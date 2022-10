Votalhada A Fazenda 2022: análise parcial aponta resultado da 3ª roça

Tiago Ramos, Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro disputam pela permanência. A terceira roça da temporada foi definida de vez após a prova do fazendeiro da semana de quarta-feira (5) e as análises de votação do Votalhada A Fazenda 2022 já apontam qual deve ser o resultado entre a briga do trio pela continuidade no jogo nesta quinta-feira (5).

Como está a parcial do Votalhada A Fazenda 2022?

Conhecido por realizar análises de votações de realities, o Votalhada A Fazenda 2022 tem duas parciais, uma em seu site e outra em sua conta oficial do Twitter. Em ambas, Rosiane Pinheiro é apontada como a participante que vai ser eliminada nesta quinta-feira.

A peoa é a menos votada para ficar nas duas enquetes e aparece em uma colocação bem longe dos demais roceiros desta semana. Na enquete Votalhada A Fazenda 2022 disponível no site, Rosiane tem apenas 9% do favoritismo para ficar e amarga na lanterna.

Nesta parcial, quem respira com tranquilidade é Deborah Albuquerque, que está em primeiro lugar com 73% dos mais de 3 mil votos contabilizados até agora, faixa das 07h30 desta quinta-feira de eliminação. Tiago aparece na segunda posição com 18%.

Na enquete Votalhada A Fazenda 2022 do Twitter, o mesmo cenário se repete. Deborah vem em primeiro lugar e abre uma larga vantagem em relação aos demais. Ela soma 59,8% dos mais de 5400 votos computados até então.

A segunda posição aqui também é Tiago Ramos, que nesta parcial soma um percentual maior do que no site, 32,9% do favoritismo para ficar. Em último e com a maior chance de sair, aparece Rosiane Pinheiro com 59,8% dos votos.

É bom lembrar que a votação oficial da Record, no R7.com, também é para ficar. Ou seja, o público que vota no site da emissora salva o participante que quer deixar no programa e não vota naquele que deseja ver fora da briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Quem escapou da 3ª roça?

Alex Gallete foi quem se deu bem essa semana e levou o chapéu de fazendeiro. O ex-A Casa derrotou Tiago Ramos e Rosiane Pinheiro em uma disputa que exigia precisão e pontaria na noite de quarta-feira (6) e escapou da terceira berlinda da temporada. Deborah Albuquerque havia sido vetada por Rosiane na noite de formação de roça e por isso nem teve a chance de competir.

Alex havia caído na berlinda porque foi indicado pelo antigo fazendeiro Vini Buttel. O peão acusou o youtuber de sabotá-lo no jogo e “inverter a realidade” de suas falas e ações no confinamento, por isso o enviou para a berlinda. No entanto, os esforços de Vini foram em vão e seu rival voltou como o novo chefão do confinamento.

Já os roceiros Deborah, Tiago e Rosiane caíram na berlinda em circunstâncias diferentes. Tiago foi o mais votado da casa e ocupou o segundo banquinho. Assim, ele teve o poder de puxar alguém da baia e levou Deborah Albuquerque para a terceira roça da edição. Por último, Rosiane Pinheiro sobrou no Resta Um e foi parar no quarto banquinho de roceira.

Veja como foi a disputa:

