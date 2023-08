Que dia começa A Fazenda 2023: participantes e horário de A Fazenda 15

Um dos realities mais populares do país, no ar desde 2009, A Fazenda reúne celebridades durante um confinamento de três meses em um ambiente rural em que lutam para sair da competição com um prêmio milionário no bolso. O programa está há mais de uma década no ar, teve vários apresentadores e é transmitido na TV Record. Veja os detalhes da atração comandada pelo diretor Rodrigo Carelli e se prepare para A Fazenda 2023, que estreia em setembro.

Quando estreia A Fazenda 2023

A Fazenda 15 estreia no dia 19 de setembro, uma terça-feira. O programa vai ao ar na programação da emissora poucos dias após a grande final do Top Chef, reality show que atualmente toma a grade, e será exibido todos os dias os dias da semana.

Embora fique em exibição de domingo a domingo nas telinhas da emissora de Edir Macedo, não há programas ao vivo todos os dias. Apenas terça, quarta e quinta-feira são usados para o ao vivo. Na terça, é realizada a formação da roça, nome que é dado para a berlinda do reality show. É feita a indicação do fazendeiro da semana, há uma votação entre os participantes e também a abertura de poderes conquistados ao longo da semana.

Depois de definidos os roceiros, na quarta-feira, uma prova ao vivo é realizada em que o público acompanha um desses participantes escapar da berlinda e ainda voltar para a sede com o chapéu de fazendeiro. Na quinta-feira, os fãs da atração acompanham a eliminação.

Nos demais dias, a programação é editada. De segunda-feira, é exibida a prova de fogo, que é realizada aos domingos. Nas sextas, o público vê o pós-eliminação, melhores momentos da casa e o início da festa. Apenas no sábado é possível conferir os melhores momentos da comemoração. No domingo, é exibido o pós-festa, brigas que ocorreram no final de semana e mais momentos marcantes que afetarão os próximos dias de confinamento.

A veterana das telinhas Adriane Galisteu é a atual apresentadora do reality show, este é o seu terceiro ano no comando da atração rural. Com o contrato com a Record para trabalhar no programa, ela também conquistou o Power Couple, competição entre casais famosas que a loira apresentou em 2021 e 2022. Antes de Adriane, Marcos Mion esteve na posição. Ele começou em A Fazenda na décima edição, em 2018, e deixou a emissora duas temporadas mais tarde.

O empresário e apresentador Roberto Justus também já comandou A Fazenda, em duas edições, a oitava e nona. Quem ficou mais tempo na posição foi o jornalista Britto Junior, que foi apresentador do reality show entre 2009 e 2014, o total de sete temporadas. Rodrigo Faro passou rapidamente pela atração rural, pois só apresentou A Fazenda especial de Verão, uma edição diferente que foi ao ar em 2012, e que contava com anônimos.

O que é A Fazenda da Record?

A Fazenda é um reality show de confinamento exibido anualmente pela TV Record. São chamados para o elenco do programa apenas famosos, sejam eles conhecidos por trabalhos na televisão, internet ou qualquer outra área relacionada. Os confinados que conseguem se manter no jogo, ficam isolados do resto do mundo durante um período de três meses. Por lá, eles competem por um prêmio milionário, passam por provas, votam uns nos outros, armam estratégias e muito mais.

Quem decide quem fica e quem sai do reality show é o público. As berlindas semanais do programa são montadas pelos participantes, que votam entre si, mas a partir daí a decisão é dos fãs da atração rural. Uma votação sempre é aberta no site oficial do programa, o R7, em que é possível votar quantas vezes quiser para determinar o resultado da roça da semana.

Diferentemente de outros realities do gênero, como o Big Brother Brasil, que vota para eliminar, A Fazenda tem uma votação para salvar. Ou seja, quem entra na enquete do reality show clica naquele participante que deseja ver mais algum tempo no jogo. Assim, no dia da eliminação, os participantes com mais votos ficam na casa e o com a menor porcentagem deixa a competição. Geralmente, as berlindas do reality são triplas, mas também há duplas, quádruplas e por aí vai.

Quem participa do programa tem algumas regras básicas para cumprir, como trabalhar no trato dos animais da fazenda, não agredir os colegas, respeitar o espaço e as normas da produção, entre outros. Quem descumpre uma dessas regras e comete uma agressão ou assédio, por exemplo, é automaticamente expulso. Quem bate o sino e desiste do reality show também perde o cachê, o dinheiro que ganhou com as ações publicitárias do reality show, prêmios, entre outros.

