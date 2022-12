VÍDEO: veja como foi a volta de Babi da roça falsa e a reação de Deolane

Após 36 horas dentro do rancho, aconteceu a volta de Babi da roça falsa em A Fazenda 2022. A peoa que foi eliminada de "mentirinha" na última quinta-feira, em disputa contra Deolane e Pétala, chegou na manhã de sábado, 3 de dezembro, na sede do reality e deixou os outros participantes chocados. Veja como foi!

Assista a reação da volta de Babi para a Fazenda 2022

A peoa Bárbara Borges retornou para a sede de A Fazenda 2022 por volta do meio-dia deste sábado, entrou pela porta da sala, e logo encontrou André. Deolane estava dormindo no sofá e Iran no banheiro. Logo Pelé foi ao encontro da aliada e comemoraram o retorno.

Assista ao vídeo:

ATENÇÃO, RESPEITÁVEL PÚBLICO! 🤣 pic.twitter.com/3Rv6ctrdSk — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 3, 2022

Peoas ficaram indignadas:

Ih, parece que a ficha caiu para as peoas do Grupo A. 😬 pic.twitter.com/XdOvPKjLds — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 3, 2022

Bárbara foi recepcionada pelos amigos André e Iran, que sabiam que a atriz estava em um roça falsa.

Deolane estava dormindo no sofá sala e tentou não esboçar nenhuma reação com a volta da adversária. Ela continuou deitada no móvel, enquanto os adversários celebraram o retorno.

No quarto, Pétala, Morango e Bia se mostraram decepcionadas com o retorno da adversária. Morango chegou a cogitar que o público não sabia que a roça seria falsa e criticou a produção do programa.

Quem continua no jogo:

André Marinho, 43 anos (RJ) - Cantor

Bárbara Borges, 43 anos (RJ) - Atriz e ex-paquita

Deolane Bezerra, 34 anos (PE) - Advogada e influenciadora digital

Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, 41 anos (SP) - Dançarina e influenciadora digital

Iran Malfitano, 40 anos (MG) - Ator

Pelé Milflows, 23 anos (RJ) - Rapper

Pétala Barreiros, 23 anos (SP) - Influencer e empresária

A final da Fazenda 2022 será no dia 15 de dezembro, a terceira quinta-feira do mês.

