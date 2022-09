Última parcial indica quem vai deixar A Fazenda 14 hoje (22/9)

Na noite desta quinta-feira, 22, o público vai descobrir quem vai deixar A Fazenda 14 hoje. Deborah, Tiago e Bruno são os roceiros que enfrentam o julgamento do público e um deles dirá adeus ao prêmio milionário. Por enquanto, as parciais das enquetes extraoficiais apontam para a saída do jornalista.

Enquete A Fazenda 2022

Bruno Tálamo é quem vai deixar A Fazenda 14 hoje

Três peões estão na roça e o resultado só será revelado após às 23h10 desta quinta-feira, mas de acordo com a enquete A Fazenda UOL, quem sai hoje é o jornalista Bruno Tálamo.

Por lá. leitores optam pela saída de Bruno Tálamo, que está na lanterna com 17,81% dos votos. Quem lidera na enquete é Tiago Ramos, que soma 42,76% dos votos e ultrapassou Deborah Albuquerque nas últimas horas, que estava à frente. Agora, a ruiva tem 39,43% e continua sem correr riscos de sair.

Parciais Votalhada

Em consulta realizada ao Votalhada nesta quinta-feira, às 18h – site que reúne os resultados das enquetes dos principais portais -, Bruno Tálamo também é quem tem o menor percentual e pode deixar o programa nesta noite.

O jornalista está em último lugar, somando apenas 13,06% da preferência do público. Bruno caiu na roça após ser puxado por Tiago Ramos – ele estava na baia. O rapaz não gostou nada da escolha do ex da mãe de Neymar e o chamou de “traíra” e “Judas” ainda durante o programa ao vivo.

A preferida dos internautas nessa primeira roça é Deborah Albuquerque. A ex-Power Couple está na liderança com folga, somando 54,43% e deve ganhar mais uma semana na disputa. A volta da ruiva será uma má notícia para Deolane Bezerra, com quem tem uma guerra declarada desde os primeiros dias de confinamento.

Tiago Ramos também deve voltar para a sede na noite de hoje. O modelo está em segundo lugar com 32,51% e escapará da eliminação. O modelo teve conflitos com Thomaz Costa, Deborah Albuquerque e Pelé Milflows ao longo dos primeiros dias de confinamento, mas vem ganhando a audiência.

R7. com votação A Fazenda

A votação no R7 segue aberta até a noite desta quinta-feira, quando a apresentadora Adriane Galisteu encerrar ao vivo a contagem dos votos.

Vale lembrar que no reality show, os fãs devem votar em quem merece permanecer no jogo. O menos votado deixa o programa.

Para participar, siga os passos:

1- Acesse o portal oficial de A Fazenda (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14).

2- Na página inicial, a enquete “quem você quer que fique em A Fazenda?” já irá aparecer.

3- Clique sob a foto o peão que deve ficar no jogo.

4- Faça a validação de segurança clicando em “sou humano” e confirme o voto.

5- Em poucos segundos, o voto será computado.

Quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022?

O reality está só no começo, mas o público já começa a elencar favoritos para vencer. Na enquete do UOL, nesta quinta, Vini Buttel aparece com folga na liderança como o favorito. O influenciador digital soma 62,82% da preferência da público por enquanto. Ao longo de sua participação no reality, o ex-De Férias com o Ex vem causando polêmica.

Ele entrou em uma briga com Alex Gallete após chamar o ex-A Casa de “venenoso”. O rapaz, por sua vez, quase esbarrou com um cabide no rosto de Vini, e deixou o clima ainda mais tenso. Buttel esbravejou para o rival “ser macho” para fazer aquilo de novo se tivesse coragem.

Os dois voltaram a se desentender durante a formação da roça, quando Vini chamou Alex de “gazela”. Ele vem sendo amplamente criticado nas redes por suas falas homofóbicas contra Gallete.

Com percentual bem abaixo de Vini, estão Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra, com 12,38% e 3,77% respectivamente.