Votação a Fazenda 2022: votar na 3ª eliminação do reality R7

Veja como participar da escolha do próximo eliminado do reality rural da Record TV. Anúncio será na quinta (06).

Deborah Albuquerque, Tiago Ramos e Rosiane Pinheiro estão na berlinda e correm o risco da eliminação com a abertura de mais uma votação a Fazenda 2022. O nome menos votado da semana deixará o confinamento ainda nesta semana e dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão, que será oferecido ao vencedor do programa, ao final do reality.

Enquete a Fazenda 2022 – quem deve sair?

Votação a Fazenda 2022 está aberta – veja como votar no R7

Semanalmente, um participante é eliminado do reality rural da Record TV e dá adeus às chances de levar para casa um prêmio milionário. A escolha é resultado de vários processos, como a formação da roça, prova do fazendeiro e a votação a Fazenda 2022 com o público. O fluxo do programa é assim: primeiro, os participantes se reúnem para formar a roça e condenam quatro peões para a berlinda. Depois, três deles participam da Prova do Fazendeiro e o vencedor escapa da decisão oficial e, então, o público é convidado a votar para defender seus favoritos.

A definição do nome do participante eliminado é feita, exclusivamente, na internet. Para o anúncio, a emissora leva em consideração apenas a votação a Fazenda 2022 oficial, dentro do R7.com, portal da emissora na web. Todos os fãs do reality rural podem participar da escolha e, para isso, não é necessário nenhum tipo de cadastro ou assinatura extra, basta visitar o endereço do portal oficial da Fazenda 14 na internet: https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14

Com a página aberta, basta localizar a votação oficial da Fazenda 2022, que fica fixada no topo da página inicial do site com a pergunta: “Quem deve permanecer na Fazenda?”. Depois, com a escolha do participante favorito em mente, basta clicar na opção com o nome e foto do peão que você quer que fique no reality.

Ao clicar na opção com o peão que deve ser salvo na berlinda, uma outra janela será aberta e, abaixo das fotos dos participantes, será exibido uma caixa com a opção “Sou Humano”. Com ela, a emissora garante que o voto não está sendo dado por um robô e, assim, algumas pequenas ações poderão ser solicitadas pelo sistema, como a seleção de animais ou objetos em um pequeno quebra-cabeças.

O voto será computado depois da fase de confirmação de humanidade. Uma mensagem de agradecimento, assinada pela Record TV, será exibida ao final do processo, confirmando o voto do internauta. A votação a Fazenda 2022 do R7 é a oficial e a participação está condicionada apenas ao acesso à internet. Assim, o fã do programa não precisa fazer nenhum tipo de cadastro e pode votar quantas vezes quiser, enquanto a votação permanecer aberta.

A votação a Fazenda 2022 fica aberta desde a final da Prova do Fazendeiro, programa de quarta-feira, até momentos antes do anúncio oficial, marcado para esta quinta-feira, 06 de outubro, na Record TV.

Quem é o Fazendeiro da semana?

A abertura oficial da votação a Fazenda 2022 desta semana foi feita depois da Prova do Fazendeiro. Alex Gallete, Tiago Ramos e Rosiane Pinheiro participaram da disputa e Alex Gallete levou a melhor, conquistando o chapéu de autoridade e ganhando vantagens para os próximos dias de confinamento.

Com a vitória, o participante escapou da roça e, assim, definiu a formação oficial da berlinda. Deborah Albuquerque, que está em sua terceira roça no programa, não participou da disputa pelo chapéu porque, durante a formação da roça, foi vetada por Rosiane Pinheiro. Como é de conhecimento dos fãs do reality, o quarto participante a ir para a roça é aquele que sobrar no resta um e, ao ocupar a vaga, é esse participante que decide quem vai direto para a votação popular e não terá chances de assumir o controle do programa.

Depois da oficialização do novo fazendeiro, Adriane Galisteu anunciou a abertura oficial da votação a Fazenda 2022. A consulta popular pelo favoritismo dos peões permanece a todo vapor até o anúncio oficial do nome do eliminado.

Data eliminação a Fazenda 2022

O resultado da votação a Fazenda 2022 do público, no R7, está marcado para revelado nesta quinta-feira, 06 de outubro, ao vivo. O programa vai ao ar às 22h30 (horário de Brasília), depois da novela “Amor Sem Igual”. A edição ao vivo, além da eliminação, vai mostrar toda a repercussão da Prova do Fazendeiro da semana, que dividiu a casa e reforçou a rivalidade entre grupos na sede do reality rural da Record TV.

É no programa ao vivo que Adriane Galisteu encerrará a votação a Fazenda 2022, o que deve acontecer poucos minutos antes do anúncio do eliminado. Depois da eliminação, o programa também vai mostrar a reação dos demais peões com a escolha do público.

Para assistir a Fazenda 2022, além do canal aberto da Record TV, é possível usar o PlayPlus – serviço de streaming oficial da emissora e que conta com acesso de todos os programas do canal. A plataforma possibilita a criação de contas gratuitas, que dão acesso ao mesmo sinal da TV, depois de um cadastro usando dados básicos como nome e e-mail. Desse jeito, é possível assistir ao anúncio da eliminação e outros detalhes do programa ao vivo.

Além disso, os fanáticos pelo reality podem optar por um acesso mais completo e, com assinaturas a partir de R$ 15,90 mensais, ter acesso aos sinais de nove câmeras exclusivas, espalhadas dentro do programa. O sinal exclusivo, no estilo pay-per-view, fica disponível 24 horas por dia.

A Fazenda 2022: relembre todos os eliminados e acompanhe a cobertura oficial do DCI.