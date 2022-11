BBB 23: 4 novidades do reality para o próximo ano

Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 23 - Foto: Reprodução/Rede Globo

O BBB 23 vai trazer novidades para a próxima edição do reality show! A partir de janeiro, o público acompanha mais uma temporada da disputa pelo prêmio milionário entre anônimos e famosos. Neste ano, haverá novidades em relação valor pago para o vencedor e a dinâmica do programa.

Valor do prêmio do vencedor vai mudar no BBB 23

Depois de 12 anos sem reajuste, o prêmio pago ao vencedor do BBB 23 finalmente vai aumentar. Conforme anunciado pela emissora, os brothers e sisters confinados poderão ver o valor final da premiação mudar ao longo da temporada, com a possibilidade do ganhador sair do jogo com uma quantia maior.

A emissora deu a dica que escapar dos paredões e resistir mais tempo na competição é fundamental nesta temporada. Ainda não foram revelados mais detalhes sobre a dinâmica.

O prêmio do Big Brother Brasil se manteve o mesmo desde 2010, quando o valor passou a ser de R$1,5 milhão. O programa começou R$500 mil da primeira até a quarta edição, da quinta à nona, a quantia foi reajustada para R$1 milhão.

Além do valor pago ao grande vencedor, os brothers podem acumular prêmios em dinheiro e outros mimos, incluindo eletrônicos, móveis e até carros.

Globo divulga marcas patrocinadoras do BBB 23; veja lista

Volta dos paredões com plateia

Há a possibilidade do retorno da plateia em noites de paredão do BBB 23, de acordo com o jornalista Matheus Baldi. Desde março de 2020 o programa interrompeu a presença de convidados nos Estúdios Globo nos dias de eliminação devido à pandemia de Covid-19.

Nos últimos dois anos, os eliminados deixavam o confinamento e iam direto para os estúdios conversar com o apresentador, que aproveitava o momento para fazer uma breve entrevista com o brother.

A volta da plateia pode trazer um ar mais divertido para a noite de eliminação. Antes da pandemia, a família dos brothers compareciam ao estúdio vestindo camisetas com as fotos do competidores. Além disso, quando o eliminado chega no estúdio, há um grande alvoroço que já rendeu memes ao longo da história do programa.

BBB 23 estreia: Boninho dá primeiro spoiler da nova edição

Novas mudanças no CAT BBB 23

Dani Calabresa e Rafael Portugal podem voltar juntos ao CAT BBB. O humorista esteve à frente do quadro de humor até 2021, sendo substituído pela ex-MTV neste ano.

A possibilidade ainda está sendo avaliada internamente na Globo, mas Dani Calabresa continua sendo a preferida para tocar o projeto. Portugal teria outros planos para o próximo ano.

O CAT BBB começou em 2020 e foi bem aceito pelo público. Se trata de uma paródia bem-humorada da Central de Atendimento ao Telespectador da Globo, no qual o humorista reage aos elogios, críticas e sugestões do público em relação ao programa.

Ana Clara pode voltar para a Rede BBB

Sucesso nos últimos anos ao comandar a entrevista com o eliminado, Ana Clara Lima pode voltar ao cargo, ainda de acordo com o jornalista. Neste ano, quem assumiu a função foi a influenciadora digital Rafa Kalimann, mas a mineira recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais.

Os produtores do reality show até querem manter Kalimann, mas é preciso ajustar datas e a disponibilidade da famosa.

Quando começa o BBB 23?

O Big Brother Brasil 23 está marcado para começar em 16 de janeiro, segunda-feira, na Globo. O reality show mais uma vez dividirá os participantes entre Pipoca, anônimos que se inscreveram para participar, e Camarote, famosos convidados pela produção.

Alguns nomes já começaram a circular na imprensa nas última semanas, mas ainda não há nada confirmado pela Globo e nem a data de quando a lista será divulgada.

Entre os famosos citados na web, estão os cantores Xamã e Vitão, a modelo Yasmin Brunet e a atriz Isabella Santoni. Boninho, diretor da atração, comentou os rumores em suas redes sociais. "Entendendo as especulações do Big Brother. Xamã, mega artista, adoro ele, sou fã, mas não está no Big. Vitão… não está no Big. Yasmin (Brunet)…. não está no Big. Isabella (Santoni)… também não está no Big. Casais? Menor vontade de botar casal no Big Brother, na boa. Enfim, agora a gente está colhendo, ligado no pessoal do Pipoca (grupo composto por anônimos) e a próxima parada é Salvador, fica ligado", disse.

Outra famosa que já apareceu como cotada pela imprensa é a cantora Wanessa Camargo, que não foi citada por Boninho na publicação.