A Fazenda é baseada em um programa estrangeiro, o The Farm, criado pela produtora sueca Strix e produzido em parceria pela Sony Entertainment e Endemol. A primeira edição da competição foi ao ar em 2001 e desde então ela já ganhou versões em mais de 40 países, como o Brasil, o Chile, o Reino Unido, a Alemanha, entre muitos outros. A versão original também se passa em um local rural em que famosos mantém uma rotina da roça e competem por um prêmio final.

Onde assistir A Fazenda 15

A Fazenda é exibida de domingo a domingo na Record TV e também permite que o público acompanhe suas câmeras 24 horas pela plataforma streaming Playplus. No caso dos programas diários noturnos, eles costumam ter cerca de 1 hora e 30 minutos e mostram os momentos mais importantes do reality show - Os programas de domingo costumam ser exceção, já que são mais curtos na programação e não chegam a completar nem uma hora.

Para acompanhar diariamente as edições noturnas, é totalmente gratuito, independente se você usa um aparelho de televisão para sintonizar na Record ou opta por ver online pelo site da emissora. No entanto, por conta da alta quantidade de conteúdo, muito fica de fora das edições diárias. Para quem prefere não perder nada do que ocorre no confinamento, a opção é conferir o pay per view do programa. Várias câmeras do confinamento ficam disponíveis 24 horas, mas elas só podem ser acessadas por assinantes. Vamos te ensinar as duas maneiras!

Programa diário de A Fazenda na Record

A forma mais fácil e rápida de assistir A Fazenda 2023 pela Record é sintonizando no canal de qualquer aparelho de televisão que tem acesso aos canais abertos brasileiros. No entanto, para quem não tem uma em casa, o celular e o computador podem ser uma opção tão boa quanto.

Passo 1 - Nesta situação, você terá que ter uma conta gratuita no Playplus para conseguir ver o canal em tempo real de graça. Por isso, acesse o endereço https://www.playplus.com/ e clique em "Faça um teste grátis";

Passo 2 - Na nova página que será aberta, você clicará em "Play Gratuito" e depois apertará o botão de "avançar". Na próxima etapa, você informará o seu e-mail e vai inserir a senha que usará na plataforma streaming;

Passo 3 - Após informar os dados pessoais solicitados pelo site, ele pedirá para confirmar a sua conta pelo número do seu celular. Será enviará um código por SMS que você deverá inserir no site para comprovar a identidade. Como esta é uma conta gratuita, não precisará passar nenhum dado de pagamento;

Passo 4 - Quando estiver com sua conta pronta, você entrará com o e-mail de login e senha no horário de exibição de A Fazenda 15 na Record e depois clicará na aba "No Ar" na lateral superior esquerda do site. Você deverá clicar na "Record TV" e selecionar a transmissão da região que você quer assistir. Em seguida, um player irá carregar e você poderá conferir o canal ao vivo.

Câmeras 24 horas ao vivo

O processo para conseguir assistir as câmeras 24 horas de A Fazenda online é bem parecida com o cadastro gratuito para conferir a programação da Record em tempo real. No entanto, neste processo serão pedidos mais dados, porque você precisará pagar por um plano para que o conteúdo seja liberado. O Playplus oferece 14 dias gratuitos para novos assinantes e pode ser cancelado a qualquer momento.

Passo 1 - Acesse o Playplus em https://www.playplus.com/ e clique em Plano Playplus, que custa R$ 15,90 ao mês. Esse plano te dará direito a assistir as câmeras 24 horas de A Fazenda, assim como o Cabine de Descompressão, as novelas, séries e programas do canal. São permitidas até quatro telas simultâneas por conta;

Passo 2 - Depois você vai apertar o botão avançar e informará os mesmos dados pessoais pedidos pelo site para quem vai fazer o cadastro gratuito. A diferença por aqui é que após confirmar a conta, você seguirá para uma página de pagamento em que preencherá com os dados do seu cartão, é permitido crédito e débito;

Passo 3 - Quando estiver tudo certo com a sua conta, já poderá acessar o Playplus e clicar na aba de A Fazenda 2023. Lá você deverá escolher qual câmera quer conferir, a principal, que a produção muda o foco de acordo com o que está acontecendo de mais importante na casa, a da área externa, cozinha, entre outras.

Horário de A Fazenda 15

A Fazenda nem sempre começa no mesmo horário. Geralmente, o programa tem início entre 22h30 e 22h45, e também alguns dias mais tarde do que isso, por volta das 23h00. Tudo depende da programação da Record TV no momento.

