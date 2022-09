Ator está confirmado no elenco do programa para a décima quarta temporada.

Thomaz Costa A Fazenda: ator e ex de Larissa Manoela está no reality

Thomaz Costa A Fazenda: ator e ex de Larissa Manoela está no reality

Presente em todas as listas de cotados para a temporada, Thomaz Costa A Fazenda está confirmado! O famoso foi anunciado oficialmente pela Record TV durante coletiva de imprensa no programa Hoje em Dia – nesta terça-feira, dia 6 de setembro, que começou por volta das 10h00. Após o anúncio de seu nome, o ex-Carrossel pôde conversar com os jornalistas presentes por 4 minutos.

+Participantes A Fazenda 2022 são divulgados; veja lista completa

Thomaz Costa A Fazenda 2022 está confirmado

Thomaz Costa tem 22 anos de idade, é ator, influenciador digital e já esteve em outro reality show da TV Record, o Ilha Record. O jovem é conhecido por seu papel de Daniel na novela infantil do SBT, Carrossel. Ele também gerou assunto na mídia e entre o público por namorar Larissa Manoela.

O artista não é uma grande surpresa para o público, já que era citado como um dos principais cotados da temporada em várias listas de possíveis participantes. O jornalista Leo Dias, do Metrópoles, já havia adiantado que Thomaz Costa A Fazenda estava confirmado e com contrato assinado com a emissora de Edir Macedo.

No ano passado, ele não conseguiu chegar na grande final do Ilha Record e foi eliminado um mês antes do desfecho do programa. Durante as perguntas da imprensa, na coletiva que revelou os nomes de alguns participantes da edição, Thomaz Costa A Fazenda disse que seu objetivo no reality rural não é “fazer VT”, ficar “bonitinho para as câmeras” ou ganhar seguidores. Ele disse que deseja levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa e “fazer seu nome” no programa.

Thomaz disse que por ter experiência em reality show pode se dar bem no programa comandado por Adriane Galisteu. Ele também revelou que entra no confinamento como um homem solteiro e que por isso, qualquer coisa pode rolar lá dentro.

Carreira

Thomaz Costa A Fazenda ficou conhecido nas telinhas quando atuou pela primeira vez em uma novela. Ele interpretou Daniel Zapata em Carrossel entre 2012 e 2013. Após o sucesso do folhetim infantil, ele também estrelou Patrulha Salvadora (2014 – 2015) e os filmes derivados da novela do SBT, Carrossel: O Filme (2015) e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina (2016).

Depois, ele atuou em Eu Fico Loko (2017), Em Prova (2019), Amiga do Inimigo (2020) e #PartiuFama (2022).

Leia também