Vini Buttel foi expulso da Fazenda 2022? Ex-participante teria falado demais

A dinâmica de A Fazenda 2022 terminou com uma expulsão nesse sábado, 10 de dezembro. Quem foi convidado a sair do programa foi o já eliminado Vini Buttel. A informação foi revelada pelo site Notícias da TV. Vem entender mais esse "fogo no feno".

O que aconteceu com Vini Buttel na Fazenda 2022?

O ex-peão Vini Buttel foi expulso de uma dinâmica com os atuais participantes e quem já saiu do reality, que era gravada no sábado, após ter revelado informações externas a Bia Miranda- a remanescente do grupo A.

Na sede, a peoa confirmou que o peão disse a ela que seu namorado, Gabriel estava hospedado na casa de Pétala.

“vini falou deu m*rda” eita

pic.twitter.com/RxtxDbfweD — 𝒃𝒂𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆 (@hableii) December 10, 2022

Vini saiu da Fazenda 2022 na 6ª roça, dia 28 de outubro, com 21,14% dos votos. O participante foi eliminado na roça disputada por Pétala, que recebeu 25,40% dos votos, e Bárbara - o nome mais popular da noite -, que teve 53,46% da intenções dos votos para ficar no reality.