Se a atração rural assumir agora em sua 15ª edição o horário em que o reality show Top Chef está sendo exibido, começará às 22h45. Na edição de 2022, o horário mais comum para o início do programa era por volta das 23h00, mas também variava de acordo com a programação.

Em 2022, A Fazenda começava depois da novela Amor sem Igual. Em 2023, a atração será exibida após a série canadense Quando Chama o Coração, que ficará no lugar da novela Jesus na grade da emissora a partir de setembro. Aos sábados, como não haverá exibição da série, A Fazenda terá início após a novela Reis, que no fim de semana faz um resumo dos melhores momentos da semana. Já aos domingos, o programa vem depois do Domingo Espetacular. Este é o dia que A Fazenda começa mais tarde, sempre depois das 23h00.

Como votar em A Fazenda 2023

A única enquete oficial do programa é a publicada no R7.com. É por lá que o público decide quem fica e quem sai do programa. Os votos são sempre para salvar os participantes e as berlindas costumam ser formadas nas terças, com eliminação de quinta-feira. Veja como você vai votar quando A Fazenda 2023 estiver no ar!

Passo 1 - Você vai precisar acessar o site oficial do canal no endereço https://www.r7.com/ e depois clicar em A Fazenda 15 entre as abas superiores do site;

Passo 2 - A próxima etapa será clicar na enquete "quem deve ficar em A Fazenda", que aparecerá logo no começo da página e também estará na aba de votações;

Passo 3 - Com a enquete de votação aberta, você deverá clicar no participante que quer ver salvo da eliminação e mais algum tempo no jogo. Depois, selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e por último é só apertar o botão "votar" para confirmar sua decisão;

Passo 4 - Espere pela mensagem "voto computado com sucesso" e depois você poderá apertar "votar novamente" para repetir o processo. Não é preciso ter conta no R7 para conseguir votar, mas apenas votos em território nacional são válidos. Se você estiver fora do Brasil, não conseguirá ajudar seu competidor favorito.

Patrocinadores de A Fazenda

A plataforma de vídeos Kwai vai patrocinar A Fazenda 2023. O aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos foi confirmado pelo site oficial da emissora, que revelou que a marca terá diversas ações e conteúdos exclusivos durante o reality show. Esta é a primeira vez que a parceria entre o Kwai e a Record ocorre no programa, antes a competição rural já chegou a ter o Tiktok como patrocinador, que foi a marca propaganda do Paiol de 2021.

A Aurora, do ramo alimentício, é uma das marcas que patrocina o reality show algum tempo e voltará ao programa nesta edição de 2023. A Betano, site de apostas, patrocinou o reality show em 2022 e também é retorna na nova edição. Além destas marcas, também vai apaercerr no programa a Embelleze, do setor de beleza e que também já apareceu em outras atrações da casa, como o Ilha Record.

Um dos principais patrocinadores de A Fazenda, o banco Original, deixou o patrocínio nesta temporada. Além das ações ao longo da temporada, a marca também era responsável pela criação da conta em que era depositado a quantia do vencedor da edição.

Relembre a lista A Fazenda 2022

Onde fica A Fazenda 15

A sede de A Fazenda fica em Itapecerica da Serra, município do interior de São Paulo, há mais de cinco anos, e continuará como o espaço do programa na edição de 2023. Embora tenham surgidos rumores nos últimos meses que a produção trocaria o sítio Toca do Tuim por um espaço mais afastado e de difícil acesso, os canais oficias de comunicação da Record TV informaram que o programa continuará em Itapecerica.

O espaço em que é gravado A Fazenda não é tão afastado quanto o confinamento de outros programas do gênero, como o Big Brother Brasil, por exemplo. Por isso, já ocorreram algumas quebras de segurança em que os participantes conseguiram informações externas por conta de carros de som enviados por fãs. Além disso, no ano passado, Dayanne Bezerra, irmã da advogada Deolane Bezerra, foi até o local com alguns fãs e exigiu a saída da loira, ao alegar que a mãe estava doente e internada. Uma confusão ocorreu na porta do lugar e Deolane acabou deixando o jogo pouco depois.

Antes de Itapecerica da Serra, A Fazenda era gravada na cidade de Itu, também no interior do estado de São Paulo, no Sítio Toca dos Leões. O programa ficou por lá durante vários anos, entre a primeira e oitava temporada, e depois em 2017 migrou para Itapecerica, onde está até hoje.

Quem é Carelli?

