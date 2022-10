Última porcentagem A Fazenda 2022 hoje: parcial aponta Roseane fora

A votação que vai definir o terceiro eliminado do reality rural da Record TV está a todo vapor e, até o fim do dia, um famoso deixará o programa e dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Antes do resultado oficial, as principais enquetes da internet adiantam a porcentagem A Fazenda 2022 e mostram quem está na frente para sair nesta semana.

Porcentagem A Fazenda 2022 – quem vai sair?

Deborah Albuquerque, Tiago Ramos e Rosiane Pinheiro estão na roça do maior reality da Record TV e, para um deles, o fim do jogo está mais próximo do que nunca. Apesar de não ser o resultado oficial, a enquete publicada pelo DCI, que perguntou quem deve permanecer na competição, adianta a possível porcentagem A Fazenda 2022 desta semana.

De acordo com a votação do público no portal, Rosiane Pinheiro será a próxima eliminada do programa. No começo da noite desta quinta-feira, 06 de outubro, a jornalista aparecia com apenas 10,5% dos votos. Isso significa que ela é quem teve menor apoio popular na votação e, por isso, deve deixar o programa.

Assim como a votação no DCI, a enquete oficial da eliminação – que é publicada no R7 – também pergunta ao público quem é o favorito da semana e deve permanecer na competição. Sendo assim, o participante que tiver a maior porcentagem A Fazenda 2022 na semana é o favorito do público e volta para a sede com o melhor resultado entre os roceiros.

Para o público do DCI, Deborah Albuquerque é a favorita da semana. A ex-Power Couple Brasil, que até o momento esteve em todas as roças da edição, recebeu a maioria esmagadora dos votos e apareceu com 70,5% do apoio popular. Caso a porcentagem a Fazenda 2022 se confirme no anúncio da eliminação, Deborah será dona da maior popularidade registrada na edição deste ano do reality da Record TV.

Tiago Ramos, ex-namorado da mãe de Neymar, aparece na segunda posição e, de acordo com o público da enquete, não deve ser eliminado. O modelo recebeu 19% dos votos. Apesar de ocupar a segunda posição, a porcentagem a Fazenda 2022 de Tiago é consideravelmente próxima da recebida por Rosiane e, por isso, nada está ganho e tudo pode mudar na hora da eliminação.

Enquete do UOL diz que Deborah será eliminada

Embora tenha feito a mesma pergunta a seus internautas, a enquete do UOL sobre a eliminação desta semana revela uma diferença considerável do resultado e da porcentagem a Fazenda 2022 nesta semana. Por lá, o resultado aparece bastante equilibrado e Deborah Albuquerque é apontada como a próxima eliminada da edição, com 30,45% dos votos do público.

Apesar de aparecer na posição menos favorável, Deborah não está muito abaixo de Rosiane Pinheiro. A peoa, que foi para a roça depois de sobrar na dinâmica do resta um, recebeu 32,67% dos votos. Isso diz que a repórter está apenas 2% dos votos acima de Deborah e evidencia uma disputa acirrada pela permanência no reality da Record TV.

Tiago Ramos é o dono da porcentagem a Fazenda 2022 mais segura na votação do UOL. O modelo apareceu com 36,89% dos votos no começo da noite desta quinta-feira, 06 de outubro, dia de eliminação.

Apesar de apontarem o resultado, as enquetes do DCI e UOL não têm valor científico ou influência no anúncio oficial da eliminação do próximo participante. Para ter o voto contabilizado na eliminação, é preciso votar no R7.com, o portal oficial da Record TV na internet.

Eliminação a Fazenda – horário e como assistir na internet

O fim da linha para Deborah, Tiago ou Rosiane será anunciado no programa desta quinta-feira, 06 de setembro. O reality está previsto para começar às 22h30 (horário de Brasília), depois da novela “Amor Sem Igual”, e vai revelar a porcentagem a Fazenda 2022 dos três roceiros.

Para assistir à eliminação na internet, basta ter uma conta no PlayPlus, o serviço de streaming oficial da Record TV. Por lá, existem duas versões de assinatura, sendo uma delas completamente gratuita ao usuário. Na versão gratuita, que pode ser criada usando nome e e-mail, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta e, assim, pode assistir ao programa em tempo real. Para isso, basta clicar na aba “No Ar” e esperar que a programação seja carregada.

Já na opção paga, que conta com pacotes a partir de R$ 15,90 ao mês, o usuário consegue assistir o sinal da TV aberta, mas também tem acesso às câmeras exclusivas que são espalhadas dentro da sede do programa com transmissão 24 horas. Nesse formato, também é possível assistir a Cabine de Descompressão com Lucas Selfie e o eliminado da semana.

