex é seguida por mais de 15 milhões de pessoas na plataforma de vídeo.

Já outros participantes aderiram ao OnlyFans, plataforma de venda de conteúdo adulto. É o caso da cantora Tati Zaqui, que tem uma das páginas mais acessadas do site. Para ter acesso às fotos e vídeos publicadas pela funkeira, é necessário pagar pelo plano de assinatura.

Thomaz Costa também se aventurou no OnlyFans no começo deste ano, mas logo decidiu sair da plataforma. Ele explicou o motivo em sua página no Instagram: “para eu encontrar a mulher dos meus sonhos, eu preciso ser um homem dos sonhos dela. E será que o homem dos sonhos dela teria um Only? Com certeza não”.

A Fazenda 2022 vai ao ar diariamente às 23h, horário de Brasília, na Record. Quem quiser acompanhar o programa durante 24 horas por dia pode optar pelo pay-per-view ao custo de R$15,90 por mês, através da plataforma de streming Playplus.