Rodrigo Carelli, de 55 anos, é o diretor geral de A Fazenda e comanda vários outros projetos da Record TV, pois é o diretor do núcleos de realities do canal de Edir Macedo. Em comparação, seu cargo se iguala ao de Boninho na TV Globo, que é o conhecido chefão o Big Brother Brasil e outros programas da casa.

Carelli toma as maiores decisões de A Fazenda e é o responsável por saber de tudo o que está acontecendo no reality show, seja antes da estreia, durante ou depois. Para se ter uma ideia, Adriane Galisteu, que trabalha no projeto como apresentadora, não sabe de antemão todos os nomes do elenco, diferentemente de Carelli, que faz a seleção, entrevistas e organiza os detalhes das revelações ao público.

O diretor de A Fazenda é um dos pioneiros no país quando se fala de reality show. Ele foi o responspavel por dirigir o Casa dos Artistas, no SBT, entre 2001 e 2004, apresentado por Silvio Santos e que reunia diversas celebridades em uma casa para uma competição.

Além disto, Rodrigo Carelli já marcou vários outros canais e projetos. Ele foi o diretor do Prêmio Multishow entre 2006 e 2008 na Multishow, trabalhou no GNT e MTV, em que comandou populares projetos, como o Acústico MTV, o Luau MTV, entre outros entre os anos 90 e 2000. A entrada de Carelli na Record foi em 2009, com a primeira temporada de A Fazenda. Anos mais tarde, em 2017, ele passou a ser o diretor de núcleo de realities da emissora, cargo que ainda mantém.

Qual o prêmio de A Fazenda 15

O prêmio de A Fazenda 2023 será o de R$ 1,5 milhão, valor que tem sido dado aos campeões do reality show desde a nona edição do programa, de 2017. Quem ficar com a segunda posição da competição nesta 15ª edição levará um carro 0km. Já o terceiro e quarto lugar, que participam da grande final do reality show, não levam nenhum prêmio especial para casa e saem do confinamento apenas com o que foi acumulado ao longo da temporada.

O campeão de A Fazenda sempre sai com um pouco mais do que o valor do prêmio no bolso, pois recebe um cachê para participar, estimado por volta dos R$ 80 mil, uma quantia por todas as ações patrocinadas que participa no programa, além dos prêmios que recebe em provas, atividades, entre outros.

O valor de R$ 1,5 milhão nem sempre foi o prêmio de A Fazenda. Antes, entre a terceira e a oitava edição, o programa da Record oferecia R$ 2 milhões ao vencedor. Já nas duas primeiras temporadas, exibidas com um intervalo de alguns meses em 2009, presenteava o campeão com R$ 1 milhão.

O prêmio de A Fazenda é o maior valor entre os realities da Record TV. Para servir de comparação, o recente A Grande Conquista deu a seu vencedor R$ 1 milhão, enquanto o Ilha Record premia com R$ 500 mil, o Canta Comigo adulto R$ 300 mil, o Canta Comigo Teen paga R$ 200 mil e o Top Chef presenteia o vencedor com R$ 300 mil.

O Power Couple é o único projeto do canal que tem um esquema diferente para isso. Os competidores saem do jogo com o valor que acumularam ao longo da temporada com as provas semanais. Eles podem somar até R$ 1 milhão, mas ninguém alcançou esta quantia até hoje. O maior prêmio foi o de Laura Keller e Jorge Sousa na primeira edição, R$ 697 mil.

Participantes de A Fazenda 2023

A edição de 2023 vai contar com 28 participantes no início, segundo confirmou Rodrigo Carelli, 18 oficiais e 10 no Paiol, que competirão por quatro vagas entre o elenco oficial. Como A Fazenda está no ar desde 2009, muitos participantes já passaram pelo confinamento rural mais famoso do país. Relembre!

A Fazenda 1 - Maio a agosto de 2009

Franciely Freduzeski, Bárbara Koboldt, Babi Xavier, Théo Becker, Fábio Arruda, Miro Moreira, Luciele di Camargo, Mirella Santos, Jonathan Haagensen, Fabiana Alvarez, Danielle Souza, Pedro Leonardo, Carlinhos da Silva, Danni Carlos, Dado Dolabella.

A Fazenda 2 - Novembro a fevereiro de 2010

Karina Bacchi, André Segatti, Ana Paula Oliveira, Maria João Abujamra, Adriana Bombom, Andressa Suita, Fernando Scherer, Maurício Manieri, Caco Ricci, Sheila Mello, Cacau Melo, MC Leozinho, Igor Cotrim, Mateus Rocha.

A Fazenda 3 - Setembro a dezembro de 2010

Daniel Bueno, Sérgio Abreu, Lizi Benites, Monique Evans, Geisy Arruda, Tico Santa Cruz, Sérgio Mallandro, Nany People, Dudu Pelizzari, Viola, Carlos Carrasco, Andressa Soares, Janaína Jacobina, Ana Carolina Dias, Luiza Gottschalk.

A Fazenda 4 - Julho a outubro de 2011

Joana Machado, Monique Evans, Raquel Pacheco, Renata Banhara, François Teles, Duda Yankovich, Taciane Ribeiro, João Kléber, Dani Bolina, Anna Markun, Compadre Washington, Gui Pádua, Dinei, Thiago Gagliasso

Marlon, Valesca Popozuda.

A Fazenda 5 - Maio a agosto de 2012

Viviane Araújo, Felipe Folgosi, Léo Áquilla, Lui Mendes, Gustavo Salyer, Sylvinho Blau-Blau, Shayene Cesário, Rodrigo Capella, Gretchen, Ângela Bismarchi, Diego Pombo, Penélope Nova, Vavá, Simone Sampaio, Robertha Portella, Nicole Bahls.

A Fazenda 6 - Junho a setembro de 2013

Bárbara Evans, Denise Rocha, Marcos Oliver, Márcio Duarte, Lu Schievano, Aryane Steinkopf, Rita Cadillac, Ivo Meirelles, Scheila Carvalho, Paulo Nunes, Beto Malfacini, Yudi Tamashiro, Andressa Urach, Yani de Simone, Gominho, Mateus Verdelho.

A Fazenda 7 - Setembro a dezembro de 2014

DH Silveira, Babi Rossi, Heloísa Faissol, Oscar Maroni, Diego Cristo, Roy Rosselló, Lorena Bueri, Cristina Mortágua, Robson Caetano, Felipeh Campos, Débora Lyra, Bruna Tang, Marlos Cruz, Brunninha, Andréia Sorvetão, Leo Rodriguez, Pepê & Neném.

A Fazenda 8 - Setembro a dezembro de 2015

Douglas Sampaio, Ana Paula Minerato, Luka Ribeiro, Amaral, Edu K, Veridiana Freitas, Ovelha, Thiago Servo, Rebeca Gusmão, Li Martins, Quelynah, Carla Prata, Mara Maravilha, Marcelo Bimbi, João Paulo Mantovani, Rayanne Morais.

A Fazenda 9 - Setembro a dezembro de 2017

Flávia Viana, Marcos Härter, Matheus Lisboa, Nicole Bahls, Adriana Bombom, Fábio Arruda, Dinei, Nahim, Conrado, Aritana Maroni, Ana Paula Minerato, Marcelo Zangrandi, Monique Amin, Yuri Fernandes, Rita Cadillac, Monick Camargo.

A Fazenda 10 - Setembro a dezembro de 2018

Rafael Ilha, João Zoli, Caíque Aguiar, Vida Vlatt, Sandro Pedroso, Ana Paula Renault, Perlla, Aloísio Chulapa, Gabi Prado, Nadja Pessoa, Fernanda Lacerda, Luane Dias, Léo Stronda, Cátia Paganote, Felipe Sertanejo, Evandro Santo.

A Fazenda 11 - Setembro a dezembro de 2019

Andréa Nóbrega, Aricia Silva, Jhenyfer Dulz, Diego Grossi, Drika Marinho, Guilherme Leão, Hariany Almeida, Lucas Viana, DJ Netto, Phellipe Haagensen, Rodrigo Phavanello, Sabrina Paiva, Tati Dias, Thayse Teixeira, Túlio Maravilha e Viny Vieira.

A Fazenda 12 - Setembro a dezembro de 2020

Jojo Todynho, Biel, Stéfani Bays, Lipe Ribeiro, Tays Reis, Lidi Lisboa, Mateus Carrieri, Mariano, Jakelyne Oliveira, Raissa Barbosa, Mirella, Lucas Selfie, Juliano Ceglia, Victória Villarim, Luiza Ambiel, Carol Narizinho, Cartolouco, Rodrigo Moraes, JP Gadêlha e Fernandinho Beatbox.

A Fazenda 13 - Setembro a dezembro de 2021

Rico Melquiades, Bil Araújo, Solange Gomes, Marina Ferrari , Sthe Matos, Dynho Alves, Aline Mineiro, MC Gui, Mileide Mihaile, Dayane Mello, Gui Araujo, Valentina Francavilla, Tiago Piquilo, Erasmo Viana, Tati Quebra Barraco, Lary Bottino, Victor Pecoraro, Erika Schneider, Mussunzinho, Nego do Borel, Liziane Gutierrez, Fernanda Medrado e Sthe Matos

A Fazenda 14 - Setembro a dezembro de 2022

Bárbara Borges, Bia Miranda, Iran Malfitano, Pelé Milflows, André Marinho, Ellen Cardoso (Moranguinho), Pétala Barreiros, Deolane Bezerra, Kerline Cardoso, Ruivinha de Marte, Deborah Albuquerque, Alex Gallete, Lucas Santos, Vini Büttel, Shayan Haghbin, Tiago Ramos, Thomaz Costa, Tati Zaqui, Rosiane Pinheiro, Ingrid Ohara, Bruno Tálamo e Bia Miranda

Quem já ganhou o reality show da Record

A Fazenda está completando quinze temporadas e já teve diversos vencedores. Em 2009, a primeira temporada do programa foi vencida pelo ator Dado Dolabella, que derrotou Danni Carlos na grande final do reality show, conquistando o R$ 1 milhão do prêmio. Na segunda temporada que foi ao ar naquele ano, a campeã foi a atriz e apresentadora Karina Bacchi, conhecida por obras como Pícara Sonhadora (2001), O Clone (2001), Vidas Cruzadas (2000) e Da Cor do Pecado (2004).

A terceira temporada foi vencida pelo modelo Daniel Bueno, que competiu contra Sergio Abreu e Lizi Benites no pódio da temporada. Na quarta edição, Joana Machado foi a grande campeã, modelo conhecida por ter namorado com o jogador Adriano Imperador.

A quinta temporada de A Fazenda é até hoje uma das mais lembradas do programa e foi vencida por Viviane Araújo, que derrotou Felipe Folgosi e Léo Áquilla na grande final. Esta edição contou também com outros nomes icônicos que passaram pelo jogo, como Nicole Bahls e Gretchen.

A sexta temporada de A Fazenda foi outro sucesso e ficou marcada por rivalidades conhecidas, como a de Andressa Urach contra Denise Rocha. A campeã da edição foi Barbara Evans, que derrotou Denise Rocha e Marcos Oliver na grande final da edição.

A Fazenda 7 foi vencida pelo cantor DH Silveira, conhecido por ser o vocalista da banda Cine. Ele derrotu Babi Rossa e Heloísa Faissol, que ficaram com a segunda e terceira colocação, respectivamente.

Na oitava edição, quem ganhou foi o ator Douglas Sampaio, que ganhou de Ana Paula Minerato e Luka Ribeiro.

A Fazenda 9 ficou conhecida como "Nova Chance" e teve ex-participantes de realities no elenco. A atriz e apresentadora Flavia Viana, conhecida também pelo BBB 7, foi a grande campeã. A próxima edição, a décima do programa, ganhou Rafael Ilha como campeã, cantor conhecido pelo grupo Polegar.

Em A Fazenda 11, o grande campeão foi Lucas Viana, que derrotou na final Hari Almeida, que foi sua namorada durante o confinamento. Em terceiro lugar nesta temporada ficou Diego Grossi, ex-BBB. Uma das edições mais famosos do programa foi A Fazenda 12, que teve a cantora Jojo Todynho como campeã. Ela derrotou o cantor Biel, que foi vice.

Em A Fazenda 13, Rico Melquiades conquistou a coroa de campeão, ganhando de Bil Araújo e Solange Gomes na grande final. A temporada mais recente do realuty show rural, a 14ª, foi vencida pela atriz e ex-paquita Bárbara Borges, que derrotou Bia Miranda e Iran Malfitano na grande final.

Lista de vencedores de A Fazenda - Todas as temporadas

A Fazenda 1 - Dado Dolabella

A Fazenda 2 - Karina Bacchi

A Fazenda 3 - Daniel Bueno

A Fazenda 4 - Joana Machado

A Fazenda 5 - Viviane Araújo

A Fazenda 6 - Barbara Evans

A Fazenda 7 - DH Silveira

A Fazenda 8 - Douglas Sampaio

A Fazenda 9 - Flavia Viana

A Fazenda 10 - Rafael Ilha

A Fazenda 11 - Lucas Viana

A Fazenda 12 - Jojo Todynho

A Fazenda 13 - Rico Melquiades

A Fazenda 14 - Bárbara Borges